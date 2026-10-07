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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Caribou Biosciences, Zscaler
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 19:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate Corp, Caribou Biosciences et Zscaler.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une

recommandation « neutre »

* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« en ligne avec le secteur »

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 110 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 120

dollars

* Adamas Trust Inc ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 9,25 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 116 $ à 107 $

* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 195 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Agnc Investment Corp AGNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $

* AIG AIG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Air Products APD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 $ à 312 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 186 $ à 185 $

* Albemarle ALB.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 230 $ à 135 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Alignment Healthcare, Inc ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 116 $ à 110 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 282 $ à 266 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 295 $

* Allstate Corp ALL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 226 $ à 221 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Alphabet Inc GOOGL.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 400,00 $

* Amazon AMZN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 300,00 $

* Ambiq Micro, Inc AMBQ.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 90 $

* American Express Company AXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $

* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 362 $ à 380 $

* Amphenol Corp APH.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 10 $

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Appfolio Inc APPF.O : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Appfolio Inc APPF.O : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Apple Inc AAPL.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 400,00 $

* Aptargroup Inc ATR.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 150 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 173 $ à 170 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 29 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 20 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 47 $ à 22 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 45 $ à 22 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 292 $ à 271 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Perform »

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 250 $ à 193 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : BofA Global Research abaisse son objectif d'achat de 36 $ à 34 $

* Autonation, Inc AN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 248 $ à 213 $

* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Axogen, Inc AXGN.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer » et un objectif de cours de 55

dollars

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 82 $

* Baxter International BAX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Baxter International BAX.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Becton Dickinson BDX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 165 $

* Beta Bionics BBNX.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 30 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 30 $ à 18 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 450 $ à 1 420 $

* BlackRock, Inc BLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 320 $ à 1 277 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : UBS relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* Boost Run BRUN.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 24,00 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* BorgWarner Inc BWA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Boston Scientific Corp BSX.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 dollars

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Bridgebio Pharma, Inc BBIO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 83 $ à 78 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformer »; objectif de cours: 73 $

* Brown & Brown, Inc BRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 71 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 70 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 62 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* C3.Ai, Inc AI.N : Yorkville Ives initie la couverture avec une note « en ligne »; objectif de cours: 12,50 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 648 $ à 689 $

* Cadence Design CDNS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $

* Cargurus Inc CARG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Caribou Biosciences, Inc CRBU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 1 $

* Caribou Biosciences, Inc CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Carrier Global Corporation CARR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 78 $ à 64 $

* Cars.Com Inc CARS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11,5 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays abaisse son objectif de cours de 354 $ à 343 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 299 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 380 $ à 388 $

* Central Bancompany Inc CBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 7,5 $ à 9 $

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 279 $ à 287 $

* Chimera Investment Corporation CIM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 13,00 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 157 $ à 125 $

* Citizens Financial CFG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 350 $ à 361 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 281 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 286 $ à 328 $

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 149 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 73 $ à 71 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $

* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Consolidated Edison, Inc ED.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 113 $ à 108 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 200 dollars

* Corteva CTVA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 17 $

* Corteva CTVA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Crowdstrike CRWD.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 335,00

$

* CSX Corporation CSX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 793 $ à 622 $

* D.R. Horton, Inc DHI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Dana Inc DAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Danaher Corp. DHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Datadog Inc DDOG.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 335,00

$

* Dauch Corp DCH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Delta Air Lines, Inc DAL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $

* Delta Air Lines, Inc DAL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* Dexcom DXCM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 115 dollars

* Digital Realty Trust, Inc DLR.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 197 $ à 203 $

* Disney DIS.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 125,00 $

* Docusign Inc DOCU.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « en ligne »; objectif de cours à 72,00 $

* Dupont DD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 162 $

* Dynatrace Inc DT.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « en ligne »; objectif de cours: 62,00 $

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 12,50 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 154 $ à 152 $

* Elevance Health Inc ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 457 $ à 469 $

* Ellington Financial Inc EFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,50 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 190 $ à 1 200 $

* Equitable Holdings, Inc EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $

* Equitable Holdings, Inc EQH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $

* Evercore Inc EVR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 359 $ à 318 $

* Evgo Inc EVGO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Expedia Group, Inc EXPE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 307 $ à 275 $

