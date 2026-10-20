information fournie par Boursorama avec AFP • 20/10/2026 à 14:02

Hasbro dépasse encore les attentes au 3T, toujours porté par le jeu "Magic: The Gathering"

Le fabricant américain de jouets Hasbro a de nouveau surpassé les attentes au troisième trimestre, tiré par la croissance soutenue du jeu de cartes à collectionner "Magic: The Gathering", et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

Le chiffre d'affaires ressort à 1,59 milliard de dollars, en progression de 15% sur un an, au-dessus des projections des analystes, qui tablaient sur 1,47 milliard.

La croissance a été dopée par le jeu "Magic: The Gathering", dont les ventes ont augmenté de 34% par rapport à la même période de 2025, selon un communiqué publié mardi.

"MTG", pour les initiés, compte plusieurs dizaines de millions de joueurs et pèse désormais près de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise de Pawtucket (État du Rhode Island), qui s'apprête à déménager à Boston.

Le jeu s'apparente à un combat entre sorciers qui utilisent leurs cartes pour jeter des sorts.

Hasbro commercialise régulièrement de nouvelles séries de cartes "MTG" notamment le récent "Reality Fracture", sorti début octobre.

La popularité de "Magic: The Gathering" masque la hausse modérée des autres activités du groupe, notamment les jouets physiques (+4%).

Sur le plan comptable, Hasbro est parvenu à faire baisser ses coûts de production (-7%), un élément partiellement compensé néanmoins par la hausse des "royalties" à verser, des coûts de distribution et administratifs.

Le bénéfice net s'affiche à 395 millions de dollars, soit un bond de 69%, notamment grâce au remboursement par le gouvernement américain de 55 millions de dollars de droits de douane.

Rapporté par action et hors élément exceptionnel, donnée de référence pour les marchés financiers, il atteint 2,90 dollars, sensiblement plus que le 1,88 dollar annoncé par les analystes.

Le géant du jouet a choisi de relever ses objectifs annuels et anticipe désormais une évolution positive de son chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9%, contre une fourchette de 5 à 7% jusqu'ici.

Il voit aussi ses marges et son bénéfice d'exploitation s'améliorer.

Hasbro a également décidé de doubler son enveloppe dédiée aux rachats d'actions pour l'exercice 2026.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, l'action pointait légèrement dans le vert (+0,72%).