L'activité dans les services ralentit légèrement en octobre aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'activité dans les services a ralenti légèrement au mois d'octobre aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité est ressorti à 54,5 %, 0,4 point de moins que le mois écoulé.

C'est moins bien que les attentes des analystes, qui tablaient sur un ralentissement moins marqué, anticipant un indice à 54,8 %, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit malgré tout du 28e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'indice issu de cette enquête s'établit au-dessus de 50 %, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

L'activité des services subit en premier lieu un ralentissement de l'activité commerciale, qui perd 2,7 points sur un mois, et des commandes nouvelles, en ralentissement de 3,9 points.

A l'inverse, le sous-indice lié à l'emploi est resté en territoire positif, à 51,4 %, gagnant 1,3 points par rapport au mois de septembre.

Autre signal positif pour les Américains, le sous-indice lié aux prix a ralenti d'un point, même s'il reste particulièrement élevé, à 73 %. Il s'agit du 7e mois, sur les huit derniers, pour lequel ce sous indice se maintient à plus de 70 %.

Dans le détail, quinze secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, soit deux de plus qu'en septembre et deux autres secteurs ont souligné être confrontés à une contraction.