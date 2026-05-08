PHOTO DE FICHIER : Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse vendredi, le rapport sur l'emploi d'avril apaisant les inquiétudes concernant la santé ​du marché du travail, tandis que le rebond du secteur des puces contribue à remonter le moral des investisseurs dans un contexte de tensions géopolitiques.

Dans les premiers échanges, l'indice ​Dow Jones gagne 225,56 points, soit 0,45% à 49.822,53 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ​0,43% à 7.368,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,54%, ⁠soit 138,76 points, à 25.944,96 points.

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu ‌en avril et le taux de chômage est resté stable à 4,3%, ce qui témoigne de la solidité du marché du travail et ​renforce les anticipations selon lesquelles ‌la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain ⁠temps.

"Deux mois consécutifs de créations d'emplois, alors même que les hausses des prix de l'énergie étaient les plus marquées, révèlent une demande latente des entreprises en matière de croissance ⁠et d'embauche", souligne Brian ‌Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

Les investisseurs ont revu à ⁠la baisse leurs anticipations d'une hausse des coûts d'emprunt en 2026 après la publication ‌des données, ce qui fait baisser davantage les rendements des obligations d'État ⁠et contribue à soutenir les actions.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ⁠contribuent également à améliorer ‌le moral des investisseurs, se redressant après les pertes enregistrées lors de la séance précédente.

Microchip ​Technology progresse de 1,42% après avoir anticipé ‌un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations. Qualcomm bondit de 4,4%, tandis que Nvidia prend 1,94% ​et Intel 3,8%.

Les opérateurs relèguent ainsi au second plan les craintes renouvelées concernant le Moyen-Orient, les Etats-Unis et l'Iran s'étant mutuellement accusés d'avoir enfreint leur trêve, avec ⁠notamment des accrochages dans le détroit d'Ormuz.

Sur le reste des valeurs, la plateforme de voyage en ligne Expedia perd plus de 9% après avoir dit prévoir des réservations brutes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)