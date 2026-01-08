Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche

(Crédits: Adobe Stock)

Alors que l'attaque sur le Venezuela vient de confirmer la détermination des États-Unis à user de la force pour contrôler l'ensemble du continent américain, au détriment du droit international, l'avenir du Groenland, également dans la ligne de mire de Washington, requiert une attention accrue de la part de l'Europe.

« L'attaque contre le Venezuela est l'exemple effrayant d'un scénario où la politique de puissance prend le dessus. Nous ne savons pas encore ce qui se passe et où nous allons. Mais nous devrons tous réfléchir à notre vision du monde et prendre position. » Ce message posté sur LinkedIn (en danois) par la ministre groenlandaise de l'économie, du commerce, des minéraux et de la justice Najaa Nathanielsen traduit bien l'inquiétude qui règne à Nuuk, et qui s'est encore amplifiée depuis les événements du 3 janvier 2026 à Caracas. De son côté, la première ministre danoise Mette Frederiksen s'est alarmée :

« Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'Otan, alors c'est la fin de tout. »

Les menaces états-uniennes sur le Groenland, exprimées dès le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an, se sont nettement intensifiées au cours de ces dernières semaines, notamment avec la nomination, le 22 décembre 2025, d'un « envoyé spécial pour le Groenland » en la personne du gouverneur de Louisiane Jeff Landry. Celui-ci décrit ouvertement sa mission comme étant l'annexion du Groenland aux États-Unis (« make Greenland a part of the U.S. »).

La nomination témoigne, sans surprise, de la ténacité du président états-unien en ce qui concerne son projet d'annexion du territoire danois. L'accent mis par Donald Trump et par Jeff Landry sur l'histoire de la Louisiane, vendue par la France en 1803 aux États-Unis, dont elle représentait alors plus de 22 % de la surface, reflète – là aussi sans surprise – la logique transactionnelle de la politique promue par l'administration Trump, une logique de marché qui s'immisce sans complexe dans le domaine de la sécurité internationale.

Mais le Groenland est-il réellement, pour les États-Unis, une affaire de « sécurité nationale et internationale » qui justifierait son annexion ? Et si non, quelles sont les ambitions réelles de Washington ?

Créer la division entre le Groenland et le Danemark

Coutumier des fausses allégations, Donald Trump conteste de nouveau la souveraineté danoise sur le Groenland : « [Il y a trois cents ans], nous aussi étions là, avec des bateaux, j'en suis sûr. » Or la souveraineté danoise sur le Groenland ne fait aucun doute. Elle a été statuée par la Cour permanente de justice internationale en 1931 et officiellement reconnue par les États-Unis en 1951. Aucun changement sur le statut de l'île ne peut se faire sans l'accord du Danemark, conformément à l'accord de 2009 entre le Danemark et le Groenland sur l'autonomie du territoire groenlandais.

Lorsque, le 7 janvier 2025, Mette Frederiksen répond à la proposition américaine d'achat du Groenland que l'avenir de l'île appartient aux Groenlandais, la réponse ménage le Groenland mais elle est incomplète. Le Groenland est toujours danois, et un vote du Parlement danois, le Folketing, est notamment requis pour une éventuelle accession à l'indépendance. Donald Trump joue à dessein de l'histoire coloniale entre le Danemark et le Groenland pour écarter un acteur clé de la situation – qui plus est, État membre de l'Union européenne.

De même, il est faux de prétendre que le gouvernement danois n'a engagé aucune dépense pour la défense du Groenland, comme le Trump l'affirme. Certes, jusqu'à récemment, la participation danoise était modeste (présence du Joint Arctic Command à Nuuk, de patrouilleurs et frégates et de la patrouille en traîneau à chiens Sirius couvrant la côte nord du Groenland). « Nous pouvons faire plus dans le cadre qui existe aujourd'hui », assurait en 2025 le ministre danois des affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Deux programmes de défense ont été approuvés en 2025 par le Danemark pour un montant total avoisinant 6 milliards d'euros, et Copenhague a également approuvé une commande de 16 avions de combat américains F35 : la bonne volonté danoise ne suffit pas visiblement à calmer les ardeurs conquérantes de Washington.

