Wall Street termine en baisse, rattrapée par les inquiétudes sur les taux

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 18, 2026. Wall Street stocks dipped early Wednesday after data showing an unexpected jump in producer inflation added to anxiety about a Federal Reserve decision later in the day. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi, affectée par le retour des inquiétudes sur le haut niveau des coûts d'emprunt des États, faute d'actualité susceptible d'orienter les échanges à la hausse.

Au lendemain d'un double record en clôture, l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 ont chacun perdu 0,22%. Le Dow Jones a lui cédé 0,66%.

"L'évolution des taux des bons du Trésor, en l'occurrence leur tendance à la hausse, a constitué un frein pour l'ensemble du marché", souligne auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain a grimpé jusqu'à 5,36%, un niveau plus observé depuis 2002.

Il a toutefois dégonflé au fil de la journée, profitant notamment d'une émission de titres portant sur 39 milliards de dollars qui a recueilli plus d'intérêt qu'espéré, une preuve qu'à plus de 5% les morceaux de dette souveraine sont attractifs.

Vers 20H30 GMT, le dix ans s'affichait finalement autour de 5,28%, comme à la clôture la veille.

"Le marché reste inquiet quant à l'évolution future des taux d'intérêt", prévient M. O'Hare.

Ces derniers grimpent avec l'augmentation des perspectives inflationnistes: les investisseurs demandent alors une prime plus élevée pour maintenir leurs marges et la perspective d'un resserrement monétaire par la Réserve fédérale (Fed) joue aussi.

La plupart des responsables monétaires américains ont estimé qu'une "nouvelle hausse des taux" directeurs "serait très vraisemblablement appropriée d'ici la fin de l'année" pour calmer l'inflation, selon le compte-rendu de leurs débats de septembre publié mercredi.

Un tour de vis - le premier depuis 2023 - avait été décidé en septembre.

"Les investisseurs en actions se demandent si les cours boursiers peuvent continuer à s'envoler" face au contexte tendu sur le marché obligataire, note Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

"Beaucoup dépendra de la capacité des bénéfices des entreprises à compenser encore longtemps les vents contraires sur le marché du crédit", ajoute-t-il.

Les grandes banques lanceront officiellement la nouvelle saison des résultats d'entreprises la semaine prochaine. Le secteur a clôturé dans le rouge mercredi, à l'image de TD Bank (-3,65%) ou JPMorgan Chase (-0,51%).

Les attentes seront élevées, en particulier concernant l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA), moteur du marché.

"Il y a encore beaucoup d'espoir et de confiance dans l'idée que la croissance globale des bénéfices sera suffisamment forte pour maintenir l'indice S&P 500 à un niveau élevé", estime Patrick O'Hare.

"Nous devrions voir une croissance des bénéfices comprise entre 30% et 32% au troisième trimestre. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les prévisions des entreprises pour les mois à venir", relève Nancy Tengler, de Laffer Tengler Investments.

A la cote, la nouvelle entité Skydance, née la veille du rachat de Warner Bros Discovery par son concurrent Paramount Skydance, a connu son deuxième jour de glissade (-6,72% à 8,89 dollars).

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