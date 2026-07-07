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Wall Street dans le rouge, turbulences sur les semi-conducteurs
information fournie par AFP 07/07/2026 à 22:39

Des opérateurs à la Bourse de New York le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en recul mardi, souffrant de la mauvaise passe du secteur des semi-conducteurs, en pleine nervosité quant aux investissements colossaux pour développer l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a cédé 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,45%.

Mais les pertes ont été plus marquées du côté du Nasdaq, l'indice rassemblant les grands noms technologiques ayant perdu 1,16%.

Il a notamment pâti du fort recul d'AMD (-6,51%), Micron (-4,71%) et Intel (-9,66%).

Ce nouvel orage, après les épisodes des dernières semaines, a été déclenché par les résultats préliminaires du géant sud-coréen Samsung.

Le groupe prévoit pourtant de multiplier par 19 son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre.

Ses données "témoignent d'un appétit inébranlable pour les puces mémoire jugées essentielles au développement de l'IA", analyse Jose Torres, de la plateforme de courtage Interactive Brokers.

"Mais la hausse des prix des semi-conducteurs inquiète les investisseurs quant à la pérennité de cette dynamique d'achat", assure le spécialiste.

Pour assurer leurs besoins, les géants du numérique ont prévu de dépenser des centaines de milliards de dollars, en partie en ayant recours à de la dette.

"Émissions obligataires, introductions en Bourse et créations de nouvelles actions", autant de stratégies employées "pour financer ces plans d'investissement dont les perspectives de rendement sont incertaines", note M. Torres.

Les inquiétudes ne sont pas nouvelles, et le secteur a déjà subi plusieurs cahots, sans remettre en question sa trajectoire haussière considérable.

Pour Angelo Kourkafas, d'Edward Jones, la réaction aux résultats de Samsung "met en évidence le niveau élevé des attentes" des investisseurs, ainsi qu'un "recentrage vers des secteurs offrant potentiellement une marge de sécurité un peu plus importante".

Les entreprises de biens de consommation courante, comme les supermarchés, ont ainsi terminé la séance en hausse.

La progression spectaculaire ces derniers mois des valeurs associées à l'IA à Wall Street rend la volatilité du marché prévisible, selon M. Kourkafas.

"Les tout derniers développements concernant une possible escalade sur le front géopolitique, avec la flambée des cours du pétrole, conduisent aussi à un comportement plus prudent face au risque", ajoute auprès de l'AFP l'analyste.

Les cours de l'or noir ont augmenté d'environ 3% après une série d'attaques dans le détroit d'Ormuz.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait à 4,55% vers 20H25 GMT, contre 4,47% à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, SpaceX (-6,83% à 149,47 dollars) n'a pas profité de son premier jour de cotation au sein de l'indice vedette Nasdaq 100.

Si cette arrivée, accélérée, est de nature à renforcer la demande pour le titre - de nombreux fonds d'investissement répliquant les performances du Nasdaq 100 -, elle ne constitue pas une surprise.

"Ce n'était un secret pour personne que cela allait arriver", les fonds ont donc eu largement le temps de s'y préparer, juge Angelo Kourkafas.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian (-18,12% à 16,49 dollars) a dévissé après avoir annoncé vouloir lever plus de 1,5 milliard de dollars de capitaux via une vente de 75 millions d'actions.

Nasdaq

Semi-conducteurs
Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1100 USD NASDAQ -6,51%
INTEL
110,3900 USD NASDAQ -9,66%
INTERACTIVE BR RG-A
94,5700 USD NASDAQ -1,48%
MICRON TECHNOLOGY
938,3800 USD NASDAQ -4,71%
RIVIAN AUTO RG-A
16,4900 USD NASDAQ -18,12%
S&P GLOBAL
443,470 USD NYSE -0,86%
SPACEX
149,4700 USD NASDAQ -6,83%
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