Wall Street tirée par la Fed et les résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sur une note positive mercredi, poussée par la perspective de baisses des taux de la Fed après des propos de son patron et par des résultats trimestriels jugés encourageants.

L'indice Nasdaq a gagné 0,66% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,40%. Le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre (-0,04%).

"Il y a un optimisme continu quant à un assouplissement monétaire" de la Réserve Fédérale (Fed), résume auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

M. Powell a fait part mardi de sa préoccupation face à l'atonie du marché du travail aux Etats-Unis, à deux semaines de la prochaine réunion de l'institution monétaire à l'issue de laquelle une baisse des taux est attendue.

"Il n'y avait rien dans le discours de Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) hier qui puisse dissuader le marché de penser que ces baisses de taux sont imminentes", note M. O'Hare.

En outre, la publication mercredi du "Livre beige" de la Fed, une enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques, a renforcé ces attentes.

Le rapport "confirme l'évaluation des responsables de la Fed selon laquelle la balance des risques penche toujours davantage vers un affaiblissement des conditions du marché du travail", selon Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics et "pointe vers une baisse des taux en octobre", les ramenant dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%.

Côté commercial, "les préoccupations entre la Chine et les Etats-Unis persistent", notent les analystes de Briefing.com.

Le ministre des Finances Scott Bessent a affirmé mercredi que, selon ses informations, le président Donald Trump comptait toujours rencontrer prochainement son homologue chinois.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain restait stable par rapport à la veille en clôture, à 4,03% vers 20H30 GMT.

Au tableau des valeurs, la saison des résultats bat son plein, et "le secteur financier affiche d'excellentes publications", souligne M. O'Hare.

Bank of America (+4,41% à 52,30 dollars) a fait mieux qu'attendu au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en nette hausse, qui a atteint 28,1 milliards de dollars (+11% sur un an), grâce au dynamisme des marchés financiers et à l'arrivée de nouveaux clients.

Morgan Stanley (+4,74% à 162,70 dollars) a aussi publié mercredi des résultats nettement supérieurs aux attentes du marché, sous l'effet d'une reprise de l'activité dans le secteur des fusions-acquisitions et levées de capitaux.

La veille JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo avaient aussi fait mieux qu'escompté.

Le fabricant néerlandais de machines de pointe pour le secteur des semiconducteurs ASML a été recherché (+2,71% à 1.009,81 dollars) après avoir publié mercredi un bénéfice net stable au troisième trimestre en glissement annuel et a annoncé s'attendre à une baisse significative de ses ventes en Chine l'année prochaine.

L'action du groupe américain de semiconducteurs Advanced Micro Devices (+9,40% à 238,60 dollars) a continué de profiter de l'annonce lundi dernier d'une commande géante de puces électroniques par le pionnier de l'intelligence artificielle OpenAI.

Le laboratoire pharmaceutique Abbott Laboratories a été boudé (-2,39% à 129,51 dollars) après être passé à côté de ses prévisions trimestrielles.

Nasdaq