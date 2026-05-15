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Les Bourses européennes terminent en forte baisse
information fournie par AFP 15/05/2026 à 17:48

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse vendredi, emportées par les craintes inflationnistes après une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui n'a pas apaisé les préoccupations liées au conflit au Moyen-Orient.

La place de Paris a terminé en recul de 1,60%, Francfort de 2,07%, Londres de 1,71% et Milan de 1,87%.

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