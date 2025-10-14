information fournie par Reuters • 14/10/2025 à 13:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Caterpillar, ESAB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Applovin, Caterpillar et ESAB, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Applovin APP.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 505 $ à 650 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève le cours cible de 131 à 136 dollars

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138 $ contre 125 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 900 $ contre 820 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 200 à 230 dollars

* AGCO Corp AGCO.N : JP Morgan relève le cours cible de 135 $ à 136 $

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"; augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 95

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays relève le prix cible de 111 à 117 dollars

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 14 $

* AnaptysBio Inc ANAB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 57 $ à 72 $

* Apollo APO.N : Citigroup réduit le prix cible à 150 $ contre 170 $

* Array Technologies ARRY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $ auparavant

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 230 dollars

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11$ contre 12

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 47 $ contre 46 $

* Autonation AN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 205 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 215 $, contre 226 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Barrick Mining B.N : Bernstein augmente le prix cible de 39,50 $ à 42 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28,5 $ contre 32 $

* BHP Group BHP.N : Bernstein relève le cours cible à 51,50 $ contre 49,50 $

* Blackstone BX.N : Citigroup réduit le prix cible à 170 $ contre 185 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève le prix cible de 160 à 177 dollars

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 23 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup réduit le prix cible à 156 $ contre 168 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays augmente le prix cible de 400 $ à 450 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève le cours cible de 350 à 415 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 410 à 430 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 409 $, contre 382 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 400$ de 350

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 382,00 $ à 409,00 $

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 133 $ à 126 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 38 $ à 43 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Cars.com Inc CARS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Carter'S Inc CRI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* CBOE Global Markets CBOE.Z : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 260$ contre 261

* CBOE Global Markets CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 270$ contre 265

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 59 $

* Celanese Corp CE.N : RBC réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* CenterPoint Energy CNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 43 $, contre 40 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 119 $ contre 117 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $, contre 96 $ auparavant

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 75

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible à 19 $, contre 15 $ auparavant

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays relève le cours cible de 120 à 128 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; PT 130

* Circle Internet Group CRCL.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan augmente le prix cible de 252 $ à 256 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 400 à 460 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 190 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 495 à 480 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Dominion Energy D.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 62 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours 325

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $, contre 25 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : RBC réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 26 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Stifel augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 108 $

* DTE Energy DTE.N : Barclays relève le cours cible de 138 $ à 148 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays relève le cours cible de 131 à 135 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 78 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 74 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 103 à 113 dollars

* Evercommerce Inc EVCM.O : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays relève le cours cible de 48 à 52 dollars

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo relève le cours cible de 2 300 à 2 400 dollars

* Fastenal Co FAST.O : Barclays ramène le cours cible à 45 $ contre 49 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup augmente le prix cible à 300 $ contre 198 $

* Fis FIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 75

* FMC Corp FMC.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à neutre

* FMC Corp FMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 33 $ contre 37 $ auparavant

* Ford F.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 13,50 $ contre 14 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 45$ contre 48,50

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 45 $ à 49 $

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un PT de 86

* GM GM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 61 $ contre 62 $

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 435 $ contre 430 $

* Gulfport Energy GPOR.N : Roth MKM initie une couverture avec une note neutre; PT 200

* Halliburton Co HAL.N : Barclays réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 127 $ auparavant

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 49 $ auparavant

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Roth MKM rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 12 $

* HP Inc HPQ.N : HSBC relève la cote d'achat de "hold"; augmente le prix cible de 28,10 $ à 30 $

* Huntsman Corp HUN.N : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance

* Huntsman Corp HUN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 $ à 8 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; PT 17 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 97 $ à 96 $

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 339 $ à 355 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 68 $ à 80 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* KKR KKR.N : Citigroup ramène le cours cible de 170 à 150 dollars

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Barclays réduit le prix cible à 35 $ contre 37 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 14 $ auparavant

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 320 à 350 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup réduit le prix cible à 204 $ contre 226 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 205,00 $ à 195,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 164 $ de 168 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 180 $ de 204 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 39 à 48 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours cible de 125 à 140 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 51 dollars

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 à 33 dollars

* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan relève le cours cible de 570 à 580 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 104 à 105 dollars

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Newmont NEM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 96 $ contre 81 $ auparavant

* Nextera Energy Inc NEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 87 $ auparavant

* Nextracker Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 69 $ à 94 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible à 50 $ contre 49 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève le cours cible de 23 à 26 dollars

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 140 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix: 42

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le prix cible de 97 $ à 103 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 182 $ à 201 $

* Pattern Group PTRN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Pattern Group PTRN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 18 $

* Pattern Group PTRN.O : BMO initie une couverture avec une cote de surperformance; objectif de prix 19

* Pattern Group PTRN.O : Keybanc initie une couverture avec une cote de surpondération; prix cible de 18 $

* Pattern Group PTRN.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 18

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Barclays réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève le prix cible de 175 à 180 dollars

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 40 $

* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 70 $ contre 60 $ auparavant

* PPL Corp PPL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 83 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 5$ contre 6

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays réduit le cours cible de 353 à 352 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 260 $ contre 275 $

* Riley Exploration Permian REPX.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 36 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 155 $ contre 140 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130 $, contre 126 $ auparavant

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 126 à 129 $

* Senti Biosciences Inc SNTI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Shoals Technologies Group SHLS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 8 à 10 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 76 $ contre 74 $ auparavant

* Southern Co SO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 104 $ contre 98 $ auparavant

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 77 $ à 90 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies réduit le prix cible de 190 $ à 177 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Citigroup réduit le prix cible de 166 $ à 145 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 170,00 $ à 140,00 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 205 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : BTIG augmente le prix cible à 39$ de 28

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre 285 $ auparavant

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 32 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 39 $

* Teradyne Inc TER.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 100,00 $ à 136,00 $

* the Cooper Companies COO.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 85

* southern Company SO.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 98 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* TPG Inc TPG.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 70 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 209 $ à 201 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 110 $ de 130

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit le prix cible de 61 $ à 5 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : BTIG réduit le prix cible de 55 $ à 15 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO réduit le prix cible de 58 $ à 53 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 34 $

* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Waystar Holding WAY.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 50 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit la note de neutre à achat

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research relève son objectif de prix de 86 $ à 87 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC réduit l'objectif de prix de 92 $ à 87 $

* Williams Cos WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 65 $ à 66 $

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 14 $ contre 12 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 26 $ contre 13 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de neutre à achat