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* FedEx FDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 359 $ à 373 $

* FedEx FDX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 365 $ à 350 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 130 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 115 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 61,00 $ à 53,00 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 86,00 $ à 82,00 $

* First Bancorp FBP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* First Hawaiian, Inc FHB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* First Horizon Corporation FHN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Flagship Communities Real Estate Investment MHCu.TO : Raymond James relève son objectif de cours de 25 $ à 25,25 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ford Motor Co F.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 225,00

$

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Fortune Brands Innovations, Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 40 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $

* Gamestop Corp. GME.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 32,00 $

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 85 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 404 $ à 374 $

* General Motors Co GM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 114 $ à 112 $

* Gentex Corporation GNTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Gilead GILD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 158 $

* GM GM.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 100,00 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 271 $

* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Hawaiian Electric Industries, Inc HE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8,75 $ à 7 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 496 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 190 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : UBS relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 328 $ à 298 $

* Humacyte Inc HUMA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 0,5 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 18,5 $ à 17 $

* IBM IBM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 275,00 $

* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 200 $

* Innodata Inc INOD.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 90,00 $

* Inspire Medical INSP.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 65 $

* Installed Building Products, Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 228 $ à 208 $

* Insulet PODD.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 150 $

* Intellia Therapeutics NTLA.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 8 $

* Intellia Therapeutics NTLA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Argus Research relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 101 $ à 100 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer »

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 485 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 41 $

* Invesco Ltd IVZ.N : UBS relève sa recommandation de « Neutre » à « Achat »

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Ispire Technology Inc ISPR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3,3 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 309 $ à 254 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 295 $ à 235 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 150 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 281 $ à 286 $

* Jersey Mike's Subs Inc JMKE.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Keycorp KEY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $

* Lazard Inc LAZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $

* Lear Corporation LEA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 141 $ à 132 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 161 $ à 141 $

* Lennar Corporation LEN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 440 $ à 335 $

* Live Oak Bancshares, Inc LOB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 401 $ à 409 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 391 $ à 390 $

* M&T Bank MTB.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 250 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 262 $ à 247 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc MRSH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 315 $ à 365 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 325 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif d'achat de 365 $ à 400 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 268,00 $ à 300,00 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 325 $ à 425 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 270 $ à 400 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 350 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $

* Masco Corporation MAS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 457 $ à 352 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 030 $ à 1 070 $

* MDU Resources Group, Inc MDU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 665 $ à 700 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Meta META.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 900,00 $

* Metlife, Inc MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 111 $

* Metlife, Inc MET.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 112 $ à 109 $

* Mettler Toledo International Inc MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1 700 $

* MFA Financial, Inc MFA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,50 $

* Miami International Holdings, Inc MIAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 35,00 $

* Micron Technology, Inc MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 2 100 $ à 3 000 $

* Microsoft MSFT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Microsoft MSFT.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 615,00 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Minimed Group Inc MMED.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $

* Moelis & Company MC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Moelis & Company MC.N : UBS relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »

* Mohawk Industries, Inc MHK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $

* Mohawk Industries, Inc MHK.N : RBC abaisse sa recommandation de « performance sectorielle » à « sous-performance »

* Mongodb, Inc MDB.O : Yorkville Ives lance la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 430,00 $

* Moody's Corporation MCO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 512 $ à 470 $

* Nasdaq, Inc NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 111 $ à 109 $

* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 340 $ à 475 $

* Neogenomics, Inc NEO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Neostellar Capital Corp NSLR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Netflix, Inc NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Netflix, Inc NFLX.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « en ligne »

* Netflix, Inc NFLX.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un cours-cible de 75,00 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 376 $ à 347 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Northwestern Energy Group, Inc NWE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Nvidia NVDA.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 300,00 $

* Nvr, Inc NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 7 000 $ à 6 725 $

* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $

* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Omniab Inc OABI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Omniab Inc OABI.O : Stonex relève son objectif de cours de 4 $ à 6 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Oracle Corporation ORCL.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « en ligne »

* Oracle Corporation ORCL.N : Yorkville Ives lance la couverture avec un objectif de cours de 155,00 $

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 172 $ à 127 $

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 246 $ à 245 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformance »

