TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Axon Enterprise, Williams-Sonoma, Xcel Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Axon Enterprise, Williams-Sonoma et Xcel Energy.
POINTS FORTS
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 732 $ à 561 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 259 $ à 286 $
* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 101 $ à 99 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : TD Cowen lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* AEP AEP.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre »
à « acheter »
* Alcoa Corp AA.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 76 $ à 56 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 56 $ à 45 $
* Almonty Industries Inc. ALM.O : Stifel abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO relève son objectif de
cours de 465 $ à 480 $
* Ameren Corporation AEE.N : BMO abaisse son objectif de
cours de 119 $ à 113 $
* American Airlines AAL.O : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 23 $ à 19 $
* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein abaisse
son objectif de cours de 214 $ à 212 $
* Amplitude, Inc. AMPL.O : BTIG relève son objectif de
cours de 13 $ à 17 $
* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 9 $ à 13 $
* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à
« surpondérer »
* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Artivion Inc AORT.N : Jefferies lance la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
31 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 732 $ à 561 $
* Biogen BIIB.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 250 $ à 310 $
* BlackRock BLK.N : TD Cowen passe de « conserver » à «
acheter »; relève son objectif de cours de 1 212 $ à 1 405
$
* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 93 $ à 85 $
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $
à 49 $
* Calprivate Bank PBAM.O : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 105 $ à 107 $
* Calprivate Bank PBAM.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 96 $ à 101 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son
objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 123 $ à 118 $
* Citizens Financial CFG.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 72 $
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens
lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens
fixe son objectif de cours à 45 $
* Coreweave Inc CRWV.O : BNP Paribas abaisse son objectif
de cours de 169 $ à 117 $
* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 83 $ à 115 $
* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 86 $ à 124 $
* Dominion Energy D.N : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 72 $ à 67 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 33 $ à 30 $
* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours
de 133 $ à 130 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N :
Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à «
sous-pondérer »
* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho passe de « surperformer »
à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 39 $ à 0,50
$
* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse son objectif de cours
de 5 $ à 1 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 25 $ à 16 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 62 $ à 60 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 114 $ à 110 $
* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays
abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 33 $ à 25 $
* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $
* Gartner IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 150 $ à 175 $
* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 180 $ à 184 $
* Glass House Brands Inc GLAS.N : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 45 $ à 64 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 12 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan reprend la couverture du
titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 485
dollars
* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 143 $ à 123 $
* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI lance
sa couverture avec une note « surperformer »
* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI
fixe un objectif de cours de 34 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 54 $
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 215 $ à 218 $
* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 95 $ à 78 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 305 $ à 295 $
* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève son objectif de
cours de 905 $ à 1 020 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 53 $ à 42 $
* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 88 $ à 80 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de
cours de 660 $ à 662 $
* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de
515 $ à 600 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 1 800 $ à 1 550 $
* Mp Materials Corp MP.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 75,00 $ à 60,00 $
* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan lance la couverture du titre
avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $
* Newmont NEM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours
de 133,00 $ à 131,00 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BMO abaisse son
objectif de cours de 93 $ à 88 $
* NiSource Inc NI.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 52 $ à 51 $
* Nnn REIT Inc. NNN.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 47 $ à 43 $
* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Wells Fargo
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif
de cours de 48 $ à 49 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève son objectif
de cours de 110 $ à 111 $
* P&G PG.N : BNP Paribas relève son objectif de cours à
177 dollars
* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 27 $ à 24 $
* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 290 $ à 270 $
* Pool Corporation POOL.O : Stifel abaisse son objectif
de cours de 189 $ à 175 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo
abaisse son objectif de cours de 113 $ à 112 $
* Prologis Inc PLD.N : BNP Paribas abaisse son objectif de
cours de 158 $ à 142 $
* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif
de cours de 65 $ à 61 $
* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 72 $ à 71 $
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho
lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho fixe
son objectif de cours à 85 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 19 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 103 $ à 115 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 337 $ à 340 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 315,00 $ à 311,00 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 30 $ à 22 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 219 $ à 208 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Bernstein relève son objectif
de cours de 248 $ à 266 $
* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 96 $ à 95 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Spire Inc SR.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 85 $ à 86 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 114 $ à 111 $
* Starbucks SBUX.O : Citigroup abaisse son objectif
de cours de 112 $ à 104 $
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan initie la couverture avec
une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 87 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 500 $ à 574 $
* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Stonex abaisse son objectif de
cours de 5,5 $ à 5 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo
abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $
* The Kraft Heinz Company KHC.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 24 $ à 23 $
* Travelers TRV.N : BMO relève son objectif de cours
de 379 $ à 388 $
* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 352 $ à 379 $
* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de
372 $ à 382 $
* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours
de 345 $ à 371 $
* Trex Company, Inc. TREX.N : Stifel passe de « conserver
» à « acheter »; relève son objectif de cours de 49 $ à 55
$
* Truist Financial Corporation TFC.N : Stephens abaisse
son objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Bernstein relève son
objectif de cours de 346 $ à 347 $
* United Airlines UAL.O : Bernstein abaisse son objectif
de cours de 162 $ à 160 $
* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo passe de «
neutre » à « surpondérer »
* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 15 $ à 21 $
* Vici Properties Inc. VICI.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 31 $ à 28 $
* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son
objectif de cours de 106 $ à 112 $
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho relève son
objectif de cours de 70 $ à 73 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 65 $ à 68 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird fixe son objectif
de cours à 32 $ contre 43 $ auparavant
* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 41 $ à 39 $
* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Western Midstream Partners LP WES.N : JP Morgan initie
la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours:
50 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 259 $ à 286 $
* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de
cours de 245 $ à 185 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 134 $ à 115 $
* Xcel Energy XEL.O : BMO abaisse son objectif de cours de
91 $ à 86 $
* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 101 $ à 99 $
* Zions Bancorporation ZION.O : D.A. Davidson relève
son objectif de cours de 79 $ à 80 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 65 $ à 70 $
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