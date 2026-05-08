TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, McDonald's, McKesson
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, McDonald's et McKesson.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 145 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Affirm Holdings Inc. AFRM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* AIG AIG.N : KBW relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Airbnb Inc ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Baird relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Benchmark relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Airjoule Technologies AIRJ.O : Seaport Research Partners attribue une note d'achat;

objectif de cours: 7 $

* Akamai Technologies AKAM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 180

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 100 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 156 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 120 $

à 140 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 120 $ à 180

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 135 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 54 $ à

129 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 72,5 $ à

160 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de

cours de 140 $ à 220 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 165 $ à

220 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève son objectif de cours de 80

$ à 90 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 48 $ à 36 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 150 $ à

180 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Blacksky Technology BKSY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 31 $ à 50 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de 26 $ à 42,5 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à

35 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Block Inc XYZ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 100 $

à 98 $

* Cargurus Inc CARG.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Cencora COR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 419 $ à 382 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 30

$

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 200 $ à

213 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 204 $ à 205 $

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $

* Citigroup Inc. C.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : Stifel reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 16 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 222 $ à 250 $

* Cloudflare NET.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Cognex Corp CGNX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 227 $ à 224 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 206 $ à

205 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 181 $ à 198 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Corpay, Inc. CPAY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 378 $ à 388 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Benchmark passe de « acheter » à « conserver »

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève son objectif de cours de 723 $ à 724 $

* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 150 $ à

230 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 167 $ à

180 $

* Datadog Inc (Pré-réincorporation) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 170 $ à 212 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 215 $ à

250 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de

225 $ à 250 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $

à 210 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $

à 320 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours de

170 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 219

$

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Rosenblatt Securities relève son

objectif de cours de 178 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à

305 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $

à 235 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Doordash DASH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27,25 $ à 29 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 183 $ à 142 $

* Expedia Group EXPE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Fastly Inc FSLY.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le

marché » à « surperformer »

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 199

$ à 167 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9

$

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 148,00 $ à 146,00 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* GXO Logistics GXO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 463 $ à 381 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 350 $ à 335 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 325 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 325 $ à 275 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 350 $ à 275 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 124 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75

$

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le

marché » à « surperformer »

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 228 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève sa recommandation de « sous-performance » à

« en ligne avec le secteur »

* International Seaways Inc INSW.N : B. Riley relève son objectif de cours de 90 $ à

120 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 52 $ à 75 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 63 $ à 80 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 42 $ à

27 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 128 $ à 153 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève son objectif de 240 $ à 345 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à

400 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 295

$ à 450 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 285

$ à 380 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 290 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 941 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 1 085 $ à 970

$

* Medline Inc MDLN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève son objectif de cours de 84 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à

125 $

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 115 $ à

120 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 105 $

* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 365 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 499 $ à 503 $

* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 515 $ à 530 $

* MP Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 268 $ à 280 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 34

$

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 177 $ à 185 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 123 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 136 $ à

144 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 38 $

* Owens Corning OC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 145 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« en ligne avec le marché »

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 122 $ à 80 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 133 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 60 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 117 $ à

47 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 101 $ à 54

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 130 $

à 166 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO relève son objectif de cours de 137 $ à 162 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer

»

* Prysmian PRY.MI : Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 16 $ à 17

$

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 38 $ à 50 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 350 $ à 345 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 58 $

à 65 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 125 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de

cours de 105 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 76 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 26 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Stifel relève son objectif de cours de 25 $ à 28

$

* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de

105 $ à 95 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 72

$ à 81 $

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 20 $

à 29 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : Stifel relève son objectif de cours de 490 $ à

884 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel relève son objectif de cours de 243 $ à 268 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 215 $ à 192 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

en ligne avec le secteur »

* Tidewater Inc TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Toast Inc TOST.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 25 $ à

24 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Stifel relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Unity Software Inc U.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 13 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 34 $ à 10 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 26 $ à 11 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group passe de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève son objectif de cours de 367 $ à

379 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 156 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel relève son objectif de cours de 42 $ à

46 $

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 6 $ à

7 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 29

$

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 130 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 95 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 105 $

