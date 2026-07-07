TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Eli Lilly, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Eli Lilly et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 199 $ à 1 222 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 049 $ à 1 202 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : BofA Global Research réintroduit la valeur avec une note « sous-performance »;

objectif de cours: 190 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 376 $ à 441 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 117 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Agios Pharmaceuticals AGIO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 92 $ à 80 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Allstate Corp ALL.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 213 $

* American Express AXP.N : Barclays relève son objectif de cours de 322 $ à 364 $

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 330 $ à 338 $

* American Express Co AXP.N : UBS relève son objectif de cours de 340 $ à 386 $

* American Healthcare Reit Inc AHR.N : Barclays attribue pour la première fois la note « surpondérer »;

objectif de cours: 61 $

* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 327 $ à 340 $

* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 65 $ à 48 $

* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 571 $ à 575 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $

* Arthur J Gallagher & Co AJG.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Bank of America BAC.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 88 $

* Bank of New York Mellon BNY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Bankunited Inc BKU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 52 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 255 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 199 $ à 1 222 $

* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 104 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 625 $ à 550 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 253 $

* Capital One Financial Corp COF.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 275 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 360 $ à 340 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 86 $ à 74 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 160 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 110 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Citigroup C.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $

* Cloudflare NET.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Cloudflare NET.N : la Scotiabank relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance sectorielle »

* Comcast Corporation CMCSA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Compass Inc COMP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Corecivic Inc CXW.N : Noble Capital relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Corning GLW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Corning Inc GLW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen0 relève son objectif de cours de 500 $ à 575 $

* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en

ligne avec le marché »

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird relève son objectif de cours de 62 $ à 85 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation à « neutre »

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver

»

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 97 $ à 85 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 97 $ à 85 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel ajuste son objectif de cours de 790 $ à 220 $ pour tenir compte d'une

division par quatre du titre

* Crowdstrike CRWD.O : UBS relève son objectif de cours de 198 $ à 235 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Dana Incorporated DAN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 81 $ à 82 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Echostar Corp ECHO.O : la Deutsche Bank reprend la couverture du titre avec une recommandation «

Achat » et un objectif de cours de 143 dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Erock Inc EROC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et

un objectif de 23 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Argus Research relève son objectif de cours de 270 $ à 315 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 315 $ à 265 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research réintroduit la recommandation « Achat »; objectif de cours: 30

dollars

* First American Financial FAF.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 245 $ à 272 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 301 $ à 392 $

* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 150 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 049 $ à 1 202 $

* Goldman Sachs GS.N : UBS relève son objectif de cours de 940 $ à 1 120 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 23 $

* Iheartmedia Inc IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 5,00 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 139 $

* Janus Living Inc JAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* JP Morgan JPM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 362 $ à 408 $

* JP Morgan JPM.N : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 384 $

* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $

* Kyntra Bio Inc KYNB.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 383 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 671 $ à 664 $

* Match Group Inc MTCH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 490 $ à 515 $

* Metlife Inc MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 94 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Moody's Corp MCO.N : BMO relève son objectif de cours de 489 $ à 515 $

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS relève son objectif de cours de 214 $ à 255 $

* New Era Energy & Digital NUAI.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 10 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $

* Northern Trust NTRS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation «

sous-pondérer » et un objectif de cours de 51 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham relève son objectif de cours de 350 $ à 425 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 93 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays passe d’une recommandation « surpondérer » à «

neutre »

* Performance Food Group Co PFGC.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 128 dollars

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Pinterest Inc PINS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Popular Inc BPOP.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 121 $ à 145 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 180 $

* Reddit Inc RDDT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 187 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 778 $ à 769

$

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 268 $ à 278 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 137 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 565 $ à 555 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO relève son objectif de cours de 495 $ à 505 $

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 21 $

* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* SLM Corp SLM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* SLM Corp SLM.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* SM Energy Co SM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 61 $ à 52 $

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* SpaceX SPCX.O : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 239 dollars

* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 235 dollars

* SpaceX SPCX.O : Cantor Fitzgerald lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 246 dollars

* SpaceX SPCX.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

200 $

* SpaceX SPCX.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 217 $

* SpaceX SPCX.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 255 $

* SpaceX SPCX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 205 $

* Spacex SPCX.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 225 $

* SpaceX SPCX.O : Macquarie lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 250 $

* SpaceX SPCX.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 200 $

* SpaceX SPCX.O : Moffettnathanson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 131 $

* SpaceX SPCX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 300 $

* SpaceX SPCX.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200

$

* SpaceX SPCX.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « achat fort »; objectif de

cours: 800 $

* SpaceX SPCX.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

225 $

* SpaceX SPCX.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 190

$

* SpaceX SPCX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 210 $

* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 230 $

* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 230 $

* SpaceX SPCX.O : William Blair lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* Strategy MSTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 265 $ à 213 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 287 $ à 289 $

* Teladoc Health TDOC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,50 $

* Terawulf Inc WULF.O : Needham relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* US Bancorp USB.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 116 dollars

* UWM Holdings Corp UWMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Ventas Inc VTR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 99 $

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 138 $ à 182 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Wells Fargo WFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 104 $

* Welltower Inc WELL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 254 $

* Whitehawk Minerals WHK.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « achat fort »;

objectif de cours de 34 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $

* XPO Inc XPO.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 257 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $