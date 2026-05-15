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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, NVIDIA, Thermo Fisher Scientific
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, NVIDIA et Thermo Fisher Scientific.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réitère sa note « en ligne avec le secteur »;

objectif de cours: 490 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 3,00 $

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 92 $

* Aep AEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 147 $

* Aep AEP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 141 $ à 148 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 22,04 $ à 86 $

* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 31 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Applied Materials AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 465 $ à 540 $

* Applied Materials AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 520 $ à 550 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 510 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 515 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 410 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 454 $ à 502 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 480 $ à 515 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 435 $ à 520 $

* Atrium Therapeutics RNA.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours:

25 $

* Avantor Inc AVTR.N : RBC reprend la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours 9 $

* Aveanna Healthcare AVAH.O : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Aveanna Healthcare AVAH.O : Stephens relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Bandwidth Inc BAND.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 320 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 214 $ à 225 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours 62 $

* Boot Barn BOOT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 224,00 $ à 206,00 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 230 $ à 226 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 272 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 255 $

* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Cabaletta Bio, Inc. CABA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 4 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Needham relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Cisco CSCO.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 77 $ à 137 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 121 $

* Cognizant CTSH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 51 $

* Crane Nxt CXT.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer »

* Crane Nxt CXT.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 62 $ à 52 $

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Danaher Corp DHR.N : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 200 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 82 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Dominion Energy, Inc. D.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Doximity DOCS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 20 $

* Doximity DOCS.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Doximity Inc DOCS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : UBS relève son objectif de cours de 152 $ à 170 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : D.A. Davidson attribue une note d'achat; objectif de cours: 24 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 177 $ à 156 $

* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 52 $ à 57 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* FirstEnergy FE.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 56 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Globalstar Inc GSAT.O : Clear Street passe de « acheter » à « conserver »; relève l'objectif de cours de 71 $ à 90 $

* GPGI Inc GPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Heartflow, Inc. HTFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 387 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 322 $ à 320 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Humana Inc HUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146,00 $ à 217,00 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève son objectif de cours de 186 $ à 202 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 170 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 41 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 25 $ à 44 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 268,00 $ à 305,00 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : UBS relève son objectif de cours de 3 $ à 5 $

* Kyverna Therapeutics, Inc KYTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 63 $ à 103 $

* Legence Corp LGN.O : BMO relève son objectif de cours de 63 $ à 100 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 400 $ à 402 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 360 $

* Niq Global Intelligence NIQ.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Olin Corp OLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1,50 $ à 0,50 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* Phreesia PHR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 10 $

* Phreesia PHR.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 86 $ à 72 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève son objectif de cours de 290 $ à 295 $

* Regenxbio RGNX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 12 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 14 $

* Repligen Corp RGEN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 160 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 337 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $

* Staar Surgical Company STAA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 25 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Sutro Biopharma, Inc. STRO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 28 $ à 50 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 28 $ à 55 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* target TGT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 119 $ à 123 $

* target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 127 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réitère sa note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 490 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 68 $

* Vertiv Holdings VRT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 370 $ à 440 $

* Vertiv Holdings VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

* Vertiv Holdings VRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 412 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Yelp Inc YELP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 24,00 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 106 $ à 122 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AARDVARK THERA
4,9234 USD NASDAQ -26,84%
ABERCROMBIE FT RG-A
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    Les Bourses européennes terminent en forte baisse
    information fournie par AFP 15.05.2026 17:48 

    Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse vendredi, emportées par les craintes inflationnistes après une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui n'a pas apaisé les préoccupations liées au conflit au Moyen-Orient. La place de Paris a terminé en ... Lire la suite

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