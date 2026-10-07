7-Octobre: hommage teinté de tensions politiques avant les élections en Israël

Des jeunes femmes s'étreignent devant le mémorial dédié aux victimes des attaques du Hamas de 2023, sur le site du festival Nova à Réïm, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Israël commémore mercredi l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, anniversaire marqué cette année par un climat politique houleux avant les élections législatives, et de nouvelles frappes à Gaza.

A Réïm, sur le site du festival de musique Nova, pris d'assaut lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien lancée depuis Gaza, des proches des victimes ont observé une minute de silence à 06H29 (03H29 GMT), heure précise du début de la tuerie qui avait fait plus de 360 morts.

"C'est la minute qui a changé nos vies à jamais", confie à l'AFP Katia Zohar, mère de Bar, tuée à l'âge de 23 ans à Nova. "Je me souviens de tout", dit-elle, "le moment où elle m'a appelée pour que je vienne la chercher parce qu'il y avait des missiles dans les airs. Puis (...) quand elle a appelé depuis la route, en hurlant qu'on lui tirait dessus".

Les commémorations se déroulent cette année en pleine campagne électorale à l'approche des élections législatives du 27 octobre. Ce sont les premières depuis l'attaque du Hamas, et depuis l'entrée en vigueur en octobre dernier d'un fragile cessez-le-feu à Gaza, territoire ravagé par la guerre menée par Israël après le 7-Octobre, où les frappes israéliennes sont toujours régulières.

Des personnes se tiennent près de la fontaine Dizengoff, remplie de colorant rouge, dans la ville côtière israélienne de Tel-Aviv, pour marquer le troisième anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre, le 7 octobre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Des cérémonies sont prévues tout au long de la journée à plusieurs endroits d'Israël pour rendre hommage aux victimes de l'attaque sans précédent, qui a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées à Gaza, dont 44 corps.

"Terriblement désolée"

Trois ans après, les appels se poursuivent en Israël pour la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires de cette journée.

Naftali Bennett, un ancien Premier ministre qui a reproché à l'actuel chef du gouvernement Benjamin Netanyahu de ne pas avoir empêché l'attaque, s'est joint aux commémorations à Nova. "Ce fut un échec colossal de l'Etat d'Israël", a-t-il déclaré.

Dès 06H29, le parti de gauche israélien d'opposition Les Démocrates a mis en ligne un site internet retransmettant en temps réel les émissions des chaînes d'information telles qu'elles avaient été diffusées le matin du 7 octobre 2023.

Cérémonie de commémoration de l'attaque du 7-Octobre au Kibboutz Kfar Aza, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

"Nous ne devons permettre à aucune entité de remodeler notre mémoire. Les images des civils qui se sont levés et ont agi alors que l'État ne venait pas", a fustigé sur X Yaïr Golan, chef du parti.

Au milieu des portraits de victimes, Anna Davitashvili, 53 ans, a rendu hommage à son fils aîné Shaun, tué à l'âge de 25 ans à Nova aux côtés de ses amis, en diffusant le dernier morceau de musique techno sur lequel les fêtards dansaient lors de l'attaque. "Il me manque", reconnaît-elle, les larmes aux yeux.

Bezalel Slavin, 74 ans, a lui perdu sa fille. Aujourd'hui, il aide son gendre, survivant de l'attaque, à élever leurs trois enfants. "La vie doit continuer, que pouvons-nous faire d'autre ?" , dit-il.

Egalement présent sur le site, Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle française, a affirmé que le Hamas avait "défiguré" la cause palestinienne par cette attaque, qui a profondément divisé les opinions publiques à travers le monde.

Affaibli

Le mouvement palestinien, bien qu'affaibli, contrôle toujours une partie de la bande de Gaza. Il a publié mercredi un communiqué dans lequel il qualifie le 7-Octobre de "jour glorieux de l'histoire de notre peuple".

En représailles à l'attaque, Israël a lancé une vaste offensive à Gaza qui a fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Des proches de soldats de l'unité d'observation de l'armée israélienne, tués lors de l'attaque du Hamas, rassemblés sur le site commémoratif situé sur une colline près de Nahal Oz, dans le sud d'Israël, pour marquer le troisième anniversaire de l'attaque du Hamas du 7-Octobre, le 7 octobre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Des journalistes de l'AFP à Réïm, près de la frontière, ont entendu mercredi de fortes explosions provenant du territoire palestinien, où trois personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes selon des hôpitaux de Gaza.

La situation humanitaire y reste désastreuse. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent toujours sous des tentes ou dans des abris temporaires.