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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Addus Homecare ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Accel Entertainment ACEL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Adapthealth AHCO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Adm ADM.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Adm ADM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours

de 250 $ à 207 $

* Adtran Holdings ADTN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 14 $

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 6,25

$

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Rosenblatt Securities passe de « acheter » à « neutre »

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 705 $ à 610 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 641 $ à 649 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 594 $ à 605 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 730 $ à 700 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 700 $ à 650 $

* Alkermes Plc ALKS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Alphatec Holdings ATEC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8,5 $

* Alphatec Holdings ATEC.O : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* American Well AMWL.N : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* American Well AMWL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 282 $ à 302 $

* Ametek AME.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291 $ à 308 $

* Amgen AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 328 $ à 347 $

* Amgen AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 384 $ à 440 $

* Amgen AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 425 $

* Amgen AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $

* Amgen AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 359 $ à 410 $

* Amgen AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $

* Amgen AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 470 $

* Amgen AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $

* Amgen AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 452 $ à 531 $

* Amgen AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 380 $ à 398 $

* Amgen AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève son objectif de cours de 415 $ à 442 $

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 465 $

* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève son objectif de cours de 470 $ à 530 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $

* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 138 $

* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 136 $

* Apollo Global Management APO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Apple AAPL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $

* Aptiv Plc APTV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Arista Networks ANET.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 289 $ à 236 $

* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Arista Networks ANET.N : Melius Research relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Arista Networks ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 234 $ à 240 $

* Arista Networks ANET.N : UBS relève son objectif de cours de 259 $ à 291 $

* Arista Networks ANET.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* Astera Labs ALAB.O : Needham abaisse son objectif de cours de 425 $ à 300 $

* Astera Labs ALAB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 400 $

* Astera Labs ALAB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 460 $ à 370 $

* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 310 $ à 258 $

* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Astera Labs ALAB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 290 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son cours-cible de 382 $ à 389 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 62 $

* Atricure ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Atricure ATRC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 284 $ à 272 $

* Ball BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ball BALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Ball BALL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Ball BALL.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* Beam Therapeutics BEAM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $

* Beam Therapeutics BEAM.O : Wedbush relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Beta Technologies BETA.N : Needham abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Block XYZ.N : BMO relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* Block XYZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Block XYZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $

* XYZ.N s sur les blocs: Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Block XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Block XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $

* Analys XYZ.N s: la Banque Scotia relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Bloc d' XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Bloom Energy BE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 289 $

* Bloom Energy BE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $

* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $

* Booking Holdings BKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $

* Booking Holdings BKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $

* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 232 $ à 219 $

* Booking Holdings BKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 236 $ à 220 $

* Booking Holdings BKNG.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 301 $ à 240 $

* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 248 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* Booking Holdings BKNG.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 240 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 265 $ à 267 $

* Booking Holdings BKNG.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 247 $ à 210 $

* Booking Holdings BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 179 $

* Brc Inc BRCC.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 176 $ à

181 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 240 $ à

230 $

* Cabot CBT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Cabot CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $

* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Camping World Holdings CWH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Carmax KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Carmax KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Celanese CE.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Celanese CE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* Celanese CE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Celanese CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Ceribell CBLL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Stonex relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Cinemark Holdings CNK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wedbush relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Cleanspark CLSK.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 24 $ à 11 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 99 $

* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Stephens relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Coca-Cola Europacific Partners CCEP.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $

* Columbus Mckinnon CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Community Health Systems CYH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 2 $

* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 173 $

* Core & Main Inc CNM.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 32 $ à 19 $

* Coreweave CRWV.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 159 $ à 128 $

* Coreweave CRWV.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Coupang CPNG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Coupang CPNG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Crown Holdings CCK.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* CubeSmart CUBE.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 35

dollars

* Denali Therapeutics DNLI.O : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Diamondback Energy FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 253 $ à 263 $

* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 224 $ à 232 $

* Diamondback Energy FANG.O : UBS relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $

* Diamondback Energy FANG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 263 $ à 244 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : Stifel relève son objectif de cours de 13,50 $ à 15 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180

$

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Dominion Energy D.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12

$

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Conserver »

* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 144 $ à 142 $

* Duolingo DUOL.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $

* Duolingo DUOL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 152 $

* Duolingo DUOL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Duolingo DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Duolingo DUOL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Duolingo DUOL.O : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Duolingo DUOL.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Duolingo DUOL.O : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Duolingo DUOL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $

* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Dupont CTA_PA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $

* Dupont DD.N : Barclays relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $

* Dupont DD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $

* Dupont DD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $

* Dupont De Nemours DD.N : UBS relève son objectif de cours de 172 $ à 182 $

* Dynatrace DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 61 $

* Dynatrace DT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Dynatrace DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 61 $

* Dynatrace DT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Dynatrace DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Dynatrace DT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Dynatrace Inc DT.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Echostar ECHO.O : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »

* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $

* Emcor Group EME.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 065 $ à 925 $

* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 430 $ à 440 $

* Entergy ETR.N : BMO relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Equitable Holdings EQH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Equitable Holdings EQH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Everest Group Ltd. EG.N : KBW relève son objectif de cours de 407 $ à 450 $

* Evertec EVTC.N : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 214

$ à 220 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stephens relève son objectif de cours de 220

$ à 240 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours

de 175 $ à 200 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 245

$

* Expeditors Intl. of Washington EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 175

$

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Expro Ltd XPRO.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 1 $ à 15 $

* Extra Space Storage EXR.N : UBS relève son objectif de cours de 152 $ à 174 $

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

* Faeth Therapeutics FTH.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Finwise Ban FINW.O : Stephens relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Firefly Aerospace FLY.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Fiserv FISV.O : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $

* Fiserv FISV.O : BMO relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $

* Fiserv FISV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Fiserv FISV.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Fiserv FISV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Fiserv FISV.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Fiserv FISV.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 59 $

* Fiserv Inc FISV.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Fiserv Inc FISV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 51 $ à 60 $

* Fiserv Inc FISV.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 68 $

* Flux Power Holdings FLUX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Flywire FLYW.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Flywire FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Flywire FLYW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Flywire FLYW.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21,5 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58

$

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à

60 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Freshworks FRSH.O : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 212 $ à 231 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 197 $

* Gartner IT.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif

de cours de 235 $ à 210 $

* Gartner IT.N : UBS relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Graphic Packaging GPK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9,5 $ à 10,5 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 11,5 $ à

12 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : UBS relève son objectif de cours de 9,5 $ à 11,5 $

* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $

* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Hagerty HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Hagerty Inc HGTY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 144 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $

* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Henry Schein HSIC.O : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $

* Hess Midstream LP HESM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Huntsman HUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Huntsman HUN.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Huron Consulting Group HURN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 160 $ à 220 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 150 $

* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $

à 46 $

* Insmed INSM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 220 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 102

$

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* IPG Photonics IPGP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $

* IPG Photonics IPGP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Jackson Financial JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $

* Kardigan KARD.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 42 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Knife River KNF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 97 $ à 82 $

* Lab LH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 142 $ à 138 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Lendingtree TREE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 89 $ à 84 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 612 $ à

633 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 709 $ à

743 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* Marathon Petroleum MPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 448 $ à 430 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 453 $ à 458 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 560 $ à 550 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 560 $ à 564 $

* Marqeta MQ.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Mastec MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $

* Mink Therapeutics INKT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 38 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 200 $ à 202 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 140

$

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 183 $ à 189 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Mvb Financial MVBF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Argus Research relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $

* Navitas Semiconductor NVTS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Navitas Semiconductor NVTS.O : Rosenblatt Securities passe de « neutre » à « acheter »

