 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Axon Enterprise, Williams-Sonoma, Xcel Energy
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 13:28

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Axon Enterprise, Williams-Sonoma et Xcel Energy.

POINTS FORTS

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 101 $ à 99 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : TD Cowen lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* AEP AEP.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre »

à « acheter »

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 76 $ à 56 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO relève son objectif de

cours de 465 $ à 480 $

* Ameren Corporation AEE.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 119 $ à 113 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 23 $ à 19 $

* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein abaisse

son objectif de cours de 214 $ à 212 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : BTIG relève son objectif de

cours de 13 $ à 17 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 9 $ à 13 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à

« surpondérer »

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Artivion Inc AORT.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

31 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Biogen BIIB.O : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 250 $ à 310 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen passe de « conserver » à «

acheter »; relève son objectif de cours de 1 212 $ à 1 405

$

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 93 $ à 85 $

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $

à 49 $

* Calprivate Bank PBAM.O : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 105 $ à 107 $

* Calprivate Bank PBAM.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 123 $ à 118 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens

fixe son objectif de cours à 45 $

* Coreweave Inc CRWV.O : BNP Paribas abaisse son objectif

de cours de 169 $ à 117 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 83 $ à 115 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 86 $ à 124 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 67 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 33 $ à 30 $

* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 133 $ à 130 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N :

Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho passe de « surperformer »

à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 39 $ à 0,50

$

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse son objectif de cours

de 5 $ à 1 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 25 $ à 16 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 62 $ à 60 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 114 $ à 110 $

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Gartner IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 150 $ à 175 $

* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 180 $ à 184 $

* Glass House Brands Inc GLAS.N : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 45 $ à 64 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 12 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan reprend la couverture du

titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 485

dollars

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 143 $ à 123 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI lance

sa couverture avec une note « surperformer »

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI

fixe un objectif de cours de 34 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 215 $ à 218 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 95 $ à 78 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 305 $ à 295 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 905 $ à 1 020 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 53 $ à 42 $

* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 80 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 660 $ à 662 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de

515 $ à 600 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 1 800 $ à 1 550 $

* Mp Materials Corp MP.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 75,00 $ à 60,00 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan lance la couverture du titre

avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 133,00 $ à 131,00 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 93 $ à 88 $

* NiSource Inc NI.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 52 $ à 51 $

* Nnn REIT Inc. NNN.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 47 $ à 43 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 48 $ à 49 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève son objectif

de cours de 110 $ à 111 $

* P&G PG.N : BNP Paribas relève son objectif de cours à

177 dollars

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 27 $ à 24 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 290 $ à 270 $

* Pool Corporation POOL.O : Stifel abaisse son objectif

de cours de 189 $ à 175 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 113 $ à 112 $

* Prologis Inc PLD.N : BNP Paribas abaisse son objectif de

cours de 158 $ à 142 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 65 $ à 61 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 71 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho fixe

son objectif de cours à 85 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 337 $ à 340 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 315,00 $ à 311,00 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 30 $ à 22 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 219 $ à 208 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Bernstein relève son objectif

de cours de 248 $ à 266 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 96 $ à 95 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Spire Inc SR.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 85 $ à 86 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 114 $ à 111 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup abaisse son objectif

de cours de 112 $ à 104 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan initie la couverture avec

une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 87 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 500 $ à 574 $

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Stonex abaisse son objectif de

cours de 5,5 $ à 5 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Travelers TRV.N : BMO relève son objectif de cours

de 379 $ à 388 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 352 $ à 379 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de

372 $ à 382 $

* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours

de 345 $ à 371 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Stifel passe de « conserver

» à « acheter »; relève son objectif de cours de 49 $ à 55

$

* Truist Financial Corporation TFC.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Bernstein relève son

objectif de cours de 346 $ à 347 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein abaisse son objectif

de cours de 162 $ à 160 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo passe de «

neutre » à « surpondérer »

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son

objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 70 $ à 73 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird fixe son objectif

de cours à 32 $ contre 43 $ auparavant

* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : JP Morgan initie

la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours:

50 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de

cours de 245 $ à 185 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 134 $ à 115 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO abaisse son objectif de cours de

