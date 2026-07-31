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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Amazon, Mastercard
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Amazon et Mastercard.

POINTS FORTS

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 400 dollars

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $

* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $

à 34 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A of Smith Corp AOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* AEP AEP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 141 $ à 135 $

* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 159 $ à 135 $

* AGCO Corporation AGCO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 134 $ à 127 $

* AGCO Corporation AGCO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 132 $ à 117 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 41

$ à 39 $

* Air Products APD.N : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $

* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 345 $ à 355 $

* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340

$ à 350 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 37

$

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 67 $ à 58 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours

de 410 $ à 346 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $

à 375 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 510 $ à

357 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 500

$ à 350 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 468 $

à 420 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 445 $ à 350

$

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 444 $ à 318

$

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $

à 316 $

* Amazon AMZN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Amazon AMZN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 320 $ à 333 $

* Amazon AMZN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 332 $ à 345 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 293 $ à 310 $

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 322 $ à 328 $

* AMC Networks, Inc. AMCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7,00 $ à 10,00

$

* American Water AWK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Argus Research relève son objectif de cours de 534 $ à

590 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 57

$

* Apple Inc AAPL.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 308,92 $ à 285,56 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345 $ à 340 $

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 385 $ à 370 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 276 $ à 300 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Apple Inc AAPL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364,00 $ à 360,00 $

* Aqua Metals Inc AQMS.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 273 $ à

300 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 261 $ à 271 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 287 $ à 300 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Truist Securities relève son objectif de 225 $ à 265 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 61 $

* Arxis Inc ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Ashland ASH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 85 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 310 $ à 306 $

* AXT Inc AXTI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 10 $

* Baxter BAX.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de

cours de 17 $ à 28 $

* Baxter BAX.N : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Baxter International BAX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Baxter International Inc. BAX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $

* Belden Inc BDC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Bicycle Therapeutics Plc BCYC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 36 $ à 11

$

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16

$

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer

» à « en ligne avec le marché »

* Boston Scientific Corp BSX.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

105 $ à 95 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 67,00 $

à 73,00 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $

à 70 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $

à 65 $

* Builders Firstsource BLDR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 66

$

* Builders Firstsource BLDR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 115

$ à 90 $

* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à

65 $

* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours de

80 $ à 81 $

* Cactus Inc WHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Cactus Inc WHD.N : Stifel relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève son objectif de cours de 118,75 $ à 123,25 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à

11 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 46 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : BTIG relève son objectif de cours de 450 $ à 620 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 705 $ à

700 $

* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 91 $ à 80 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Chemed Corporation CHE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120

$ à 117 $

* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 34

$

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 313 $ à 349 $

* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat

fort » à « surperformance »

* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100

$ à 50 $

* Coastal Financial (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à

47 $

* Cohu Inc COHU.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 209 $ à 193 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 240 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 220 $ à 177 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 155 $ à

146 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 240 $

à 200 $

* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché

» à « surperformer »

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 60 $ à

54 $

* Crocs Inc CROX.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 380 $

* CSW Industrials, Inc. CSW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : KBW relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 168 $ à 176 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 169 $ à 183

$

* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* Dexcom DXCM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 92 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 82 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 80,00 $ à 94,00 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 87 $ à 93 $

* Dexcom, Inc. DXCM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 249 $ à

248 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 124 $ à 127 $

* Donnelley Financial Solutions Inc DFIN.N : Needham relève son objectif de cours de 57

$ à 60 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 66 $ à 74 $

* DXC Technology Co DXC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Edison International EIX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $

* Emcor Group EME.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Employers Holdings Inc EIG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $

à 59 $

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 215 $ à 1 220 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 306 $ à 312 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Faeth Therapeutics, FTH.O : Raymond James attribue pour la première fois la note «

surperformance »; objectif de cours: 56 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 550 $

* First Busey Corp BUSE.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : KBW relève son objectif de cours de 21 $ à

24 $

* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 294 $ à 297 $

* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 249 $ à 229 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 59 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : Morgan Stanley relève son objectif de 56,00 $ à 64,00 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 61 $

à 68 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à

70 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $

à 55 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 315 $ à 290

$

* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à «

surperformer »

* GoDaddy Inc GDDY.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché

»

* GoDaddy Inc GDDY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $

* Granite Construction GVA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 8

$

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450

$

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 320 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Guardant Health Inc GH.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $

* Hershey HSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 193 $

* Hyatt Hotels H.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 209 $

* Idacorp, Inc. IDA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 154 $ à 155 $

* Illumina Inc ILMN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Illumina Inc ILMN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 120 $ à 140

$

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 230 $

* Illumina Inc ILMN.O : Stifel relève son objectif de cours de 155 $ à 225 $

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 210 $

* Instacart CART.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* Intercontinental Exchange ICE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 169

