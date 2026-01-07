information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 13:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Hershey, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Hershey et Micron Technology, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 330 $ à 390 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève le prix cible de 60 à 80

dollars

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondérer

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre 275 $

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 275 à 400 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 40$ de 55

* Aligos Therapeutics Inc ALGS.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT

20

* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 39

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 330 $ à 390 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays relève le cours cible de 23 à 27 dollars

* Alumis Inc ALMS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 20 à 32 dollars

* Alumis Inc ALMS.O : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 17 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16 $

auparavant

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 340 à 375 dollars

* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le cours cible de 205 à 210 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : UBS prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 380

* Anaptysbio Inc ANAB.O : UBS prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 70

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : BofA Global Research augmente le PO de 81 $ à 84 $

* Arcellx Inc ACLX.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix

100

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Citigroup augmente le PT à 63$ de 37

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève le PT à 80$ de 60

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 272 $ contre 276

$

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération

à neutre

* AST Spacemobile ASTS.O : La Banque Scotia réduit le rendement du secteur de performant à

sous-performant

* Ategrity Specialty Insurance Company ASIC.N : JP Morgan augmente le PT à 25$ de 23

* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo relève le PT à 54 $ contre 52

$

* Autozone Inc AZO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 4150 $ contre 4500 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Baird réduit le prix cible à 35 $ contre 42 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Baird réduit la note à neutre

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 33 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays initie la couverture avec une note de

sous-pondération; PT 157 $

* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT de 15 $ à 14 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 33 $

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT 28 $

* Biogen BIIB.O : UBS reprend la couverture avec une note neutre; objectif de prix 185

* Bj'S Restaurants Inc BJRI.O : Barclays augmente le prix cible de 30 $ à 39 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo réduit le PT à 24 $ de 26

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève le prix cible de 60 à 74 dollars

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 39 $ à

43 $

* Brinker International EAT.N : Barclays relève le prix cible de 135 à 166 dollars

* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours à 74 $,

contre 72 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo relève le prix cible à 500 $ contre 425 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 à 70 dollars

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève le cours cible à 43 $, contre 32 $ auparavant

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 35 à 43 dollars

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 30 dollars

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Baird relève le cours cible à 175 $, contre 162 $ auparavant

* Chain Bridge Bancorp CBNA.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong

buy" à "market perform"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays augmente le prix cible de 38 $ à 44 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo relève le PT à 125 $ contre 115 $

* Citizens Financial CFG.N : Raymond James ramène le titre de "strong buy" à

"outperform"

* Citizens Financial CFG.N : Raymond James augmente le prix cible de 62 $ à 66 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 60

$

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève le prix cible de 82 $ à 88 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 41,5 $ à 37,5 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies augmente le prix cible à 95$ de 90

* Community Health Systems Inc CYH.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 2$

contre 3

* Consolidated Edison ED.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur;

PT 114 $

* Darden Restaurants DRI.N : Barclays réduit le prix cible de 230 $ à 227 $

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $, contre 100 $

auparavant

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 81 $ contre 74 $

auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : UBS prend en charge la couverture avec une note

d'achat; PT $25

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays relève le prix cible de 26 à 40 dollars

* Domino's Pizza DPZ.O : Barclays réduit le prix cible de 405 $ à 370 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 175 $ à 150 $

* Dover Corporation DOV.N : Barclays augmente le prix cible de 195 $ à 205 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 200 $ à 205 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays relève le prix cible de 72 $ à 76 $

* Elevance Health Inc ELV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 424 $ contre 403

$ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 145 $ contre 135 $

auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 145 dollars,

contre 140 dollars auparavant

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200$ contre 165

* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 5

* Exelon Corp EXC.O : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 51 $ vs

42 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 132 $ à 123 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Raymond James relève l'objectif de cours de

"market perform" à "strong buy

* First Commonwealth Financial FCF.N : Raymond James passe de "market perform" à

"outperform"

* First Horizon Corp FHN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix

cible de 269 $ à 260 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein augmente le prix cible à 53,50 $ de 45

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 800 à 830 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 224 $

contre 236 $

* Gilead GILD.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145

* Golub Capital Bdc Inc GBDC.O : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale

pondération

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit la note à neutre

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 à 78

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 146 $ contre 143 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform"

à "outperform"

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 431 à 452 dollars

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance

du marché"

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 193 $ à 213 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Honeywell International Inc HON.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 215 $

contre 218 $

* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 515 $ contre 500 $

auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 465 $ contre 456 $

auparavant

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à égalité

de pondération

* Ideaya Biociences Inc IDYA.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 50

