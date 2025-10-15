information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 19:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.

FAITS MARQUANTS

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 175 à 178 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible à 38 $ contre 44 $

* Adapthealth Corp AHCO.O : Jefferies réduit le cours cible de 10,50 $ à 9,50 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 20$ de 15

* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : Barrington Research relève l'objectif de cours à 170$ contre 150

* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $ contre 150 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif de cours de 185 à 310 dollars

* AEP AEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 121 dollars, contre 115 dollars auparavant

* Aersale Corp ASLE.O : Truist Securities relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* Albemarle Corp ALB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 90 dollars

* Albertsons Companies ACI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 22 $ contre 24 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 107 à 113 dollars

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 150$ contre 120

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 29 à 32 dollars

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 183 $ contre 191 $ auparavant

* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO relève le cours cible de 6,50 $ à 8,50 $

* Astria Therapeutics ATXS.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 13 $

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Astronics Corp ATRO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 49 $ à 58 $

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 220 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Jefferies relève le cours cible à 11 $ contre 8,25 $

* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 54 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Jefferies relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 120

* BlackRock BLK.N : Barclays relève le prix cible de 1310 $ à 1360 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 456 $, contre 1 394 $ auparavant

* BlackRock BLK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 1 312 $ contre 1 300 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible de 1242 à 1244 dollars

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 à 1390 dollars

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1 362 à 1 486 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 1 301 $ à 1 407 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 27 $ à 35 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC relève le cours cible de 74 $ à 76 $

* Brunswick Corp BC.N : Truist Securities relève le cours cible de 60 à 68 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities augmente le prix cible à 173 $ de 145

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies ramène le cours cible de 32 $ à 30 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 61 $ contre 76 $

* Casey's General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 610 $ de 580 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 594 $ contre 517 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 65 $

* Citigroup C.N : Barclays relève l'objectif de cours à 115 $ contre 100 $ auparavant

* Citigroup C.N : KBW augmente le prix cible de 112 à 118 $

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 134 $ de 129 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible à 110 $ contre 107 $

* Citigroup Inc C.N : Barclays relève le prix cible de 100 à 115 dollars

* Citigroup Inc C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 129,00 $ à 134,00 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 75

* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark relève le prix cible de 17 $ à 24 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 58 $ (54 $)

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $

* Crane NXT Co CXT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 97 $ contre 113 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 463 $ à 525 $

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies augmente le prix cible de 80 $ à 92 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19 $ à 35 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 102 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 536 $ contre 514 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 545 $ contre 555 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies augmente le prix cible de 455 $ à 465 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 445 $ contre 443 $ auparavant

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 220 $, contre 217 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 82 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève le cours cible de 147 $ à 151 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 138 $ contre 134 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible de 99 $ à 104 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $ auparavant

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 151 dollars contre 135 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : Jefferies relève le cours cible à 150 $, contre 140 $ auparavant

* Enovix Corp ENVX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 26 $ contre 33 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un PT de 64

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Stifel augmente le prix cible de 10 $ à 22 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 285 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève le cours cible à 72 $ contre 66 $

* Exelon Corp EXC.O : Jefferies relève le cours cible à 57 $ contre 52 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève le cours cible à 50 $, contre 48 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65$ contre 64

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* First Solar Inc FSLR.O : BMO augmente le prix cible de 203 $ à 261 $

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 254 $, contre 209 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $ auparavant

* Flowers Foods Inc FLO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13$ contre 16

* Fluence Energy Inc FLNC.O : BMO augmente le cours cible de 6 $ à 15,50 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark ramène le cours cible à 310 $, contre 365 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit le prix cible à 330 $ contre 340 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 53 $ contre 58 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Gap Inc GAP.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein augmente le prix cible de 343 $ à 374 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève le cours cible de 670 $ à 677 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 328 $ à 360 $

* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 32 $

* Goldman Sachs GS.N : Barclays augmente le prix cible de 720 $ à 850 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 892 $ à 898 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 à 870 dollars

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 828 $ contre 854 $

* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Barclays relève son objectif de cours à 850 dollars contre 720 dollars

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 5,25 $ à 5 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 67 $ contre 76 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève le cours de l'action de sous-performance à

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James réduit le prix cible de 73 $ à 72 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 485 $

* Hexcel Corp HXL.N : Truist Securities relève le cours cible à 75 $ contre 67 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 212 $, contre 222 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : Truist Securities relève le cours cible à 217 $ contre 202 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible de 417 à 458 dollars

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 256,00 $ contre 253,00 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90$ de 125

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 121 $ contre 137 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities augmente le prix cible de 13 $ à 15 $

* Intel INTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 31 $ contre 22 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 600 à 525 dollars

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 175 $ à 205 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 204 $ contre 198 $

* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 215 $ contre 213 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 201 $ contre 171 $

* J&J JNJ.N : Raymond James relève son objectif de cours à 209 dollars, contre 174 dollars auparavant

* J&J JNJ.N : Stifel relève l'objectif de cours à 190 dollars contre 165 dollars

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 222 $ contre 185 $ auparavant

* Johnson & Johnson JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 190 $ contre 178 $

* JP Morgan JPM.N : Barclays relève le cours cible de 330 à 342 dollars

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 338 $ contre 336 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 332 $ contre 320 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève le prix cible à 342 $, contre 330 $ auparavant

* Kontoor Brands Inc KTB.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 95 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Stifel relève le prix cible de 70 $ à 112 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Truist Securities relève le PT à 125 $ contre 78 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 350 $ contre 250

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 302 à 353 dollars

* LCI Industries LCII.N : Truist Securities relève le prix cible de 88 $ à 91 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 501 $ contre 592 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 27

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 317 $ à 327 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 530 $ à 630 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 440 à 500 dollars

* Macy's Inc M.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities initie une couverture avec un PT de 580

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : KeyBanc relève le prix à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 64 $ à 60 $

* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 26 $ à 29 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 50

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève le prix cible de 71 $ à 100 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le cours cible à 74 $ contre 78 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève le cours cible de 800 $ à 1200 $

* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities relève le prix cible de 215 à 240 $

* MP Materials Corp MP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $ contre 78 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 89 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 405 $ contre 440 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Jefferies relève le cours cible de 31,50 $ à 33 $

* Newmont NEM.N : Citigroup relève le cours cible à 104 $ contre 74 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 85 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : BMO relève le cours cible de 71 $ à 89 $

* Nike Inc NKE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 100

* Northrop Grumman NOC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 625 $ à 688 $

* Northrop Grumman Corp. NOC.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 625 $ à 720 $

* Novagold Resources Inc NG.N : Citigroup relève le prix cible de 7 $ à 12,50 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève le cours de l'action d'une position à l'achat à une position à l'arrêt;

augmente le cours cible de 200 $ à 320 $

* Omeros Corporation OMER.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 9 $ à 20 $

* Onewater Marine Inc ONEW.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18$ contre 16

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 105 à 115 dollars

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 111 $ contre 105

* Ouster Inc OUST.O : Oppenheimer relève le cours cible de 35 $ à 39 $

* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform"

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 222 $ contre 212 $ auparavant

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 114$ contre 105

* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 61 $ à 65 $

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 300$ contre 310

* Plug Power Inc PLUG.O : BMO augmente le prix cible de 1,20 $ à 1 $

* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies réduit le prix cible à 129 $ de 131

* PPL Corp PPL.N : JP Morgan relève le cours cible à 43 $ contre 40 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 64 $

* PSEG PEG.N : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 96 $

* PVH Corp PVH.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève le cours cible de 410 à 443 dollars

* Radnet Inc RDNT.O : Jefferies relève le cours cible de 77 $ à 86 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 400

* Reddit RDDT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 225 $ à 260 $

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 42 $ à 44 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 357 $ contre 320 $ auparavant

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 541 $ contre 577 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Ross Stores Inc ROST.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $

* SI-BONE Inc SIBN.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 55 $ contre 62 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $ auparavant

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 55 $ à 50 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 205 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Stem Inc STEM.N : BMO augmente le prix cible de 8 $ à 20 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 407 $ contre 415 $

* Sunrun Inc RUN.O : BMO augmente le prix cible de 10 $ à 19 $

* Sunrun Inc RUN.O : BMO augmente le prix cible de sous-performance à performance du marché

* Symbotic Inc SYM.O : Oppenheimer relève le cours cible de 59 $ à 83 $

* Sysco SYY.N : Citigroup relève le cours cible de 84 $ à 86 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 140

* Target Corp TGT.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 580 à 620 dollars

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 225 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 20

* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève le prix cible de 6,5 $ à 9 $

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 165 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1750,00 $ à 1600,00 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 1 730 $ à 1 647 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Under Armour Inc UAA.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 46 $ à 41 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 216 $ contre 168 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 206 $ contre 150 $ auparavant

* Viatris Inc VTRS.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird augmente le prix cible de 20 $ à 64 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 120

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 29

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425 $ à 400 $

* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 90 $ contre 84 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le cours cible à 123 $, contre 116 $ auparavant

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le prix cible de 112 $ à 121 $

* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le cours cible de 87 à 94 dollars

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 100 $ contre 92 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève son objectif de cours à 92 $, contre 85 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 95,00 $ à 97,00 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 93 $ de 88 $

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 88 $ à 90 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 245 $ contre 225 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO relève le cours cible de 66 $ à 72 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 400 $ à 372 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1035 $ à 1050 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 84 $ à 87 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 90 dollars