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 250,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 500,00 $

* Paymentus Holdings PAY.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 40,00 $

* Pegasystems PEGA.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 43,00 $

* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 10,75 $

* Phinia Inc PHIN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc PNFP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 119 $

* PJT Partners Inc PJT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 176 $ à 165 $

* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 291 $ à 276 $

* Popular, Inc BPOP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 181 $ à 171 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 113 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Procept Biorobotics PRCT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer »

* Procept Biorobotics PRCT.O : Barclays lance la couverture avec un cours cible de 30 dollars

* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Progress Software Corp PRGS.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « Surperformer »

* Progress Software Corp PRGS.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 48,00 $

* Progressive Corp PGR.N : HSBC relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $

* Progressive Corp. PGR.N : Barclays relève son objectif de cours de 246 $ à 247 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Pultegroup, Inc PHM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 146 $ à 135 $

* Qualys, Inc QLYS.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 230,00

$

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 741 $ à 684 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 60,00 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Qxo Inc QXO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 196 $ à 197 $

* Raymond James Financial RJF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 184 $ à 179 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,25 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 772 $ à 780 $

* Regions Financial RF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 239 $ à 240 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $

* Rithm Capital Corp RITM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $

* Rivian RIVN.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 132 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 17,00 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 2,95 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 337 $

* RPM International Inc RPM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 151 $ à 147 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 116 $

* RPM International Inc RPM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 142 $ à 128 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 145,00 $

* Rxo Inc RXO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 525 $ à 477 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $

* Sailpoint SAIL.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note « Surperformance »; objectif de cours: 30 $

* Salesforce Inc CRM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « Outperform »

* Salesforce Inc CRM.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 290,00 $

* Savara Inc SVRA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « Surpondérer »; objectif de cours: 12 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : UBS abaisse son objectif de cours de 57 $ à 54 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 10 $

* Sentinelone S.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 32,00 $

* Serve Robotics SERV.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 8,00 $

* Servicenow Inc NOW.N : Argus Research relève son objectif de cours de 134 $ à 170 $

* Servicenow Inc NOW.N : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 160,00 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $

* Skydance Corporation SKYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* SM Energy Co SM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* SM Energy Co SM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 10,5 $ à 10 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

400,00 $

* Solstice Advanced SOLS.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Solstice Advanced SOLS.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 74 $

* Soundhound AI Inc SOUN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une recommandation « en ligne »

* Soundhound AI Inc SOUN.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 6,50 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* SpaceX SPCX.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; cours cible: 225,00 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 63,00 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 375 $

* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : UBS relève sa recommandation de « Vendre » à « Neutre »

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 18 $

* Telos Corp TLS.O : Yorkville Ives lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 6,00 $

* Tenable Holdings TENB.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Tenable Holdings TENB.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec un objectif de cours de 45,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 385 $ à 391 $

* Tesla Inc TSLA.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 500,00 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Textron Inc TXT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 99 $ à 86 $

* TFI International Inc TFII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 128 $ à 113 $

* The Cooper Companies COO.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 60 $

* The Hartford Insurance Group, Inc HIG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève son objectif de cours de 650 $ à 750 $

* TPG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8,50 $ à 7,75 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 134 $ à 128 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $

* Transmedics Group TMDX.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Surpondérer »; objectif de cours: 120 dollars

* Travelers TRV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 348 $ à 345 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 383 $ à 376 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 215 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 56 $

* U.S. Bancorp USB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 68 $ à 67 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 171 $ à 156 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 349 $ à 338 $

* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* UPS UPS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 132 $ à 122 $

* UPS UPS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,75 $ à 1,50 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Varonis Systems VRNS.O : Yorkville Ives lance la couverture avec une note « en ligne »; objectif de cours: 50,00 $

* Verastem Inc VSTM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Visteon Corporation VC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 107 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Vylor Inc VYLR.N : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Washington Trust Bancorp WASH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 203 $ à 193 $

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* West Pharmaceutical Services, Inc WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Western Alliance WAL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 91 $ à 87 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 22 $

* Willdan Group WLDN.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 100,00 $

* Xpo Inc XPO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $

* Xpo Inc XPO.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $

* Xpo Inc XPO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180 $ à 177 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 68,00

