USA-Les créations d'emplois plus importantes que prévu en avril

Panneau d'embauche dans un magasin Target en Californie
L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril, montrent les données officielles publiées vendredi par le département du Travail.
Ce rapport recense 115.000 emplois non-agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 62.000 créations nettes.
Le chiffre de mars a été revu à la hausse, faisant apparaître désormais 185.000 postes créés contre 178.000 en première estimation.
Le taux de chômage s'est établi en avril à 4,3%, comme prévu et stable par rapport à mars.
(Rédigé par Diana Mandiá)
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