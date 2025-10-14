Carmat annonce le renvoi au 25 novembre de l'examen de sa requête en liquidation judiciaire

Au siège de l'entreprise Carmat qui fabrique des coeurs artificiels, à Bois-d'Arcy dans les Yvelines, le 29 août 2018 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le tribunal des affaires économiques de Versailles a renvoyé au 25 novembre l'examen de la requête en liquidation judiciaire de Carmat , fabricant français d'un coeur artificiel, laissant ainsi encore du temps à d'autres offres potentielles de reprise de se manifester, a annoncé mardi le directeur général de la société à l'AFP.

Ce nouveau report a été décidé parce qu'"un nouvel appel d'offres va être lancé", avec "l'espoir d'avoir une offre concrète déposée d'ici cette date", a précisé ce dirigeant, Stéphane Piat.

"Il avait été envisagé à un moment que soit déclarée aujourd'hui la liquidation judiciaire. Ce n'est pas le cas", a confirmé à l'AFP le président du conseil d’administration de Carmat, Pierre Bastid, à la sortie de l'audience.

"J'ai convaincu le tribunal qu'il y avait de bonnes raisons de ne pas prononcer la liquidation judiciaire aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que c'est gagné", a-t-il souligné, annonçant qu'il porterait "une nouvelle proposition de reprise" aux côtés d'autres investisseurs.

L'homme d'affaires, actionnaire de Carmat à hauteur d'environ 17%, avait déjà déposé une première offre fin juillet pour reprendre la société placée en redressement judiciaire depuis le 1er juillet.

Lors d’une première audience le 19 août, le tribunal lui avait accordé un délai supplémentaire pour la finaliser.

Mais, l'offre - jusqu'ici la seule déposée - avait été jugée caduque fin septembre, M. Bastid n'ayant pas réussi à mobiliser les fonds à temps pour tenir les engagements de son plan de reprise.