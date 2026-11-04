Ebola en RDC : l'OMS donne le feu vert aux essais cliniques de deux nouveaux vaccins

Une infirmière se prépare à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi d'étendre les essais cliniques à deux nouveaux vaccins contre Ebola dans le cadre de l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo (RDC).

"Aujourd'hui, les groupes d'experts de l'OMS recommandent d'ajouter deux candidats vaccins" aux essais déjà lancés fin octobre à grande échelle en RDC avec Ervebo, un vaccin approuvé pour une utilisation contre la souche Zaïre du virus Ebola, la plus courante, a annoncé à la presse le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les deux sérums désormais prêts à être testés par des volontaires sont des candidats vaccins spécifiques à Bundibugyo, la souche qui frappe actuellement la RDC depuis plus de cinq mois, où elle a fait plus de 5.300 morts parmi plus de 10.400 cas.

Un cas a été détecté au Nigeria et neuf autres, dont deux décès, au Kenya en octobre. De son côté, l'Ouganda a recensé 20 cas, dont deux décès, sur son territoire, mais l'OMS l'a officiellement déclaré exempt d'Ebola.

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le premier est un vaccin à vecteur adénoviral ChAdOx1, développé à l'université d'Oxford au Royaume-Uni avec le Serum Institute of India. Le second, développé par le groupe américain Moderna, utilise la technologie de l'ARN messager.

"Le fait que ces vaccins soient prêts à entrer en phase d'essais cliniques témoigne de la puissance de la science et du partenariat", a encore salué le Dr Tedros.

La participation à ces essais "fournira des données essentielles susceptibles de contribuer à sauver des vies. Les vaccins ne suffiront pas, à eux seuls, à mettre fin à cette épidémie, mais ils pourraient constituer un nouvel outil puissant pour la maîtriser", a-t-il ajouté.

Selon l'OMS, cette campagne de vaccination est conçue pour tester plusieurs candidats vaccins au sein d'un seul essai, en utilisant une approche de vaccination en anneau qui recrute les contacts de personnes atteintes de la maladie à virus Bundibugyo confirmée.

Côté traitements, l'OMS parraine depuis juillet un programme devant déterminer si l'anticorps monoclonal MBP134, l'antiviral remdésivir, ou une combinaison des deux, peuvent améliorer la survie des patients atteints d'une maladie à virus Bundibugyo confirmée.

De plus, un autre anticorps monoclonal, le maftivimab, sera bientôt ajouté à l'essai pour évaluer son utilisation comme traitement potentiel, et une étude complémentaire de prophylaxie post-exposition avec l'obeldevisir est en cours.

Les premiers résultats des essais thérapeutiques sont attendus dans les mois à venir, et ceux des essais vaccinaux sont attendus début 2027, a encore précisé l'OMS.