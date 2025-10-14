 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 256,90
+1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat annonce le renvoi au 25 novembre de l'examen de sa requête en liquidation judiciaire
information fournie par AFP 14/10/2025 à 16:51

Au siège de l'entreprise Carmat qui fabrique des coeurs artificiels, à Bois-d'Arcy dans les Yvelines, le 29 août 2018 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Au siège de l'entreprise Carmat qui fabrique des coeurs artificiels, à Bois-d'Arcy dans les Yvelines, le 29 août 2018 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le tribunal des affaires économiques de Versailles a renvoyé au 25 novembre l'examen de la requête en liquidation judiciaire de Carmat , fabricant français d'un coeur artificiel, laissant ainsi encore du temps à d'autres offres potentielles de reprise de se manifester, a annoncé mardi le directeur général de la société à l'AFP.

Ce nouveau report a été décidé parce qu'"un nouvel appel d'offres va être lancé", avec "l'espoir d'avoir une offre concrète déposée d'ici cette date", a précisé ce dirigeant, Stéphane Piat.

"Il avait été envisagé à un moment que soit déclarée aujourd'hui la liquidation judiciaire. Ce n'est pas le cas", a confirmé à l'AFP le président du conseil d’administration de Carmat, Pierre Bastid, à la sortie de l'audience.

"J'ai convaincu le tribunal qu'il y avait de bonnes raisons de ne pas prononcer la liquidation judiciaire aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que c'est gagné", a-t-il souligné, annonçant qu'il porterait "une nouvelle proposition de reprise" aux côtés d'autres investisseurs.

L'homme d'affaires, actionnaire de Carmat à hauteur d'environ 17%, avait déjà déposé une première offre fin juillet pour reprendre la société placée en redressement judiciaire depuis le 1er juillet.

Lors d’une première audience le 19 août, le tribunal lui avait accordé un délai supplémentaire pour la finaliser.

Mais, l'offre - jusqu'ici la seule déposée - avait été jugée caduque fin septembre, M. Bastid n'ayant pas réussi à mobiliser les fonds à temps pour tenir les engagements de son plan de reprise.

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank