L'Iran et la Russie n'ont "jamais" collaboré aussi étroitement qu'aujourd'hui, assure Téhéran

Lundi dernier, le président américain Donald Trump avait balayé l'idée que la Chine et la Russie aident l'Iran, en estimant que les deux pays auraient trop à perdre en agissant ainsi.

Sergueï Lavrov et Abbas Araghchi à Téhéran, en Iran, le 19 octobre 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est félicité mardi 20 octobre de la qualité de la coopération entre Moscou et Téhéran, à l'occasion de la première visite de son homologue russe Sergueï Lavrov en Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Jamais dans notre histoire l'Iran et la Russie n'ont collaboré aussi étroitement qu'aujourd'hui" , a écrit le ministre iranien sur le réseau social X.

Sergueï Lavrov est arrivé lundi en Iran, une première depuis le déclenchement fin février de frappes américano-israéliennes.

Début octobre, le président russe Vladimir Poutine avait assuré à son homologue iranien Massoud Pezeshkian que la Russie était prête à contribuer aux efforts de médiation dans la guerre au Moyen-Orient. La Russie et l'Iran, deux des pays les plus lourdement sanctionnés au monde , entretiennent des liens politiques étroits. Leur partenariat militaire et économique s'est notoirement renforcé depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Lors de leur entretien, Abbas Araghchi et Sergueï Lavrov ont abordé plusieurs sujets parmi lesquels "le Liban, la Palestine, l'Ukraine et le Yémen" , mais aussi "le renforcement de la coopération économique et nucléaire".

D'après un communiqué de la diplomatie russe, "la coopération russo-iranienne continue de se développer de façon dynamique, malgré les circonstances bien connues. Nous disposons d'une base solide pour poursuivre nos progrès à une allure constante".

Lundi dernier, le président américain Donald Trump avait balayé l'idée que la Chine et la Russie aident l'Iran, en estimant que les deux pays auraient trop à perdre en agissant ainsi.

Un soutien dans la guerre contre les États-Unis ?

"Je vois de nombreux commentaires de ces crétins et cinglés de la gauche radicale, selon lesquels la Chine et la Russie aideraient cette 'merveilleuse' République islamique iranienne. Si elles le font, c'est de façon très marginale, mais je ne pense pas qu'elles le fassent du tout ", avait écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

"Elles ont trop à perdre, et nous le saurions, nous le saurions même très rapidement" , avait ajouté le président des États-Unis, engagé depuis le 28 février dans un conflit contre l'Iran qui s'est enlisé.

La Chine et la Russie entretiennent toutes deux des liens diplomatiques, commerciaux et militaires solides avec la République islamique, mais se sont gardées de s'impliquer frontalement dans la guerre au Moyen-Orient. Moscou n'a pas annoncé officiellement d'aide concrète à l'Iran depuis le début de ce conflit, hormis l'envoi d'aide humanitaire. Mais des médias américains ont affirmé que les Russes auraient transmis des renseignements militaires utilisés par Téhéran pour mener ses frappes .

La Chine et la Russie ont par ailleurs été accusées d'aider l'Iran à contourner les sanctions internationales visant ses ventes de pétrole.