Wall Street tirée par la Fed et les résultats d'entreprises
information fournie par AFP 15/10/2025 à 22:15

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sur une note positive mercredi, poussée par la perspective de baisses des taux de la Fed après des propos de son patron et par des résultats trimestriels jugés encourageants.

L'indice Nasdaq a gagné 0,66% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,40%. Le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre (-0,04%).

Nasdaq

