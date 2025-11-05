information fournie par Reuters • 05/11/2025 à 16:19

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.

FAITS MARQUANTS

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Match Group MTCH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 35 à 32 dollars

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* A10 Networks Inc ATEN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 22 dollars contre 21 dollars

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève le cours cible à 289 dollars contre 284 dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible à 59 $ contre 61 $

* ADM ADM.N : Stephens réduit le prix cible de 60 à 50 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Benchmark relève le cours cible de 150 à 225 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Needham relève le cours cible de 188 $ à 225 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 210 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 $ à 215 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève le prix cible de 270 à 325 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 260 $, contre 215 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 dollars, contre 230

dollars auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 300 dollars, contre 310 dollars

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 $, contre 180 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 260 $ contre 246 $

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 300 $,

contre 250 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève le prix cible de 240 à 280 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 290 $ contre 270 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 279 $ contre 273 $

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 270 à 290 dollars

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : UBS relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 265

dollars

* Aflac Inc AFL.N : Barclays relève le cours cible de 102 à 104 dollars

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 101 dollars

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 1 $ de 1,5

* Aig, Inc. AIG.N : Barclays augmente le prix cible de 93 $ à 95 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève le cours cible de 65 à 66 dollars

* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW ramène le cours cible à 37 $, contre 40 $ auparavant

* American Water AWK.N : Jefferies relève le cours cible de 114 $ à 124 $

* American Water AWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* American Well Corp AMWL.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 9$ contre 12

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 329 $ contre 333 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 280 $ à 300 $

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 51 $ à 81 $

* Apollo APO.N : KBW relève le prix cible à 173 $, contre 162 $ auparavant

* Apollo APO.N : TD Cowen relève le cours cible à 164 $, contre 155 $ auparavant

* Apollo Global Management APO.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 153 à 159 dollars

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève le prix cible de 147 à 158 dollars

* Arista Networks, Inc. ANET.N : Barclays relève le prix cible à 183 $, contre 179 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 210 $ contre 230 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 165 $ à 225 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 180 $ à 215 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Needham relève le cours cible de 205 $ à 220 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel augmente le prix cible de 185 $ à 200 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève le prix cible de 125 $ à 155 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 170 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : B. Riley augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : B. Riley réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 805 $ contre

1000 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : UBS réduit le prix cible de 840 $ à 610 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible à 26 $ contre 32 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Ball Corp BALL.N : Mizuho réduit le prix cible à 58 $ de 61

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 63 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Baird réduit le prix cible de 52 $ à 42 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Raymond James réduit le prix cible de 75 $ à 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 15 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BMO passe de "market perform" à "outperform

* BP BP.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 41,5 $ contre 39

* BP BP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 256 $, contre 261 $

auparavant

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 289 $ à 265 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Cabot Corp CBT.N : UBS réduit le prix cible de 82 $ à 65 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 185 $ à 221 $

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 3 à 9 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies augmente le prix cible de 570 $ à 700 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 64 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Bernstein réduit le prix cible à 80$ de 100

* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 92 $

auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 60 $ contre 77 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 100 $

* Cava Group Inc CAVA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75$ contre 80

* Cava Group Inc CAVA.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 52$ contre 65

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit le prix cible à 70 $ de 80

* Cava Group Inc CAVA.N : Stifel réduit le prix cible à 75$ de 100

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 67 $

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 61

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 170 $, contre 205 $ auparavant

* CDW Corp CDW.O : UBS réduit le prix cible à 190 $, au lieu de 200

* CDW Corp CDW.O : Barclays réduit le prix cible à 148 $ contre 176 $

* Ceribell Inc CBLL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 26 $ contre 32 $

* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 17 $ contre 21 $

* Cervomed Inc CRVO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25 $ contre 11 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Benchmark augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel augmente le prix cible de 140 $ à 150 $

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Cms Energy Corp CMS.N : Mizuho relève le prix cible de 74 $ à 77 $

