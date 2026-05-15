Fonds de l'UE : le Kosovo a besoin de stabilité pour débloquer près de 900 millions d'euros d'aide

La commissaire européenne à l’Élargissement, Marta Kos, à Pristina ce vendredi 15 mai. ( AFP / ARMEND NIMANI )

"Le Kosovo aura vraiment besoin d'un gouvernement pleinement opérationnel, d'une Assemblée solide et d'un président élu en bonne et due forme", a déclaré ce vendredi 15 mai aux journalistes la commissaire européenne à l’Élargissement, Marta Kos, après un entretien à Pristina avec le Premier ministre par intérim, Albin Kurti.

Objectif : débloquer un fonds d'aide européen de près de 900 millions d'euros. Mais avant cela, le Kosovo devra se doter d'un gouvernement stable après les élections prévues début juin, les troisièmes en un peu plus d'un an, a insisté la commissaire européenne à l’Élargissement, Marta Kos, ce vendredi 15 mai.

La visite de la responsable européenne intervient au moment où le petit pays des Balkans se prépare à de nouvelles législatives, convoquées le 7 juin, après une longue impasse politique qui a eu pour conséquence le blocage du fonctionnement du Parlement. Après ce scrutin, le pays devra se doter d'une stabilité politique afin de pouvoir "tirer profit" de l'enveloppe qui lui est destinée dans le cadre d'un Plan de croissance pour les pays des Balkans occidentaux, a affirmé Marta Kos. "Le Kosovo aura vraiment besoin d'un gouvernement pleinement opérationnel, d'une Assemblée solide et d'un président élu en bonne et due forme", a-t-elle déclaré aux journalistes, après un entretien à Pristina avec le Premier ministre par intérim, Albin Kurti.

Le pays secoué par une crise politique

Elle a salué le travail effectué par les députés qui, au cours d'un bref mandat avaient réussi à ratifier en février le plan de croissance, permettant au pays de toucher une première tranche de 62 millions d'euros. Bruxelles a mis à la disposition du Kosovo un fonds total de 880 millions d'euros, à utiliser jusqu'à fin 2027. Marta Kos s'est également entretenue avec la présidente par intérim, Albulena Haxiu, pour parler des réformes nécessaires au rapprochement du Kosovo avec l'Union européenne.

La crise politique secoue le petit pays de 1,6 million d'habitants depuis les élections législatives de février 2025. Les nouvelles élections anticipées, troisième scrutin en un peu plus d'un an, ont été convoquées après que le Parlement a échoué à élire un nouveau président fin avril, ce qui a conduit à sa dissolution.