$ à 178 $

* International Paper IP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 50

$

* International Paper IP.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* International Paper Co IP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* International Paper Co IP.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* International Paper Co IP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à

50 $

* International Paper Co IP.N : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $

* International Paper Co IP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 46 $ à 49

$

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 46

$

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse son objectif de cours de 15 $ à 3 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 8 $

* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright relève sa recommandation de «

Achat » à « Neutre »

* KKR KKR.N : RBC relève son objectif de cours de 125 $ à 134 $

* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à

51 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 51 $

* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 185 $ à

205 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 200 $ à

215 $

* Live Nation Entertainment Inc. LYV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $

à 210 $

* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $

* LKQ Corp LKQ.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 279 $ à 252 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 408 $ à

428 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 390 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à

35 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

553 $ à 543 $

* Marcus Corp MCS.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de

cours de 27 $ à 29 $

* Marcus Corp MCS.N : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $

* Marketaxess MKTX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 130 $ à 167 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne

avec le marché »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $

à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de

675 $ à 660 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 700 $

à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 616 $

à 581 $

* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de 580 $ à 630 $

* Mastercard MA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 700 $ à 735 $

* Mastercard MA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 655 $ à 720 $

* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de 665 $ à 685 $

* Mastercard MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679 $ à 681 $

* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $

* Mastercard MA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 609 $ à 632 $

* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de 629 $ à 642 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 664 $ à 667 $

* Mastercard Inc MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679,00 $ à 681,00 $

* McDonald's MCD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 290 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 95

$

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 101

$

* Merit Medical Systems, Inc. MMSI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $

à 83 $

* MGIC Investment Corp MTG.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* MGIC Investment Corp MTG.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* MKS Instruments MKSI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 380 $ à 360 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 805

$ à 1 889 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1

800 $

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Baird relève son objectif de cours de 186 $ à 225

$

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de

199 $ à 214 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207

$ à 210 $

* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 188 $ à 215

$

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de

170 $ à 190 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 179 $ à 152 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 168 $ à 157 $

* Nextpower Inc NXT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $

à 70 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

25 $ à 22 $

* Omnicell Inc. OMCL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 104 $ à 106

$

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 2 $, le

portant à 111 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32

$

* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 12

$

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à

100 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

12 $ à 10 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 67 $

* PTC Inc PTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $

* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 93,00 $ à 104,00

$

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 106 $

* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 318 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève son objectif de cours de 800 $ à 847 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 68 $ à 82 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 105 $ à 106

$

* Reddit RDDT.N : B. Riley relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Reddit RDDT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Reddit RDDT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* Reddit RDDT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 250 $ à 221 $

* Reddit RDDT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 187 $ à 142 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 730 $ à 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de

cours de 856 $ à 891 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $

à 900 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 696 $ à 737

$

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de

769 $ à 772 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 700 $

à 750 $

* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Rivian RIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Rivian Automotive, Inc. RIVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 13,00 $ à

14,00 $

* Rivian Automotive, Inc. RIVN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 56 $ à 38 $

* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark passe de « conserver » à « vendre »

* Roblox Corp RBLX.N : BMO passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Roblox Corp RBLX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 45 $

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG passe de « neutre » à « vendre »

* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Roblox Corp RBLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush passe à une recommandation « neutre »

* Roblox Corporation RBLX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 62,00 $ à

55,00 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 48

$

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 490 $ à 498 $

* Saia Inc SAIA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 520 $ à 490 $

* Saia Inc SAIA.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de

cours de 450 $ à 438 $

* Saia, Inc. SAIA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 490 $ à 400 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de

20,00 $ à 24,00 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 29 $ à 22 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à

115 $

* Southern Co SO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Stagwell Inc. STGW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 50 $

à 55 $

* Action Yards Bancorp Inc SYBT.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 94 $

* Stratégie MSTR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 570 $ à 435 $

* Stride Inc LRN.N : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 371 $ à 358 $

* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 440 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Stryker Corp SYK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Stryker Corp SYK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 124 $ à 135 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 230 $

* The Hershey Company HSY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 112 $ à 102

$

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 420 $ à 400 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 543 $ à

491 $

* Uniti Group Inc (Delaware) UNIT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12 $ à

11 $

* Universal Display Corp. OLED.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120

$

* Upbound Group Inc UPBD.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 339 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 292 $ à 356 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46,00 $ à 59,00

$

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30

$

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 61 $ à 57 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 145 $ à 142 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 421 $ à 430 $

* Western Union WU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,50 $

* Western Union Co WU.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 6,00 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2,5 $ à 3,45 $

* XPO Inc XPO.N : Stephens relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $

* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $

* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Yum Brands YUM.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 177 $ à 174 $

Apple
Véhicules électriques

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