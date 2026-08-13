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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Five Below, Silgan Holdings
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 13:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Five Below et Silgan Holdings.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 132 $ à 158 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

60 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 284 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Andersen Group Inc. ANDG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 49 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 88 $

* Bitgo Holdings, Inc. BTGO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 227 $ à 282 $

* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 275 $

* Brinker International Inc EAT.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 220 $ à 280 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays relève son objectif de cours de 258 $ à 275 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 273 $ à 279 $

* Chemours CC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 18 $

* Chemours CC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 273 $ à 300 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 163 $

* Cisco CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de 121 $ à 123 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de 121 $ à 123 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Coherent Corp. COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 420 $

* Coherent Corp. COHR.N : Needham relève son objectif de cours de 380 $ à 420 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 24 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Definium Therapeutics, Inc. DFTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 135 $ à 1 220 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 196 $ à 193 $

* Erock EROC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16,00 $ à 19,00 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 35 $

* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 65 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 54 $ à 95 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 44 $ à 57 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 350 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* H & R Block Inc HRB.N : Stephens relève son objectif de cours de 47 $ à 59 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1,75 $ à 1,50 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Heico Corporation HEI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 410 $ à 429 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1,8 $ à 3 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 108 $

* Intuit Inc. INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 591 $ à 457 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 99 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Kura Oncology, Inc. KURA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 115 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 110 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 108 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 641 $ à 691 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 285 $ à 267 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 278 $ à 268 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintègre le titre avec une recommandation « Achat »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Benchmark réintroduit la couverture avec un objectif de cours de 375 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 63 $ à 79 $

* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 625 $

* Microvast Holdings, Inc. MVST.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Middleby MIDD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Leerink Partners relève son objectif de 115 $ à 145 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 365 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 617 $ à 667 $

* Oceaneering International Inc OII.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif

de cours de 10 $ à 8 $

* Oracle Corporation ORCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Park Dental Partners Inc PARK.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 21,5 $ à 27 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 106 $ à 109 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 250

$

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Septerna, Inc. SEPN.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 43 $ à 62 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 47 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »

* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 37 $ à 25 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 263 $ à 280 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 311 $ à 341 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Clear Street relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 248 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

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Pétrole Brent
87,33 -1,38%
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