Etats-Unis: Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en juillet, selon l'Université du Michigan

Des employés travaillent dans un centre de données de Microsoft

Le ‌moral des ménages américains s'est ​amélioré plus que prévu en juillet, montrent vendredi les résultats ​définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université ​du Michigan.

Son indice ⁠de confiance a progressé ‌à 55,2 après 49,5 en juin, tandis que les ​économistes ‌et analystes interrogés par ⁠Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,0.

La composante du ⁠jugement des ‌consommateurs sur leur situation ⁠actuelle a augmenté à ‌54,8, contre 47,7 en ⁠juin et une première estimation ⁠à ‌54,9.

Celle des perspectives a progressé ce ​mois-ci, ‌à 55,4 contre 50,7 un mois plus tôt ​et une première estimation à 54,0.

Les anticipations ⁠d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,2%, après 4,6% en juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)