* Neutron Holdings LIME.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Neutron Holdings Inc LIME.O : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 29 $

* New Mountain Finance NMFC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 7 $

* Niagen Bioscience NAGE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Nike NKE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Nucor NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours de 286 $ à 301 $

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à

11 $

* One Gas OGS.N : BTIG relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* One Gas OGS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* One Gas OGS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Onemain Holdings OMF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Oneok OKE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Oportun Financial OPRT.O : Stephens relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Ovintiv OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Ovintiv OVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $

à 9 $

* People Incorporated PPLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Pershing Square PS.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Pfizer PFE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Pfizer PFE.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Phoenix Education Partners PXED.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 44 $ à 25 $

* Phoenix Education Partners PXED.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* Phoenix Education Partners PXED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 38 $ à 23

$

* Pinnacle West Capital PNW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 103 $ à 109 $

* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 159 $ à 155 $

* Procore Technologies PCOR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Prudential Financial PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Public Storage PSA.N : UBS relève son objectif de cours de 294 $ à 334 $

* Ramaco Resources METC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $

* Red Rock Resorts RRR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 64 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 62 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 78 $ à 60 $

* Redwood Trust RWT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $

* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Revolve Group RVLV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $

* Revolve Group RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Revvity RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 155 $

* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 172 $

* Revvity RVTY.N : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 177 $

* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $

* Riot Platforms RIOT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $

* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $

* Rxo Inc RXO.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 30,25 $

* Rxsight RXST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Rxsight RXST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 152 $ à

154 $

* Safehold SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* SBA Communications SBAC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235 $

* Septerna SEPN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 61 $

* Shopify SHOP.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Sigma Lithium SGML.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Sonic Automotive SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $

* SSR Mining SSRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 39

$

* Super Micro Computer SMCI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 65 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 47 $

* Supernus SUPN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 55 $ à 37 $

* Sysco SYY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 92 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 313 $ à 262 $

* Talen Energy TLN.O : CIBC relève son objectif de cours de 493 $ à 515 $

* Talen Energy TLN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 442 $ à 455 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 88 $ à 106 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 76 $ à 95 $

* Tenet Healthcare THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 297 $

* Terawulf WULF.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 36 $ à 20 $

* The Chemours Company CC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 126 $

* Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Toast TOST.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Transcat TRNS.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $

* Ul Solutions ULS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Ul Solutions ULS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 39 $ à

34 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 101 $

* Upstart Holdings UPST.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $

* Upstart Holdings UPST.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Upstart Holdings UPST.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 24 $

* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Upstart Holdings UPST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Upstart Holdings UPST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* V VGID.PK : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* V VVX.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Versant Media Group VSNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 617 $ à 626 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Viper Energy VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Voyager Technologies Inc (Prerein) VOYG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Walt Disney Co DIS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 125 $ à 133 $

* Waters WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $

* Waters WAT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Waters WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 470 $

* Waters WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Waters WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Waters WAT.N : Stifel relève son objectif de cours de 420 $ à 470 $

* Waystar Holding WAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Xometry XMTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 132 $

* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $

* Xometry XMTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Xometry XMTR.O : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 108 $

* Xometry XMTR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 126 $ à 140 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Xylem Inc XYL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Yum Brands YUM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $

* Yum Brands YUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 167 $ à 171 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 416 $ à 432 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à 380 $

