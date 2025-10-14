Terres rares: l'UE va discuter avec le G7 d'une "réponse coordonnée" à la Chine

Le Commissaire européen chargé du Commerce, Maros Sefcovic, à Kuala Lumpur, à l'occasion d'un sommet de l'Asean, le 25 septembre 2025 ( AFP / Arif Kartono )

L'Union européenne va discuter avec ses partenaires du G7 d'une "réponse coordonnée" aux restrictions annoncées la semaine dernière par la Chine sur les exportations de technologies liées aux terres rares, a-t-elle annoncé mardi.

Ces contrôles "ont déjà contraint certaines entreprises européennes à suspendre leur production, provoquant des dégâts économiques réels", a déclaré à la presse le Commissaire européen chargé du Commerce, Maros Sefcovic, à l'issue d'une réunion ministérielle au Danemark.

"Ces contrôles ciblent directement des industries civiles. Par conséquent, nous ne pouvons pas les accepter sans rien faire, et nous avons besoin d'une réponse coordonnée", a ajouté M. Sefcovic, se disant "en contact étroit" avec ses partenaires du G7, ainsi qu'avec les autorités chinoises "pour trouver des solutions".

"Cela va être discuté au niveau du G7, parce que cela a un impact négatif sur les économies de nos pays, et on va considérer quelle réponse serait la plus appropriée. Mais clairement, nous ne pouvons pas tolérer ces mesures, parce que cela affecte la bonne marche des entreprises dans toute l'UE", a-t-il dit.

Avant même l'annonce de ces nouvelles restrictions, l'encadrement par la Chine des exportations de terres rares n'était déjà pas satisfaisant pour les entreprises européennes, a estimé le commissaire.

Ces dernières sont obligées par Pékin de déposer des demandes d'autorisation d'achat de terres rares dans lesquelles elles doivent détailler leurs processus de production avec un niveau de détail injustifié, note-t-il.

Cela inclut souvent l'obligation de fournir "une documentation photographique de l'ensemble de leurs lignes de production", ainsi que "des informations sur l'entièreté de leur chaîne d'approvisionnement", et "c'est quelque chose de très excessif", a estimé M. Sefcovic.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, des matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement.

Depuis avril, la Chine a instauré un système de licences pour certaines exportations de ces matériaux, une décision qui a provoqué des remous dans plusieurs de ces filières à l'échelle mondiale.