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 245 à 250

dollars

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 87 $ à 92 $

* Instil Bio Inc TIL.O : Baird réduit le prix cible à 7 $ contre 180 $ pour tenir compte de la

valeur approximative des liquidités

* Instil Bio Inc TIL.O : Baird abaisse le prix de vente de surperformance à neutre

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays augmente le prix cible de 635 $ à 686 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Jade Biosciences JBIO.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat;

PT 25 $

* Kennametal KMT.N : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 50

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Lennox International Inc LII.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 667 $ contre

680 $

* M&T Bank Corp MTB.N : BofA Global Research réduit le prix cible à neutre de acheter

* Marsh & Mclennan MMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 226 $

* McDonald's Corp MCD.N : Barclays relève le cours cible à 372 $ contre 358 $

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 275 à 400 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 300 à 400 dollars

* Midcap Financial Investment MFIC.O : Wells Fargo abaisse le cours cible de 13 à 11

dollars

* Midcap Financial Investment MFIC.O : Wells Fargo ramène le cours de l'action de

"surpondération" à "pondération égale"

* Moderna MRNA.O : UBS prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de

prix 34

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 165 à 208

dollars

* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 16 à 20 dollars

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 à

16 dollars

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo réduit la pondération de

surpondération à égale pondération

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 29 dollars

* Natera Inc NTRA.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 300

* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours cible à 121 $, contre 94 $ auparavant

* Olema Pharmaceuticals OLMA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 40

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le prix cible de 77 $ à 85 $

* Onestream Inc OS.O : Baird abaisse sa note à neutre; réduit le prix cible à 24 $ contre 26 $

* Onestream Inc OS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 24 $ de 28

* Onestream Inc OS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Onestream Inc OS.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible est ramené de 27

$ à 24 $

* Onsemi ON.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 105 $ contre 115

$ auparavant

* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération; PT 22 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT

$50

* P&G PG.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; prix cible 150

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève le prix cible de 145 $ à 155 $

* Palvella Therapeutics PVLA.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 205 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève le prix cible de 950 $ à 990 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Wells Fargo relève le PT de 925 $ à 1000 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays réduit le prix cible à 105$ de 120

* Petco Health and Wellness Company, Inc. WOOF.O : Wells Fargo réduit le PT à 3$ de 4

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 275$ de 303

* Prosperity Bancshares PB.N : Raymond James ramène le cours de l'action de

"surperformer" à "performer" sur le marché

* Protara Therapeutics TARA.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération; PT 24 $

* Ralliant Corp. RAL.N : Barclays relève le prix cible de 59 $ à 60 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève le PO de 627 $ à 860 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève le prix de l'action de

sous-performance à achat

* Rh RH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 210 à 250 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Barclays relève l'objectif de cours de 435 à 450

dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 380 à 410 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 56$ contre 63

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 7

$

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 300 $ à 390 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : UBS initie la couverture avec une note d'achat; PT

60

* Schrodinger Inc SDGR.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT $18

* Shake Shack Inc SHAK.N : Barclays réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le prix cible de 405 $ à 395 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 44

$

* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Starbucks Corp. SBUX.O : Barclays relève le cours cible à 110 $, contre 95 $

auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : Barclays relève le prix cible de 5 $ à 7 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 103 $

* Sysco Corp SYY.N : Barclays relève le cours cible à 88 $ contre 86 $

* Telephone and Data Systems Inc TDS.N : Citigroup relève le prix cible à 51 $ contre 45

$

* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo abaisse le PT de 252 $ à 229 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James augmente le PT à 105$ de 98

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Barclays relève le prix cible de 170 à 185 dollars

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* The Cooper Companies COO.O : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 97 $

* the Cooper Companies COO.O : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 97 $

* the Pennant Group Inc PNTG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 38 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 278 $ à 270,5 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan augmente le prix cible à 78 $ contre 76 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 65 à 60 dollars

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève le cours cible de 302 à 305 dollars

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours cible à 56 $, contre 50 $

auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 123 à 129 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Leerink Partners relève le cours cible à 565 $ contre 517 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Wells Fargo réduit le PT à 235$ de 259

* Upbound Group Inc UPBD.O : Jefferies réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* UPS UPS.N : UBS augmente le prix cible à 116 $ contre 113 $

* US Gold Corp USAU.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 27,5 $, contre 22 $

auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 38 $ à 36 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 110 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT 20

$

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : UBS reprend la couverture avec une note d'achat;

PT 535

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat; PT

50

* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo relève le prix cible de 110 à 125 dollars

* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James relève le cours cible de 65 à 73 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Barclays relève le cours cible de 295 à 335 dollars

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 16$ contre

22

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de surpondération

à neutre

* Xylem Inc XYL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 172 $

* Yum! Brands Inc YUM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 175 à 179 dollars