Valeurs associées

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ADDUS HOMECARE
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ADOBE
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ADTRAN HOLDINGS
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ALKERMES
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ALPHATEC HOLDING
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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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AMERICAN WELL RG-A
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AMETEK
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AMGEN
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AMNEAL PHRMCTL RG-A
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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APPLE
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APTIV
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ARCHER-DANIELS M
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ARISTA NE
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ARVINAS
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ASTERA LABS
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ATLAS ENER
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ATRICURE
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AUTONATION
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AXSOME THERAPEUT
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BALL
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BEAM THERAPEUTIC
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BIOMARIN PHARM
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BLOCK RG-A
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BLOOM ENERGY-A
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BOISE CASCADE
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BRC RG-A
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BRDRIDG FNCL SOL
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ECHOSTAR RG-A
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EMCOR GROUP
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ENTERGY
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EQUITABLE HLDG
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ESTEE LAUDER RG-A
113,235 USD NYSE +7,41%
EVEREST GROUP
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EVERTEC
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FIRST BANK
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FLUX POWER HLDG
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HAGERTY RG-A
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HENRY SCHEIN
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HESS MIDSTREAM RG-A
31,975 USD NYSE -2,22%
HUNTSMAN
9,680 USD NYSE +1,26%
HURON CONSULTING
186,8600 USD NASDAQ -5,71%
IDEAYA BIOSCIENC
31,6700 USD NASDAQ +1,09%
IDEXX LABS
699,0850 USD NASDAQ +4,02%
INCYTE
121,1100 USD NASDAQ +2,99%
INNOV INDS REIT
56,330 USD NYSE +2,42%
INSMED
106,1400 USD NASDAQ +1,63%
INTL FLAVORS&FRA
88,835 USD NYSE -3,67%
INTUITIVE MACH RG-A
9,7750 USD NASDAQ -6,73%
IPG PHOTONICS
69,1500 USD NASDAQ -7,08%
ISABELLA BK
42,2650 USD NASDAQ +5,98%
JACKSN FINL RG-A
135,900 USD NYSE -3,53%
KARDIGAN
14,9407 USD NASDAQ +4,33%
KEURIG DR PEPPER
36,3150 USD NASDAQ +4,53%
KNIFE RIVER
61,470 USD NYSE +4,82%
LABCORP HLDGS
363,670 USD NYSE +2,75%
LEIDOS HOLDG
131,835 USD NYSE -2,11%