* Colliers International Group Inc CIGI.O : RBC augmente le prix cible de 185 $ à 190 $

* Compass Inc COMP.N : UBS relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Compass Inc. COMP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Corebridge Financial, Inc. CRBG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley réduit le prix cible à 9$ de 10

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Wedbush réduit le prix cible à 9$ de 13

* Coterra Energy Inc CTRA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Coupang Inc CPNG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Coupang Inc CPNG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 40,00 $ contre 37,00 $

* Crexendo Inc CXDO.O : Northland Capital augmente le prix cible de 8 $ à 10 $

* Cryoport Inc CYRX.O : Needham augmente le prix cible de 11 $ à 12 $

* Cryoport Inc CYRX.O : UBS relève le cours cible de 11 $ à 12,5 $

* Dave Inc DAVE.O : B. Riley relève le cours cible de 277 $ à 297 $

* Dave Inc DAVE.O : Benchmark relève le cours cible de 320 à 345 dollars

* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 229 $ à 274 $

* Delcath Systems Inc DCTH.O : Stephens réduit le prix cible de 25 $ à 18 $

* Denny's Corp DENN.O : Benchmark réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities relève le PT à 200$ contre 199

* Dillard'S Inc DDS.N : UBS augmente le prix cible de 175 à 184 $

* Dte Energy Co DTE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 154 $ contre 153 $

* Dupont De Nemours Inc DD.N : UBS relève l'objectif de cours à 44$ contre 38,06

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 9 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75$ contre 74

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS réduit le prix cible de 75 $ à 73 $

* Eastman Chemical Company EMN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BMO augmente le cours cible de 30 $ à 35 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* Ensign Group Inc ENSG.O : >: Oppenheimer relève le cours cible à 210 $ contre 170 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : Stephens augmente le prix cible de 185 $ à 200 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : UBS relève le cours cible à 220 $, contre 205 $ auparavant

* Exact Sciences Corp. EXAS.O : Wells Fargo relève le cours cible de 68 $ à 85 $

* Exagen Inc XGN.O : B. Riley relève le cours cible à 18 $, contre 15 $ auparavant

* Exelixis Inc EXEL.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 45 $, contre 44 $ auparavant

* Exelixis Inc EXEL.O : Stifel relève le cours cible de 41 à 43 dollars

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève le prix cible de 44 $ à 51 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève le prix cible à 41 $, contre 40 $ auparavant

* Exelon Corp EXC.O : BMO réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Expeditors International EXPD.N : Baird augmente le prix cible à 133 $ de 128 $

* Expeditors International EXPD.N : Truist Securities augmente le PT à 130$ de 120

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS augmente le PT à 138$ de 120

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le prix cible de 217 à 219 dollars

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Fibrobiologics, Inc. FBLG.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 5$ contre 10

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 52 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS relève le cours cible de 2 200 à 2 250 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : UBS relève le cours cible de 33 à 34 dollars

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW réduit le prix cible à 42 $ contre 45 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : UBS réduit le cours cible à 11,5 $ contre 13 $

* Flywire FLYW.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $ auparavant

* Flywire Corp FLYW.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Flywire Corp FLYW.O : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Flywire Corp FLYW.O : UBS relève le cours cible de 13,5 $ à 15,5 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* Gartner IT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 282 $ contre 301 $

* Gartner IT.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* Gartner Inc IT.N : UBS réduit le prix cible à 256 $, contre 280 $ auparavant

* Gartner Inc. IT.N : Barclays réduit le prix cible à 260 $, contre 270 $ auparavant

* Gartner Inc. IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 218 $ contre 231 $

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho augmente le prix cible à 125 $ contre 118 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC augmente le prix cible de 93 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève le cours cible de 92 $ à 95 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 10 $, contre 11 $ auparavant

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit son objectif de cours à 24$ contre 27

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le prix cible à 17 $ contre 21 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Jefferies réduit le prix cible de 20 à 18 dollars

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 20 à 17 dollars

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : UBS réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Guardant Health Inc GH.O : Raymond James augmente le prix cible de 61 $ à 115 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève le cours cible de 199 $ à 219 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer relève le cours cible à 190 $ contre 181 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan relève le cours cible à 164 $, contre 155 $ auparavant

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 11 $ contre 8 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 58 à 65 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève le prix cible à 83 $, contre 77 $ auparavant

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 76 $ de 70

* Hillman Solutions Corp HLMN.O : Stifel relève le prix cible de 12,2 $ à 12 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 61 $ à 65 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 70 $ à 71 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève le prix cible de 62 à 65 dollars

* Iac Inc IAC.O : Barclays ramène le prix cible de 52 $ à 48 $

* Iac Inc IAC.O : Benchmark ramène le cours cible de 60 à 57 dollars

* Iac Inc IAC.O : Citigroup réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $

* Iac Inc IAC.O : Jefferies réduit le prix cible à 41 $ de 45

* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $

* Iac Inc IAC.O : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 45 $ contre 55 $

* Iac Inc IAC.O : Truist Securities réduit le prix cible à 52 $ contre 57 $

* Iac Inc IAC.O : UBS réduit le prix cible à 39 $ contre 41 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Jefferies relève le cours cible de 47 à 48 dollars

* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève le cours cible de 200 $ à 211 $

* Ingredion Inc INGR.N : BMO réduit le prix cible de 143 $ à 123 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens réduit le prix cible de 140 $ à 120 $

* Ingredion Inc INGR.N : UBS réduit le prix cible à 119 $ de 130

* Insulet PODD.O : Barclays augmente le prix cible de 300 $ à 301 $

* Intapp Inc INTA.O : Stifel ramène le cours cible de 60 à 50 dollars

* Intapp Inc INTA.O : UBS réduit le prix cible de 72 $ à 62 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : KBW ramène le cours cible à 31 $, contre 33 $ auparavant

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Raymond James augmente le prix cible de 86 $ à 97 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel augmente le prix cible de 85 $ à 92 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève le prix cible de 125 $ à 128 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays ramène le prix cible de 5 à 3 dollars

* Kforce Inc KFRC.N : UBS réduit le prix cible à 34,5 $ de 40

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 110 à 128 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève le PT à 83 $ contre 62 $

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 70$ contre 60

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies relève le prix cible à 73 $, contre 64 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 59 $ à 98 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 53 $ à 69 $

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Leidos LDOS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : UBS relève le cours cible à 216 $, contre 209 $ auparavant

* Liberty Energy Inc LBRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 10 à 15 dollars

* Life Time Group LTH.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 36 à 37 dollars

* Liquidia Corporation LQDA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 6 $ à 16 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène le cours cible à 172 $, contre 180 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 170 $ contre 180 $

* Live Nation Entertainment Inc. LYV.N : Oppenheimer ramène le prix cible de 180 à 175 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley augmente le prix cible à 147 $, contre 83 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 135 $ à 210

$

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 140 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève le prix cible de 180 à 235 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 225 à 280 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève le prix cible de 132 $ à 220 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Leerink Partners relève le prix cible de 430 à 510 dollars

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 213 $ contre 214 $

* Marriott MAR.O : BMO augmente le prix cible de 280 $ à 285 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le prix cible à 294 $, contre 281 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Mizuho relève le cours cible à 297 $, contre 274 $ auparavant

* Marriott International MAR.O : Barclays relève le cours cible de 262 à 274 dollars

* Marriott International Inc. MAR.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 262 $ à 288 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup relève le prix cible de 732 à 754 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 720 $ à 725 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ contre 170 $

* Masimo Corporation MASI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 187 $ de 190

* Match Group MTCH.O : Jefferies réduit le prix cible à 32 $ de 35

* Match Group MTCH.O : RBC réduit le prix cible de 39 $ à 37 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 35 $ à 33 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 84 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le cours cible de 72 $ à 80 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel augmente le prix cible de 89 $ à 92 $

* Mntn Inc MNTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 25 $ à 22,5 $

* Mntn Inc MNTN.N : Needham réduit le prix cible à 18$ de 35

* Mntn Inc MNTN.N : Raymond James réduit le prix cible à 22$ de 33

* Molson Coors TAP.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 48 $ contre 49 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Bernstein réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 48 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 53 $ à 48 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 55 $ à 53 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit le prix cible à 38 $ de 40

* MPLX LP MPLX.N : Stifel réduit le prix cible à 57 $ contre 59 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 6,5 $ à 6 $

* Neuropace, Inc. NPCE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : B. Riley réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* New Mountain Finance Corp NMFC.O : KBW réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 42 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays augmente le cours cible à 33 $ contre 32 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 40$ contre 43

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 37 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : KBW réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 14$ de 15

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 24 $

* One Gas Inc OGS.N : Stifel relève le cours cible à 88 $ contre 76 $ auparavant

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 111 $ contre 99

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 315 $ contre 265 $

* Ouster Inc OUST.O : Northland Capital augmente l'objectif de cours à 38

* Ouster Inc OUST.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC augmente le prix cible à 197 $ contre 181 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 37

dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup réduit le prix cible de 221 $ à 175 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit le prix cible à 180$ contre 225

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho réduit le prix cible à 180$ contre 220

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James réduit le prix cible à 175 $ contre 220 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stephens réduit le prix cible de 200 $ à 170 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel réduit le prix cible de 235 à 188 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 172 $ contre 192 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 $ à 26 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Mizuho augmente le prix cible de 18 $ à 21 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : UBS augmente le prix cible de 16,5 $ à 23 $

* Personalis Inc PSNL.O : Needham relève l'objectif de cours à 10$ contre 7

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : UBS ramène l'objectif de cours à 95$ contre 104

* Pinterest PINS.N : Benchmark ramène l'objectif de cours à 39 $ contre 48 $

* Pinterest PINS.N : Bernstein abaisse l'objectif de cours à 40$ contre 45

* Pinterest PINS.N : BMO réduit le prix cible à 35 $ contre 41 $

* Pinterest PINS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 44 $

* Pinterest PINS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 50 $

* Pinterest PINS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 35

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 36$ contre 44

* Pinterest PINS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Pinterest PINS.N : Monness Crespi Hardt réduit l'objectif de cours à neutre, contre achat auparavant

* Pinterest PINS.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Pinterest PINS.N : RBC réduit le prix cible à 38 $ de 45

* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 30$ contre 49

* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit le prix cible à 34$ de 39

* Pinterest PINS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 40$ contre 47

* Pinterest PINS.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 42 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 34 $ contre 44 $

* Pinterest Inc PINS.N : UBS réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 51 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ de 40

* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 42 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW augmente le prix cible de 180 à 182 dollars

* Playstudios Inc. MYPS.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 5 $ à 2,5 $

* Portillos Inc PTLO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 7$ de 11

* Portillos Inc PTLO.O : UBS réduit le prix cible de 7,5 $ à 6 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 145$ de 141

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho réduit le prix cible à 128 $ contre 129 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 39 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 55$ de 65

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 56$ de 62

* Procept Biorobotics Corporation PRCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 51$ de 58

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 246 $ contre 262 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Citigroup augmente le prix cible à 75$ de 50

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève le prix cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 80 $ contre 68

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 78 $ contre 71 $

auparavant

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève le prix cible de 50 $ à 63 $

* PTC Therapeutics, Inc PTCT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 93 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 158 $ à 160 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 104 $ contre 97 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Northland Capital relève sa note à surperformer

* Qualys Inc QLYS.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 150 à 162 dollars

* Qualys Inc QLYS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 150 $ à 139 $

* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 145 $ à 130 $

* Qualys Inc QLYS.O : UBS augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays réduit le prix cible à 18 $ contre 21 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Citigroup réduit le prix cible à 25 $ de 30

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $ et le fait passer d'acheter à

conserver

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel réduit le prix cible de 22 $ à 18 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 22 $ à 18 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève le PT à 45$ contre 44

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc. RYTM.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Rocket Companies Inc. RKT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS augmente le prix cible à 163 $ contre 147 $

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens réduit le cours cible de 60 à 55 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 230 $ contre 125 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 14 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Mizuho augmente le prix cible de 19 $ à 26 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformant

* Sarepta Therapeutics, Inc SRPT.O : Barclays réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 45$ contre 50

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies augmente le prix cible à 40$ de 38

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 45$ contre 40

* Sealed Air Corp SEE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Senseonics Holdings Inc. SENS.A : Barclays relève l'objectif de cours à 31 $ contre 1,5

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 à 12 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Mizuho relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : UBS relève le cours cible de 9 $ à 12 $

* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC relève le cours cible de 185 $ à 200 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup réduit le cours cible de 91 $ à 80 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 74 $ contre 66 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 80$ de 85

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Citigroup relève le prix cible à 62 $ contre 56 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Stifel augmente le prix cible de 58 $ à 71 $

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 106 $ de 123 $

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Citigroup réduit le prix cible à 14$ de 16

* Solid Power Inc SLDP.O : Needham relève le cours cible de 4 à 7 dollars

* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève le cours cible à 19,5 $, contre 16 $ auparavant

* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Southern Co SO.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible est ramené

de 114 $ à 103 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : UBS réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Benchmark augmente le prix cible de 35 $ à 45 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 80 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ de 80

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson augmente le prix cible à 460$ de 355

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible à 32$ de 22

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 34 $ contre 37 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40$ contre 43

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 51$ de 60

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 51$ de 60

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital réduit le prix cible de 67 $ à 63 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 60 à 55

dollars

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Wedbush réduit le prix cible à 42$ de 48

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Stifel augmente le prix cible de 43 $ à 50 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : UBS réduit le prix cible de 53 $ à 49 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 75 $ à 95 $

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 110 $ à 95 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : JP Morgan augmente le PT à 85$ de 60

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Stifel augmente le prix cible de 65 $ à 85 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Needham relève l'objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Teradata Corp TDC.N : Northland Capital relève le cours cible de 22 à 24 dollars

* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Teradata Corp TDC.N : Barclays relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit le prix cible à 45 $ contre 54 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 52 $

* Toast Inc TOST.N : Morgan Stanley ajoute l'action à sa liste de choix

* Toast Inc TOST.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 56$ contre 54

* Toast Inc TOST.N : RBC réduit le prix cible de 50 à 45 dollars

* Toast Inc TOST.N : UBS réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Toast, Inc. TOST.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Topbuild Corp BLD.N : Benchmark relève le cours cible à 515 $ contre 444 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson augmente le prix cible de 465 $ à 485 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible à 518 $ contre 516 $

* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 71 $ contre 69 $

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 68 $

* Trex TREX.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 40 $, contre 92 $ auparavant

* Trex TREX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 40$ à partir de 92

* Trex Company Inc TREX.N : B. Riley réduit le prix cible à 57$ de 80

* Trex Company Inc TREX.N : Benchmark réduit le prix cible de 80 $ à 40 $

* Trex Company Inc TREX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 36 $ de 67

* Trex Company Inc TREX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de "acheter" à "sous-performer

* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 60 $ à 45 $

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit le prix cible à 39$ de 58

* Trex Company Inc TREX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ de 75

* Trex Company Inc TREX.N : UBS réduit le prix cible à 50 $ de 74

* Trex Company Inc TREX.N : William Blair réduit la note à "market perform

* TrueBlue Inc TBI.N : BMO abaisse le cours cible à 6 $, contre 8 $ auparavant

* Uber UBER.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 115$ contre 110