La guerre de récits engagée par les États-Unis en soutien du projet d'annexion du Groenland n'est pas anodine. Elle cherche à ancrer dans les esprits le doute sur la légitimité de la souveraineté du Danemark et, en jouant sur son passé colonial, à créer la division entre le Groenland et le Danemark. Un autre aspect du discours de Washington est la surestimation de la menace militaire russe et chinoise au Groenland.

Des risques surdimensionnés pour justifier l'annexion du Groenland

Sur le plan de la sécurité, Donald Trump a, à plusieurs reprises, mentionné la présence de navires militaires russes et chinois autour du Groenland. Il s'agit d'une contre-vérité : les navires en question ont été repérés au large des côtes de l'Alaska.

La projection de puissance de la marine russe dans la zone d'étranglement GIUK (zone maritime entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni) est problématique et motive notamment les opérations Northern Viking de l'Otan. Elle est également redoutée au Groenland en ce qui concerne les infrastructures critiques (notamment les câbles sous-marins de télécommunications). Les risques en matière de sécurité ne sont donc pas nuls, d'autant que la Chine renforce sa puissance militaire dans le monde et, notamment, sa capacité en porte-avions.

Pour autant, s'il est important d'exercer un contrôle du territoire groenlandais, il n'y a pas de risque militaire significatif immédiat pour le Groenland qui justifierait son annexion par les États-Unis. Le risque est volontairement exagéré par Donald Trump afin de légitimer l'appropriation du Groenland, à laquelle le Groenland et le Danemark s'opposent.

Au-delà de la rhétorique et des fausses allégations, répétées à l'envi, les menaces de Washington sont à prendre au sérieux, car elles s'accompagnent de mesures concrètes et plus discrètes.

Dans leur rapport annuel de 2025, les services de renseignement danois ont, pour la première fois, fait état d'inquiétudes concernant les États-Unis. Le Danemark, historiquement l'un des plus atlantistes des pays européens, prend ses distances avec Washington.

Un expansionnisme au service d'intérêts bien pensés

En réalité, l'administration Trump est moins concernée par les questions de sécurité (même s'il s'agit de son argument officiel) que par un expansionnisme réactivant la doctrine Monroe, qui revendique un contrôle américain exclusif de l'« hémisphère occidental ». La nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis remet clairement au goût du jour cette doctrine (« Nous appliquerons un “corollaire Trump” à la doctrine Monroe », y est-il indiqué).

Cet expansionnisme de circonstance à l'approche des élections de mi-mandat promet de frapper fort. Annexer le Groenland est sans doute plus flatteur pour les ambitions du locataire de la Maison Blanche que renforcer des partenariats de défense pour des besoins non avérés, d'autant qu'il a clairement affirmé que les Européens devraient, dans le futur, assurer leur sécurité eux-mêmes.

Or, si la stratégie nationale de sécurité de 2025 peut très bien être « la plus longue note de suicide de l'histoire des États-Unis », pour reprendre les termes de l'historienne Anne Applebaum, elle n'en représente pas moins un danger immédiat pour l'Europe où, dans un renversement surréel, la démocratie et le supranationalisme sont non seulement décrits par l'administration Trump comme des menaces, mais plus encore comme des périls plus dangereux que les régimes autoritaires de la Russie ou de la Chine.

Contrairement aux affirmations de Trump, qui prétend que les États-Unis ne sont pas intéressés par les richesses minérales de l'île (« Nous avons tellement de sites pour les minéraux, le pétrole et tout le reste »), les investissements américains se développent au Groenland. Ronald Lauder, l'héritier milliardaire d'Estée Lauder qui aurait été le premier à avoir suggéré à Donald Trump l'idée d'« acheter » le Groenland, a pris des participations dans des entreprises groenlandaises et a manifesté son intérêt pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur le plus grand lac du Groenland, Tasersiaq, afin d'alimenter en énergie une fonderie d'aluminium.

