Wall Street se reprend, aidée par l'emploi américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, effaçant une partie de ses pertes de la veille grâce à des achats à bon compte d'investisseurs et à un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur qu'attendu.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,15%, le Nasdaq prenait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,35%.

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