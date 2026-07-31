Wall Street ouvre en hausse, avec le rebond de la "tech"

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York a ouvert vendredi ‌en hausse, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain d'optimisme ​pour le secteur et le rallye de l'IA.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 225,88 points, soit 0,43%, à 52.433,94 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,54% à 7.477,59 points.

Le Nasdaq Composite ​prend 0,92%, soit 231,33 points, à 25.353,51 points.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive pour le secteur technologique, secoué par des prises de ​bénéfices de la part des investisseurs tout au long du ⁠mois de juillet, ces derniers étant à l'affût de signes indiquant que les investissements réalisés par ‌les géants de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

L'action Amazon grimpe de 11,7% dans les premiers échanges, le géant américain ayant enregistré sa ​plus forte croissance de chiffre d’affaires ‌depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant ainsi dans la ⁠lignée des résultats Microsoft et Alphabet, ce qui incite les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

"Amazon nous a démontré, sans l’ombre d’un doute, que ⁠les services internet et ‌l’IA constituent les moteurs de la croissance de l’entreprise", a déclaré Adam Sarhan, directeur ⁠général de 50 Park Investments à New York.

"Les investisseurs sont capables de ne pas tenir compte de la ‌baisse des flux de trésorerie disponibles, car il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. ⁠Si la croissance se poursuit, elle compensera ce déficit", a-t-il ajouté.

Les trois principaux ⁠indices de Wall Street sont ‌en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s’orientent ​vers des pertes mensuelles reflétant la forte vague de ‌ventes qui a touché les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor s'apprête à clore le ​mois de juillet sur une baisse de plus de 20%, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l’éclatement de la bulle immobilière fin 2008.

Aux valeurs, le fabricant de puces Monolithic Power Systems grimpe ⁠de 15,3% après avoir annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations.

Alors que le secteur rebondit, Apple chute de 8,9%, le géant technologique ayant averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance.

Sur fond de reprise des frappes au Moyen-Orient, les résultats des compagnies pétrolières laissent les investisseurs mitigés, ExxonMobil perdant 1,45% tandis que Chevron prend 1,5%.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, avec ​Johann M Cherian et Ragini Mathur)