Des responsables de l'administration Trump seraient en pourparlers pour que le gouvernement états-unien prenne une participation dans l'entreprise américaine privée Critical Metals Corp, qui détient l'un des plus grands projets d'exploitation de terres rares au Groenland, Tanbreez. Cette opération donnerait aux États-Unis un accès direct à l'extraction de terres rares au Groenland, alors que la Chine détient le quasi-monopole mondial de leur extraction et raffinement.

Enfin, des rétorsions économiques visant des industries danoises ont déjà été mises en place : des contrats pour cinq projets éoliens offshore sur la côte est des États-Unis ont été suspendus, dont deux sont développés par la société danoise Ørsted.

Une réponse groenlandaise, danoise et européenne

Il est donc urgent d'adopter des mesures groenlandaises, danoises mais aussi européennes. Le premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen a clairement exprimé à Strasbourg, le 8 octobre 2025 devant le Parlement européen, son ouverture à une coopération plus approfondie avec l'UE :

« Nous avons besoin de coopération et de partenariats avec des pays et des institutions qui partagent nos valeurs. »

Le 6 janvier 2026, dans un message posté sur son compte Facebook, il remercie plusieurs États européens de leur soutien face aux menaces de Washington : les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, mais aussi du Royaume-Uni, ont déclaré qu'« il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland », et que « la sécurité dans l'Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l'Otan, y compris les États-Unis. »

Trois points sont donc saillants. Premièrement, sur le plan narratif, l'affirmation de la souveraineté du Danemark sur le Groenland ne se fait pas au détriment de l'autodétermination du peuple groenlandais, mais elle protège pour l'instant le Groenland d'une OPA américaine sur un territoire qui a bien, selon le droit danois, et en conformité avec le droit international, la capacité de décider de son futur selon les termes de l'accord d'autonomie de 2009.

Deuxièmement, sur le plan économique, une interdépendance trop forte avec les États-Unis peut déboucher sur une vulnérabilité politique et mettre en péril la démocratie au Groenland. Les Groenlandais ont déjà adopté des mesures claires de protection : le Parlement (Inatsisartut) a notamment voté en urgence en février 2025 une loi sur le financement des partis politiques, qui interdit les dons étrangers ou anonymes aux partis et aux candidats, et qui plafonne les contributions privées à l'échelle locale. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi sur le filtrage des investissements directs étrangers visant à permettre aux autorités d'examiner, d'approuver, de conditionner ou de bloquer les investissements étrangers susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public. L'UE s'est dotée d'un instrument similaire en 2019.

Troisièmement, en matière de sécurité, il est essentiel de penser une coopération européenne au bénéfice du Groenland et en accord avec le Danemark, une coopération qui peut dans un premier temps prendre la forme d'un dialogue stratégique régulier sur la sécurité et la résilience dans l'Arctique entre l'UE, le Groenland et le Danemark – et ce, sans attendre les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Ce dialogue stratégique aurait pu commencer dès le début de l'année 2025. Mais les menaces de Washington n'ont pas été prises au sérieux, et un retard considérable a été pris. Il n'est pas sûr que la proposition des pays européens d'une réponse dans le cadre de l'Otan soit suffisante pour convaincre les États-Unis de renoncer à la force pour annexer le Groenland. Il est donc urgent de comprendre que l'UE doit avoir le courage de repenser sa relation avec les États-Unis, et de se penser et de s'affirmer sans détour comme puissance.

Auteur: Cécile Pelaudeix - Chercheuse associée en sciences politiques à Pacte Sciences Po Grenoble-UGA, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est issu du site The Conversation