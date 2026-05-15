L'Europe termine dans le rouge, la visite de Trump en Chine déçoit

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les craintes inflationnistes menant la danse alors ‌qu'aucune avancée diplomatique pour le Moyen-Orient ne ressort à ce stade de la visite de Donald Trump en Chine.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,60% à 7.952,55 points. À Francfort, le ​Dax a reculé de 2,05% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 1,71%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,84%, le FTSEurofirst 300 de 1,55% et le Stoxx 600 de 1,60%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 0,97% et le CAC 40 1,97%.

La semaine a été marquée par une série de données économiques peu réjouissantes concernant les répercussions du conflit au Moyen-Orient, nourrissant ​les craintes inflationnistes, ces dernières prenant le pas sur l'optimisme autour de l'intelligence artificielle qui prévalait jusqu'alors.

Dans le même temps, la visite du président Donald Trump en Chine s'étant achevée vendredi, rien n'indique pour l'heure que Pékin pourrait user de son influence ​auprès de son allié iranien pour faciliter une fin du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs espéraient davantage ⁠de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, mais en l'état, le conflit va probablement continuer de peser sur la production économique mondiale et, par conséquent, susciter ‌une large vague de ventes.

"Il est désormais clair que le marché avait pris une longueur d’avance excessive. Il ne prêtait pas suffisamment attention aux signaux envoyés par le marché obligataire et les données économiques. Il s’était laissé emporter par cette dynamique liée à l’intelligence artificielle", a déclaré Kenny Polcari, stratège en ​chef des marchés chez Slatestone Wealth, indiquant que l'inflation reste tenace ‌et pourrait encore augmenter dans les mois à venir.

PÉTROLE

Les cours du pétrole restent à la hausse, les dernières déclarations du président américain ⁠Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ne rassurant pas quant à une réouverture du détroit d'Ormuz.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araqchi, en déplacement à New Delhi, a déclaré que les navires de pays non belligérants pouvaient désormais franchir le détroit d'Ormuz, tout en ajoutant que la situation autour de cette voie navigable stratégique était "très compliquée".

Le Brent prend 3,64% à ⁠109,57 dollars le baril et le brut ‌léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 4,32% à 105,54 dollars.

VALEURS

Le constructeur automobile Stellantis a perdu 3,5% après la signature d'un accord d'environ un milliard ⁠d'euros avec le chinois Dongfeng pour produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep.

L'action LVMH a cédé 1,14% après que le groupe de luxe français a accepté de céder la marque de ‌mode Marc Jacobs à une coentreprise entre les groupes américains WHP Global et G-III Apparel Group, qui lèvent jusqu’à 850 millions de dollars (731,25 millions d'euros) pour financer ⁠l’opération, ont annoncé jeudi les sociétés.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 1,09%, le Standard & ⁠Poor's 500 de 1,13% et le Nasdaq Composite ‌de 1,44%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé de manière inattendue en mai, montre vendredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale, son ​indice "Empire State" passant à +19,6 après +11,0 en avril, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +7,5.

La production ‌industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,7% en avril, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, après une baisse de 0,3% le mois précédent et tandis que les analystes tablaient sur une hausse de 0,3%.

TAUX

Les rendements des bons ​du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis environ un an, les opérateurs anticipant que la Réserve fédérale serait contrainte de relever ses taux pour contenir les pressions inflationnistes résultant des chocs énergétiques.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 12,4 points de base à 4,5834%, tandis que le deux ans avance de 8,9 points de base à 4,0814%.

Le rendement du ⁠Bund allemand à dix ans a effacé une partie de ses gains et grappillé 1,7 point de base à 3,1704%, alors que le deux ans a pris 0,9 point de base à 2,7215%.

Outre-Manche, alors que des pressions politiques poussent le Premier ministre Keir Starmer vers la sortie, le Gilt britannique à 30 ans grimpe de 20,4 points de base à 5,8550%.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie pour la cinquième journée consécutive et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis deux mois.

Le dollar gagne 0,46% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,38% à 1,1624 dollar.

La livre sterling pâtit des tensions politiques britanniques, perdant 0,56% face au dollar et 0,15% face à l'euro.

À SUIVRE LUNDI 18 MAI :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(1 euro = $1.1624)

(Rédigé par Coralie Lamarque)