LENDINGTREE
38,4950 USD NASDAQ +33,34%
LINDBLAD EXPEDIT
31,1700 USD NASDAQ -4,85%
LOUISIANA-PAC
75,600 USD NYSE +2,33%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
368,1301 USD NASDAQ -7,11%
MARA HLDGS
6,8350 USD NASDAQ -4,54%
MARATHON PETRO
389,345 USD NYSE -8,99%
MARQETA RG-A
18,4600 USD NASDAQ +3,71%
MASTEC
171,280 USD NYSE -13,56%
MINK THERAP
10,9050 USD NASDAQ +1,07%
MIRUM RG REG S-AI
92,9300 USD NASDAQ +6,78%
MOSAIC
19,895 USD NYSE +7,83%
MVB FINANCIAL
26,2000 USD NASDAQ +3,56%
NASDAQ
108,7400 USD NASDAQ +1,65%
NAVITAS SEMICOND
8,7300 USD NASDAQ +1,99%
NEUTRON HLDG
19,0100 USD NASDAQ -25,39%
NEW MOUNTN FINC
7,1650 USD NASDAQ +2,21%
NIKE
40,640 USD NYSE +5,61%
NUCOR
264,450 USD NYSE -3,29%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,0300 USD NASDAQ -41,79%
NUVEEN CHUR DRT
12,1600 USD NYSE +2,27%
ONE GAS
82,500 USD NYSE +1,73%
ONEMAIN HOLDINGS
57,070 USD NYSE +0,83%
ONEOK
88,885 USD NYSE -3,33%
OPORTUN FINL
12,3500 USD NASDAQ +23,01%
OVINTIV
63,770 USD NYSE -4,08%
PALANTIR TECHNOLOGIES
172,8577 USD NASDAQ -1,45%
PENNYMAC REIT
8,265 USD NYSE +4,69%
PFIZER
30,450 USD NYSE +1,57%
PINNACLE WEST CA
105,190 USD NYSE -2,36%
PJT PARTNERS RG-A
156,798 USD NYSE +7,12%
PROCORE TECH
72,970 USD NYSE +15,43%
PRUDENTIAL FINAN
124,890 USD NYSE +5,09%
PUBLIC STOR REIT
342,565 USD NYSE +2,81%
RED ROCK RESOR RG-A
49,2150 USD NASDAQ -4,23%
REDWOOD TR REIT
3,120 USD NYSE +0,97%
REVOLVE GROUP-A
21,535 USD NYSE +0,07%
REVVITY
158,090 USD NYSE -3,36%
RHYTHM PHARM
93,7600 USD NASDAQ +8,47%
RIOT PLATFORMS
15,4950 USD NASDAQ +10,52%
RIVER CITY BK
58,6350 USD NASDAQ +1,03%
RXO
28,270 USD NYSE +0,04%
RXSIGHT
5,4100 USD NASDAQ +17,86%
RYMAN HOSP REIT
134,880 USD NYSE -0,61%
SAFEHOLD REIT
10,920 USD NYSE -2,59%
SBA CMMNS REIT-A
198,7400 USD NASDAQ +7,61%
SEPTERNA
48,1550 USD NASDAQ +10,19%
SIGMA LITHIUM
5,4450 USD NASDAQ -1,63%
SKYWORKS SOLUTIO
80,7950 USD NASDAQ -5,39%
SONIC AUTOMOTIVE-A
62,600 USD NYSE +3,13%
SOTERA HEALTH
16,4000 USD NASDAQ +2,31%
SPROUT SOCIAL RG-A
11,2200 USD NASDAQ -5,95%
SSR MINING
27,3400 USD NASDAQ +4,51%
STARWOO REIT-SBI
12,895 USD NYSE +2,87%
SUPER MICRO
29,9450 USD NASDAQ -4,60%
SUPERNUS PHARM
28,2700 USD NASDAQ +0,43%
SYSCO
76,310 USD NYSE +2,94%
TAKE-TWO INTERACTIVE
207,6750 USD NASDAQ +6,51%
TALEN ENERGY
323,6550 USD NASDAQ -9,41%
TARSUS PHARMA
69,4300 USD NASDAQ -4,42%
TELADOC HEALTH
9,455 USD NYSE +6,42%
TEMPUS AI RG-A
74,6200 USD NASDAQ -4,09%
TENET HEALTHCARE
287,110 USD NYSE +7,66%
TERAWULF
11,6550 USD NASDAQ -7,06%
TOAST RG-A
35,595 USD NYSE +6,25%
TRANSCAT
106,8000 USD NASDAQ +19,30%
TRAVERE THERAPET
52,1600 USD NASDAQ +5,57%
UL SOLUTIONS RG-A
78,340 USD NYSE -2,54%
ULTRAGENYX PHARM
17,0900 USD NASDAQ +2,77%
UNUM
73,710 USD NYSE -19,05%
UPSTART HLDGS
22,6950 USD NASDAQ +6,20%
V2X
76,070 USD NYSE -5,97%
VERTEX PHARMA
543,9550 USD NASDAQ +2,49%
VICI PROPER REIT
25,165 USD NYSE +3,03%
VIPER ENERGY
41,2050 USD NASDAQ -6,71%
VITAL FARMS
10,6800 USD NASDAQ +6,59%
WALT DISNEY
119,770 USD NYSE +4,85%
WATERS
462,055 USD NYSE +0,52%
WAYSTAR HOLDING
28,6050 USD NASDAQ +3,44%
WILLIAMS COMPANI
67,810 USD NYSE -6,44%
XOMETRY RG-A
110,6800 USD NASDAQ -0,55%
XPLR INFRA
7,825 USD NYSE -4,28%
XYLEM
101,115 USD NYSE +5,04%
YUM BRANDS
163,600 USD NYSE +4,13%
ZEBRA TECH -A-
331,9700 USD NASDAQ +0,75%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 15:50:33.

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