91 $ à 86 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 101 $ à 99 $

* Zions Bancorporation ZION.O : D.A. Davidson relève

son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 65 $ à 70 $

Valeurs associées

ALCOA-WI
41,680 USD NYSE 0,00%
ALLEGRO MICRO
33,1700 USD NASDAQ 0,00%
ALMONTY INDS
8,8300 USD NASDAQ 0,00%
ALPHABET-A
344,1800 USD NASDAQ 0,00%
AM ELECTRIC
124,7200 USD NASDAQ 0,00%
AMER TOWER REIT
183,040 USD NYSE 0,00%
AMEREN
103,985 USD NYSE 0,00%
AMERICAN AIRLINE
11,6800 USD NASDAQ 0,00%
AMPLITUDE RG-A
15,1800 USD NASDAQ 0,00%
ARHAUS RG-A
10,2300 USD NASDAQ 0,00%
ARLO TECH
12,240 USD NYSE 0,00%
ARTIVION
22,240 USD NYSE 0,00%
AXON ENTERPRISE
383,0900 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
233,4800 USD NASDAQ 0,00%
BLACKROCK
1 124,825 USD NYSE 0,00%
BOK FINL
122,8600 USD NASDAQ 0,00%
BOYD GAMING
70,970 USD NYSE 0,00%
BP SP ADR
49,440 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
252,560 USD NYSE 0,00%
CHURCHILL DOWNS
81,9700 USD NASDAQ 0,00%
CITIZENS FINL GR
62,765 USD NYSE 0,00%
CLEVELAND-CLIFFS
14,110 USD NYSE 0,00%
COMMERCIAL METAL
64,560 USD NYSE 0,00%
COREWEAVE
61,1200 USD NASDAQ 0,00%
DISC MEDICINE
78,9300 USD NASDAQ 0,00%
DOMINION ENERGY
62,190 USD NYSE 0,00%
DRAFTKINGS RG-A
19,7700 USD NASDAQ 0,00%
ENTERGY
103,800 USD NYSE 0,00%
EQUIPMENT RG-A
13,9500 USD NASDAQ 0,00%
ESSEN PROP REIT
25,510 USD NYSE 0,00%
EYEPOINT
0,4400 USD NASDAQ 0,00%
FERVO ENERGY RG-A
9,1000 USD NASDAQ 0,00%
FLUTTER ENTMT
77,330 USD NYSE 0,00%
FOUR CORN REIT
21,565 USD NYSE 0,00%
GALAXY RG-A
15,7200 USD NASDAQ 0,00%
GAM & LSURE REIT
38,8200 USD NASDAQ 0,00%
GARTNER
207,650 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
153,0700 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,06 USD NYMEX 0,00%
HEARTFLOW
51,0200 USD NASDAQ 0,00%
HEARTLAND EXPRES
10,5300 USD NASDAQ 0,00%
HUBBELL
464,920 USD NYSE 0,00%
HUT 8
68,1700 USD NASDAQ 0,00%
KESTRA MEDICAL
29,3700 USD NASDAQ 0,00%
LAS VEGAS SANDS
38,005 USD NYSE 0,00%
MARA HLDGS
7,3750 USD NASDAQ 0,00%
MAXLINEAR
77,1100 USD NASDAQ 0,00%
MCDONALD'S
242,690 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
1 010,645 USD NYSE 0,00%
MGM RESORTS ITL
28,455 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
74,4300 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
533,5200 USD NASDAQ 0,00%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 253,6600 USD NASDAQ 0,00%
MP MATERIALS RG-A
38,970 USD NYSE 0,00%
MPLX
58,160 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
118,010 USD NYSE 0,00%
NEXTERA ENERGY
78,170 USD NYSE 0,00%
NISOURCE
41,955 USD NYSE 0,00%
NNN REIT
40,860 USD NYSE 0,00%
NORW CRS LINE
15,235 USD NYSE 0,00%
NW NAT HLDG
47,965 USD NYSE 0,00%
O REILLY AUTO
89,0700 USD NASDAQ 0,00%
OGE ENERGY
46,715 USD NYSE 0,00%
PENN ENTMT
14,7100 USD NASDAQ 0,00%
PNC FINL SER
216,195 USD NYSE 0,00%
POOL
168,0700 USD NASDAQ 0,00%
PRINCIPAL FINANC
106,8600 USD NASDAQ 0,00%
PROCTER&GAMBLE
157,710 USD NYSE 0,00%
PROLOGIS REIT
124,100 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
110,37 USD Ice Europ +1,09%
Pétrole WTI
99,60 USD Ice Europ -3,79%
REALTY INCOME REIT
55,520 USD NYSE 0,00%
RED ROCK RESOR RG-A
49,8900 USD NASDAQ 0,00%
RESTAURANT BRANDS INTL
74,340 USD NYSE 0,00%
RIOT PLATFORMS
13,9700 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
96,5200 USD NASDAQ 0,00%
ROYAL GOLD
235,9100 USD NASDAQ 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
281,860 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
183,0900 USD NASDAQ 0,00%
SERVICENOW
145,330 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN CO
89,260 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST HLDGS
86,380 USD NYSE 0,00%
SPIRE
81,170 USD NYSE 0,00%
SPROUTS FARMERS
64,2600 USD NASDAQ 0,00%
STARBUCKS
97,8700 USD NASDAQ 0,00%
SUNOCO
74,850 USD NYSE 0,00%
SYNOPSYS
454,5800 USD NASDAQ 0,00%
TABOOLA
3,4500 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
276,1500 USD NASDAQ 0,00%
TRAVELERS COS
385,490 USD NYSE 0,00%
TREX
46,485 USD NYSE 0,00%
TRUIST FINL
46,335 USD NYSE 0,00%
UNION PACIFIC
287,070 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
95,6000 USD NASDAQ 0,00%
VICI PROPER REIT
23,090 USD NYSE 0,00%
VIKING THERAPEUTICS
25,0500 USD NASDAQ 0,00%
W.R.BERKLEY
74,110 USD NYSE 0,00%
WERNER ENTERPRIS
30,2200 USD NASDAQ 0,00%
WEST MIDSTREAM PTR
44,375 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
249,390 USD NYSE 0,00%
WINGSTOP
132,7500 USD NASDAQ 0,00%
WYNN RESORTS
75,9800 USD NASDAQ 0,00%
XCEL ENERGY
75,1400 USD NASDAQ 0,00%
ZIONS BANCORP
63,1400 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 13:28:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 798,85 -0,88%
Pétrole Brent
110,67 +1,36%
SOITEC
122,3 -4,79%
TOTALENERGIES
81,34 +1,01%
BIOPHYTIS
0,0328 -16,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank