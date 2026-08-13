Inde: un comité désignera le prochain président de Tata Sons

Un ensemble d'organisations philanthropiques qui exerce un contrôle indirect sur le conglomérat indien Tata a indiqué jeudi qu’un comité sera mis en place pour désigner le prochain président de Tata sons, la holding du groupe.

Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons, ne sollicitera pas de nouveau mandat ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Cette annonce intervient au lendemain de la décision de Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à son expiration, début 2027.

"Sir Dorabji Tata Trust, l'un des organismes philanthropiques du groupe, a adopté une résolution destinée à mettre en place un comité de sélection +dès que possible+", a déclaré Tata Trusts dans un communiqué.

Tata Trusts a également tenu à exprimer sa plus profonde "reconnaissance" à M. Chandrasekaran pour 'sa contribution et son leadership à la tête de Tata Sons et du groupe Tata au cours de la dernière décennie".

Le plus grand conglomérat indien, qui pèse 180 milliards de dollars (156 milliards d'euros), traverse depuis un an une crise de gouvernance sur fond de désaccords concernant plusieurs dossiers, notamment les pertes enregistrées par certaines sociétés du groupe.

Les tensions se sont accrues mercredi, lorsque M. Chandrasekaran, 63 ans, a annoncé sa démission, en invoquant un manque de soutien de la part d’un membre du conseil d'administration.

Bien que le président de Tata Sons n'ait cité aucun nom, des médias locaux affirment qu'il s'agit de Noel Tata, demi-frère de l'ancien patriarche du groupe Ratan Tata, décédé en 2024, à la tête de Tata Trusts, un ensemble d'institutions philanthropiques détenant 66% de Tata Sons.

Si Tata Trusts ne joue aucun rôle dans la gestion quotidienne du conglomérat, sa participation au capital de la société mère lui confère une influence déterminante sur l'avenir du groupe.

La décision de M. Chandrasekaran, président de Tata Sons depuis 2017, de ne pas briguer un nouveau mandat intervient à un moment compliqué pour le conglomérat.

Plusieurs activités clés du groupe, comme le géant des services informatiques Tata Consultancy Services, pâtit du ralentissement des dépenses technologiques à l'échelle mondiale.

D'autres paris coûteux, notamment l'acquisition d'Air India en 2022 et la décision d'investir des milliards dans la fabrication de semi-conducteurs, n'ont pas encore porté leurs fruits.