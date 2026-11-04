Canada: l'excédent commercial poursuit sa hausse en septembre

( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'excédent commercial du Canada a encore augmenté en septembre, porté par la hausse des cours du pétrole, mais l'impact des nouveaux droits de douane américains a commencé à se faire sentir, a annoncé mercredi l'institut de statistiques.

Cet excédent a augmenté pour le deuxième mois d'affilée, passant de 5 milliards de dollars canadiens en août (3,19 milliards d'euros), selon un chiffre révisé à la hausse, à 5,4 milliards (3,44 milliards d'euros) en septembre.

Il s'agit du septième excédent mensuel consécutif.

L'excédent à l'égard des États-Unis a légèrement augmenté pour sa part de 12,1 milliards de dollars canadiens en août à 12,3 milliards de dollars en septembre.

La hausse de l'excédent global s'explique principalement par une hausse du montant des exportations de 0,2%, liée en particulier à la hausse des cours du brut.

Mais en volume, les exportations ont reculé de 4%, en raison du repli des ventes de certaines catégories de produits, comme les biens de consommation, les pièces électroniques, l'automobile ou le bois, "visés par de nouveaux droits de douane aux États-Unis", selon l'agence statistique.

Le mois d'août avait connu une très forte hausse des exportations vers les États-Unis, les entreprises américaines ayant fait des stocks avant l'entrée en vigueur le 22 août de surtaxes américaines après la rupture des négociations commerciales par le Premier ministre canadien Mark Carney.

Le conflit commercial entre les deux voisins s'est envenimé cet été, le Canada ayant appliqué des mesures de rétorsion au dollar près le 8 septembre. Mark Carney et le président américain Donald Trump ont toutefois estimé dimanche qu'ils approchaient d'une sortie de crise.