Boeing obtient $2,7 mds de contrats pour ses systèmes de guidage destinés aux missiles Patriot
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 16:36

Boeing a déclaré mardi avoir remporté une série de contrats pluriannuels d'un montant d'environ 2,7 milliards de dollars (2,33 milliards d'euros) visant à fournir des composants de guidage supplémentaires pour les missiles Patriot.

Cette annonce intervient alors que la demande mondiale pour les missiles intercepteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) bondit, les États-Unis et leurs alliés cherchant à renforcer leurs capacités de défense aérienne en réponse à l'intensification des tensions géopolitiques.

Dans le cadre de l'accord, Boeing fournira plus de 3.000 systèmes de guidage, au rythme de 750 par an jusqu'à la fin 2030.

Le constructeur américain a déclaré travailler de près avec le maître d'œuvre Lockheed Martin et l'armée américaine afin d'augmenter encore les cadences de production et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés pour l'intercepteur PAC-3.

"La demande en intercepteurs PAC-3 a augmenté en réponse aux conflits récents et à l'évolution rapide des menaces en Ukraine, au Moyen-Orient et dans la région Indo-Pacifique", a déclaré Boeing mardi.

Le mois dernier, l'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles PAC-3.

(Rédigé par Shivansh Tiwary à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

