Stellantis rappelle 1,5 million de pick-ups Ram 1500 en raison d'un défaut de ceinture de sécurité

Un pick-up Ram 1500 de 2019 est exposé devant l'usine d'assemblage FCA de Sterling Heights, dans le Michigan.

Stellantis, la ‌maison mère de Chrysler, a annoncé vendredi ​le rappel de plus de 1,5 million de pick-ups Ram 1500 à travers le monde en raison ​d'un problème lié aux ceintures de sécurité.

Le rappel concerne les ​Ram 1500 des années ⁠2019 à 2026, qui pourraient avoir été équipés ‌d’un ancrage de boucle de ceinture de sécurité de la deuxième rangée (au centre ​ou du ‌côté du conducteur) mal fixé à l'habitacle.

Ce ⁠défaut pourrait compromettre le bon fonctionnement du système de ceinture de sécurité de la deuxième rangée ⁠et accroître ‌le risque de blessures pour les occupants. ⁠Stellantis a déclaré avoir connaissance d'un blessé ‌potentiellement lié à ce problème, mais ⁠d'aucun décès.

Le rappel porte sur environ 1,27 ⁠million de véhicules ‌aux États-Unis, 156.000 au Canada, 15.000 au Mexique ​et environ 75.000 ‌hors d’Amérique du Nord.

Le constructeur invitera les propriétaires des véhicules concernés à ​prendre rendez-vous auprès de leur concessionnaire pour une inspection. Les techniciens vérifieront les ⁠ancrages des boucles de ceinture de sécurité du siège central et du siège conducteur de la deuxième rangée et, si nécessaire, les fixeront correctement à la carrosserie du véhicule.

(Reportage David Shepardson, version ​française Elena Smirnova)