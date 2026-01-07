TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Hershey, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Hershey et Micron Technology, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 330 $ à 390 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève le prix cible de 60 à 80
dollars
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondérer
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre 275 $
auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 275 à 400 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 90 $ à 105 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 40$ de 55
* Aligos Therapeutics Inc ALGS.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT
20
* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 39
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 330 $ à 390 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays relève le cours cible de 23 à 27 dollars
* Alumis Inc ALMS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 20 à 32 dollars
* Alumis Inc ALMS.O : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 17 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève le cours cible à 23 $ contre 21 $
* American Airlines AAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16 $
auparavant
* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 340 à 375 dollars
* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le cours cible de 205 à 210 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : UBS prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif
de prix 380
* Anaptysbio Inc ANAB.O : UBS prend en charge la couverture avec une note d'achat;
objectif de prix 70
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : BofA Global Research augmente le PO de 81 $ à 84 $
* Arcellx Inc ACLX.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix
100
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Citigroup augmente le PT à 63$ de 37
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève le PT à 80$ de 60
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 272 $ contre 276
$
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération
à neutre
* AST Spacemobile ASTS.O : La Banque Scotia réduit le rendement du secteur de performant à
sous-performant
* Ategrity Specialty Insurance Company ASIC.N : JP Morgan augmente le PT à 25$ de 23
* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo relève le PT à 54 $ contre 52
$
* Autozone Inc AZO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 4150 $ contre 4500 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Baird réduit le prix cible à 35 $ contre 42 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Baird réduit la note à neutre
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 33 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars
* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays initie la couverture avec une note de
sous-pondération; PT 157 $
* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT de 15 $ à 14 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 33 $
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT 28 $
* Biogen BIIB.O : UBS reprend la couverture avec une note neutre; objectif de prix 185
* Bj'S Restaurants Inc BJRI.O : Barclays augmente le prix cible de 30 $ à 39 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo réduit le PT à 24 $ de 26
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève le prix cible de 60 à 74 dollars
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 39 $ à
43 $
* Brinker International EAT.N : Barclays relève le prix cible de 135 à 166 dollars
* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours à 74 $,
contre 72 $ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le prix cible de 275 à 300 dollars
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo relève le prix cible à 500 $ contre 425 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 à 70 dollars
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève le cours cible à 43 $, contre 32 $ auparavant
* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 35 à 43 dollars
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 30 dollars
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Baird relève le cours cible à 175 $, contre 162 $ auparavant
* Chain Bridge Bancorp CBNA.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong
buy" à "market perform"
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays augmente le prix cible de 38 $ à 44 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo relève le PT à 125 $ contre 115 $
* Citizens Financial CFG.N : Raymond James ramène le titre de "strong buy" à
"outperform"
* Citizens Financial CFG.N : Raymond James augmente le prix cible de 62 $ à 66 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de
surpondération à surpondération
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 60
$
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève le prix cible de 82 $ à 88 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 41,5 $ à 37,5 $
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies augmente le prix cible à 95$ de 90
* Community Health Systems Inc CYH.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 2$
contre 3
* Consolidated Edison ED.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur;
PT 114 $
* Darden Restaurants DRI.N : Barclays réduit le prix cible de 230 $ à 227 $
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $, contre 100 $
auparavant
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 81 $ contre 74 $
auparavant
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : UBS prend en charge la couverture avec une note
d'achat; PT $25
* Dine Brands Global DIN.N : Barclays relève le prix cible de 26 à 40 dollars
* Domino's Pizza DPZ.O : Barclays réduit le prix cible de 405 $ à 370 $
* Dorman Products Inc DORM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 175 $ à 150 $
* Dover Corporation DOV.N : Barclays augmente le prix cible de 195 $ à 205 $
* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 200 $ à 205 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays relève le prix cible de 72 $ à 76 $
* Elevance Health Inc ELV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 424 $ contre 403
$ auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 145 $ contre 135 $
auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 145 dollars,
contre 140 dollars auparavant
* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200$ contre 165
* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT 5
* Exelon Corp EXC.O : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 51 $ vs
42 $
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 132 $ à 123 $
* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Raymond James relève l'objectif de cours de
"market perform" à "strong buy
* First Commonwealth Financial FCF.N : Raymond James passe de "market perform" à
"outperform"
* First Horizon Corp FHN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $
* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix
cible de 269 $ à 260 $
* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 19 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein augmente le prix cible à 53,50 $ de 45
* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 800 à 830 dollars
* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 224 $
contre 236 $
* Gilead GILD.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145
* Golub Capital Bdc Inc GBDC.O : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale
pondération
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 85 $ à 80 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit la note à neutre
* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 à 78
dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 146 $ contre 143 $
* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform"
à "outperform"
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 431 à 452 dollars
* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance
du marché"
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 193 $ à 213 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Honeywell International Inc HON.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 215 $
contre 218 $
* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 515 $ contre 500 $
auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 465 $ contre 456 $
auparavant
* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à égalité
de pondération
* Ideaya Biociences Inc IDYA.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat;
objectif de prix 50
* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 245 à 250
dollars
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 87 $ à 92 $
* Instil Bio Inc TIL.O : Baird réduit le prix cible à 7 $ contre 180 $ pour tenir compte de la
valeur approximative des liquidités
* Instil Bio Inc TIL.O : Baird abaisse le prix de vente de surperformance à neutre
* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays augmente le prix cible de 635 $ à 686 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 15
* Jade Biosciences JBIO.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat;
PT 25 $
* Kennametal KMT.N : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 28 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de prix 50
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 62 $
* Lennox International Inc LII.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 667 $ contre
680 $
* M&T Bank Corp MTB.N : BofA Global Research réduit le prix cible à neutre de acheter
* Marsh & Mclennan MMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 226 $
* McDonald's Corp MCD.N : Barclays relève le cours cible à 372 $ contre 358 $
* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James augmente le prix cible de 52 $ à 54 $
* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 275 à 400 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 300 à 400 dollars
* Midcap Financial Investment MFIC.O : Wells Fargo abaisse le cours cible de 13 à 11
dollars
* Midcap Financial Investment MFIC.O : Wells Fargo ramène le cours de l'action de
"surpondération" à "pondération égale"
* Moderna MRNA.O : UBS prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de
prix 34
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 165 à 208
dollars
* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 16 à 20 dollars
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 à
16 dollars
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo réduit la pondération de
surpondération à égale pondération
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 29 dollars
* Natera Inc NTRA.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
de 300
* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours cible à 121 $, contre 94 $ auparavant
* Olema Pharmaceuticals OLMA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération; PT 40
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le prix cible de 77 $ à 85 $
* Onestream Inc OS.O : Baird abaisse sa note à neutre; réduit le prix cible à 24 $ contre 26 $
* Onestream Inc OS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 24 $ de 28
* Onestream Inc OS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Onestream Inc OS.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible est ramené de 27
$ à 24 $
* Onsemi ON.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 65 dollars
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 105 $ contre 115
$ auparavant
* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de
surpondération; PT 22 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT
$50
* P&G PG.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; prix cible 150
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève le prix cible de 145 $ à 155 $
* Palvella Therapeutics PVLA.O : Mizuho initie une couverture avec une note de
surperformance; PT 205 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève le prix cible de 950 $ à 990 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Wells Fargo relève le PT de 925 $ à 1000 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays réduit le prix cible à 105$ de 120
* Petco Health and Wellness Company, Inc. WOOF.O : Wells Fargo réduit le PT à 3$ de 4
* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 275$ de 303
* Prosperity Bancshares PB.N : Raymond James ramène le cours de l'action de
"surperformer" à "performer" sur le marché
* Protara Therapeutics TARA.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de
surpondération; PT 24 $
* Ralliant Corp. RAL.N : Barclays relève le prix cible de 59 $ à 60 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève le PO de 627 $ à 860 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève le prix de l'action de
sous-performance à achat
* Rh RH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 210 à 250 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Barclays relève l'objectif de cours de 435 à 450
dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 380 à 410 dollars
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 56$ contre 63
* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 7
$
* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 300 $ à 390 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : UBS initie la couverture avec une note d'achat; PT
60
* Schrodinger Inc SDGR.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT $18
* Shake Shack Inc SHAK.N : Barclays réduit le prix cible de 115 $ à 110 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de 405 $ à 395 $
* South Plains Financial Inc SPFI.O : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 44
$
* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James augmente le prix cible de 110 $ à 115 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 39 $ contre 34 $
* Starbucks Corp. SBUX.O : Barclays relève le cours cible à 110 $, contre 95 $
auparavant
* Sweetgreen Inc SG.N : Barclays relève le prix cible de 5 $ à 7 $
* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 103 $
* Sysco Corp SYY.N : Barclays relève le cours cible à 88 $ contre 86 $
* Telephone and Data Systems Inc TDS.N : Citigroup relève le prix cible à 51 $ contre 45
$
* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo abaisse le PT de 252 $ à 229 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James augmente le PT à 105$ de 98
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Barclays relève le prix cible de 170 à 185 dollars
* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays augmente le prix cible de 48 $ à 51 $
* The Cooper Companies COO.O : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 97 $
* the Cooper Companies COO.O : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 97 $
* the Pennant Group Inc PNTG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 38 $
* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 278 $ à 270,5 $
* TPG Inc TPG.O : JP Morgan augmente le prix cible à 78 $ contre 76 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 65 à 60 dollars
* Travelers TRV.N : JP Morgan relève le cours cible de 302 à 305 dollars
* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours cible à 56 $, contre 50 $
auparavant
* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 123 à 129 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : Leerink Partners relève le cours cible à 565 $ contre 517 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Wells Fargo réduit le PT à 235$ de 259
* Upbound Group Inc UPBD.O : Jefferies réduit le prix cible de 24 $ à 20 $
* UPS UPS.N : UBS augmente le prix cible à 116 $ contre 113 $
* US Gold Corp USAU.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 27,5 $, contre 22 $
auparavant
* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 38 $ à 36 $
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 110 $
* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 20
$
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat;
PT 535
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT
50
* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo relève le prix cible de 110 à 125 dollars
* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James relève le cours cible de 65 à 73 dollars
* Wingstop Inc WING.O : Barclays relève le cours cible de 295 à 335 dollars
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 16$ contre
22
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de surpondération
à neutre
* Xylem Inc XYL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 172 $
* Yum! Brands Inc YUM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 175 à 179 dollars