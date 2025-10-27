information fournie par Reuters • 27/10/2025 à 11:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 645$ contre 575

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à 1200 $

* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 300 $ à 420 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars,

contre 260 dollars auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT

$90

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies relève le prix cible de 11 $ à 15 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible 17

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein ramène la note de "surperformance" à

"performance du marché"

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein augmente le prix cible de 52 $ à 72

$

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le cours cible de 54 à 57 dollars

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève le prix cible à 55 $, contre 53 $

auparavant

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève l'objectif de cours de 48 à 53 dollars

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 735 000 $ à 700 000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 120

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 90 $

contre 122 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies relève le prix cible à 245 $, contre 225 $

auparavant

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible à 645 $ contre 575 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 46 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à

1200 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; objectif

215

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 76 $ à 82 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays réduit le prix cible à 113 $ contre 141

$

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays augmente le prix cible de 141 $ à

161 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre 37

$

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson abaisse le cours cible à 124 $, contre 130

$ auparavant

* Exagen Inc XGN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 37

* First Bancorp FBP.N : KBW réduit le cours cible à 24 $, contre 26 $ auparavant

* First Bancorp FBP.N : KBW abaisse la note de "market perform" à "outperform

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 à 27 dollars

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 27 à 28 dollars

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre

25

* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 12,5

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 365 dollars, contre 350

dollars auparavant

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 $ à 325 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 335 $

auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 360 à 370 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC augmente le prix cible de 449 $ à 482 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays relève le prix cible de 445 à 494

dollars

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ auparavant

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $, contre 312 $

auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours cible à 253 $, contre 235 $ auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT

96 $ contre 80 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays relève le prix cible de 243 $ à 244

$

* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35$ contre 25

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 450 $ contre

340 $ auparavant

* Kenvue Inc KVUE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Keysight Technologies KEYS.N : Jefferies maintient sa note de maintien au lieu d'une

note d'achat; PT 180 $ au lieu de 181 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 454 $ contre 489 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le cours cible de 65 à 85

dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible de 460 à 500 dollars

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 95

$ auparavant

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève le cours cible à 37 $, contre 34 $ auparavant

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,

contre 37 $ auparavant

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays réduit le prix cible à 122 $, contre

125 $ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève le prix cible de 104 à 109

dollars

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies relève le cours cible de 6,50 $

à 13 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; PT 25,00

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;

PT $33

* Neptune Insurance Holdings NP.N : TD Cowen initie la couverture avec une note

d'achat; PT 32

* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie une couverture avec une note de

surperformance; prix cible 27

* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays relève le prix cible de 92 $ à 105 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève le cours cible de 135 à 160 dollars

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform" à partir de "market perform

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit le prix cible de 295 $ à 285 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 36

dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 112 à 128 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens réduit le prix cible à 59 $ contre 60 $

* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan prend une note de surpondération; PT 31 $ vs 26 $

* O'Reilly Automotive Inc. ORLY.O : Barclays relève le prix cible de 86 $ à 91 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 $ contre 163 $

* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève le cours cible de 23,5 $ à 25 $

* Plymouth Industrial Reit, Inc. PLYM.N : Barclays ramène l'objectif de cours à

22 $ contre 24 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 132 $ contre 131 $

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 71 $

contre 75

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 114 $ à 127 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies ramène le cours cible de 150 à 140 dollars

* Quantum-Si Inc QSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 1 à 2 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 205 dollars

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 120 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours cible de 27 à 22 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible de 550 $ à 506 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 644 $ à 539 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformer" à

"performer"

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 42 $ à 40 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 26

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Jefferies relève le prix cible de 6 $ à 8 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le cours cible de 9 à 15

dollars

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60,50

$ contre 66

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 118 $ contre

121 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible à 33 $ contre 31 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible à 32 $ de 34 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 300 à 420 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 88 $, contre 90 $ auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $, contre 70 $

auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 46 à 50 dollars

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à

"hold"

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 58 $ à 61,25 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 257 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 43 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 75 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 79 $ contre 70 $

auparavant

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 14 dollars

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen ramène le prix cible de 196 $ à 180 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays augmente le prix cible de

275 $ à 325 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif à 365 $ contre 335

$ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 109 $ contre 118

$

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham augmente le prix cible de 34 $ à 45 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 109 $ contre

118 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 à 18 dollars