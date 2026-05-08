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USA-Les créations d'emplois plus importantes que prévu en avril
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 14:51

Panneau d'embauche dans un magasin Target en Californie

Panneau d'embauche dans un magasin Target en Californie

‌L'économie américaine a ​créé plus d'emplois que prévu en avril, montrent ​les données officielles publiées ​vendredi par ⁠le département du ‌Travail.

Ce rapport recense 115.000 emplois non-agricoles créés ​sur ‌le mois, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient ⁠en ‌moyenne 62.000 créations ⁠nettes.

Le chiffre de ‌mars a ⁠été revu à la ⁠hausse, ‌faisant apparaître désormais 185.000 ​postes ‌créés contre 178.000 en première estimation.

Le ​taux de chômage s'est ⁠établi en avril à 4,3%, comme prévu et stable par rapport à mars.

(Rédigé par Diana ​Mandiá)

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