$

* Zimmer Biomet ZBH.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « Neutre » et un objectif de cours de 100 $

* Zions Bancorporation ZION.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

* Zoom Communications ZM.O : Yorkville Ives lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 120,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 210,00 $ à 240,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 245 $

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 235 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $

* Zscaler Inc ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $

* Zscaler Inc ZS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Zscaler Inc ZS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Zscaler Inc ZS.O : Yorkville Ives lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 250,00 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
77,5550 USD NASDAQ -3,85%
A.J.GALLAGHER
227,450 USD NYSE -1,08%
ABBOTT LABORATOR
98,820 USD NYSE +0,64%
ADAMAS TRUST
7,4450 USD NASDAQ -3,56%
AFLAC
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AGILENT TECH
169,361 USD NYSE -0,05%
AGIOS PHARM
31,8700 USD NASDAQ +0,47%
AGNC INVEST REIT
8,4640 USD NASDAQ -2,71%
AIR PROD&CHEMICA
279,165 USD NYSE -0,65%
AIRBNB
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ALBEMARLE
103,360 USD NYSE -2,78%
ALCOA-WI
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ALIGNMENT HLTHC
8,4943 USD NASDAQ +1,49%
ALLEGIANT TRAVEL
75,8900 USD NASDAQ -2,13%
ALLSTATE
224,695 USD NYSE +0,19%
ALLY FINANCIAL
37,220 USD NYSE -1,04%
ALPHABET-A
349,3000 USD NASDAQ +0,47%
AMAZON.COM
259,4200 USD NASDAQ +1,22%
AMERICAN EXPRESS
303,250 USD NYSE -0,41%
AMERICAN INTL GR
75,990 USD NYSE +1,17%
AMGEN
411,3800 USD NASDAQ +2,18%
AMPHENOL RG-A
87,590 USD NYSE -1,17%
ANNALY CAP REIT
17,945 USD NYSE -2,55%
ANTERIS TECH
6,8150 USD NASDAQ -3,33%
APPFOLIO RG-A
198,9600 USD NASDAQ -2,14%
APPLE
336,9800 USD NASDAQ +1,00%
APTARGROUP
120,690 USD NYSE +0,37%
ARCBEST
126,4700 USD NASDAQ -1,38%
ARRIVENT BIO
16,8886 USD NASDAQ +11,92%
ASBURY AUTOMOTIV
167,525 USD NYSE -1,26%
ASSD BANC-CORP
28,405 USD NYSE -1,71%
AUTONATION
155,670 USD NYSE -1,61%
AVANTOR
15,355 USD NYSE -0,52%
AXOGEN
36,2600 USD NASDAQ -0,14%
BANK OF HAWAII
66,240 USD NYSE -1,56%
BAXTER INTL
24,055 USD NYSE -1,21%
BECTON DICKINSON
180,575 USD NYSE +0,08%
BETA BIONICS
18,0550 USD NASDAQ -3,09%
BETTER HOME RG-A
9,8550 USD NASDAQ -12,09%
BLACKROCK
1 067,280 USD NYSE -1,14%
BLOOM ENERGY-A
287,051 USD NYSE -2,99%
BOOKING HOLDINGS
156,4400 USD NASDAQ -0,75%
BOOST RUN RG-A
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BOOZ ALLEN HAM RG-A
68,880 USD NYSE +1,09%
BORGWARNER
61,910 USD NYSE -2,29%
BOSTON SCIENTIFIC
41,825 USD NYSE -0,84%
BOYD GAMING
70,455 USD NYSE +0,04%
BRIDGEBIO PHARMA
66,7300 USD NASDAQ -0,34%
BROWN & BROWN
61,690 USD NYSE +1,15%
BRUKER
59,4750 USD NASDAQ -1,69%
BUILDERS FIRSTSO
53,400 USD NYSE -5,03%
C3.AI RG-A
11,341 USD NYSE +0,86%
CACI INTL RG-A
584,640 USD NYSE -2,63%
CADENCE DESIGN
359,4000 USD NASDAQ -0,04%
CAPITAL ONE FINL
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DUPONT DE NEMOURS
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DYNATRACE
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DYNEX CAP REIT
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EAST-WEST BANCOR
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ENPHASE ENERGY
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