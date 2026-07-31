Etats-Unis: Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en juillet, selon l'Université du Michigan

Des employés travaillent dans un centre de données de Microsoft
Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juillet, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a progressé à 55,2 après 49,5 en juin, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,0.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 54,8, contre 47,7 en juin et une première estimation à 54,9.
Celle des perspectives a progressé ce mois-ci, à 55,4 contre 50,7 un mois plus tôt et une première estimation à 54,0.
Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,2%, après 4,6% en juin.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
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