* Uber UBER.N : BMO abaisse le prix cible à 106 $, contre 113 $ auparavant

* Uber UBER.N : D.A.Davidson augmente le prix cible à 108 $ contre 102 $

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève le cours cible à 110 dollars contre 106 dollars

* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Uber UBER.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 110 dollars, contre 105 dollars auparavant

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le prix cible à 114 $, contre 108 $ auparavant

* Uber UBER.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 110 dollars, contre 96 dollars auparavant

* Uber UBER.N : zephirin Group relève l'objectif de cours de 2 dollars à 98 dollars

* Uber Technologies Inc UBER.N : UBS réduit l'objectif de cours à 122 dollars, contre 124

dollars auparavant

* Uber Technologies Inc. UBER.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 107 dollars, contre 110 dollars

auparavant

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo abaisse le prix cible à 120 dollars, contre 125 dollars

auparavant

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 70 $ à 84 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS augmente le prix cible de 75 $ à 96 $

* Ul Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 77 $ à 97 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit le prix cible de 123 à 114 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 72 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 86 $ à 75 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Truist Securities réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : BofA Global Research réduit le prix d'achat à 71 $ contre 81 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 50

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 88 $ à 65 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Needham réduit le prix cible à 56$ de 82

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Stephens réduit le prix cible à 40$ de 55

* Upwork Inc UPWK.O : Roth MKM relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* V2X Inc VVX.N : Truist Securities relève le cours cible de 58 à 65 dollars

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 11

$

* Veracyte Inc VCYT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Needham relève le prix cible de 41 $ à 44 $

* Veracyte Inc VCYT.O : UBS relève le cours cible à 48 $, contre 42 $ auparavant

* Veralto Corp VLTO.N : UBS relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Argus Research relève le cours cible de 16 à 23 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le prix cible de 35 à 42 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars

* Waters WAT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 330 à 335 dollars

* Waters WAT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 335 à 355 dollars

* Waters Corp WAT.N : Jefferies relève le cours cible de 385 à 405 dollars

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 à 360 dollars

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 355 à 400 dollars

* Waters Corp WAT.N : Stifel relève le cours cible de 360 à 380 dollars

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 390 $

* Waters Corp. WAT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 315 $ à 385 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : UBS ramène le cours cible de 110 à 105 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO ramène le cours cible de 72 $ à 70 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ de 72

* Williams Companies Inc WMB.N : Stifel augmente le prix cible de 64 $ à 69 $

* Wingstop Inc WING.O : Benchmark réduit le prix cible à 320 $ de 340

* Wingstop Inc WING.O : Bernstein réduit le prix cible à 350 $ de 400

* Wingstop Inc WING.O : BMO réduit le prix cible de 345 $ à 280 $

* Wingstop Inc WING.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 356 $ de 396

* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit l'objectif de prix à 400$ de 430

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 350 $

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James réduit le prix cible de 350 à 325 dollars

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 320 $ à 280 $

* Wingstop Inc WING.O : Truist Securities réduit le prix cible de 400 $ à 365 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible à 295 $ contre 330 $

* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 365 $ à 330 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 85 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève le prix cible de 55 à 70 dollars

* Xometry Inc XMTR.O : Wedbush relève le cours cible de 48 $ à 70 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies ramène le cours cible de 17 $ à 15 $

* Yum Brands YUM.N : Bernstein relève le cours cible à 160 $, contre 145 $ auparavant

* Yum Brands YUM.N : BMO relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 156 $ de 163 $

* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 164 $, contre 158 $ auparavant

* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $ auparavant

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 157 à 158 dollars

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 156 $ à 162 $

* Yum! Brands YUM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 160 $ à 164 $

* Yum! Brands Inc. YUM.N : Barclays relève son objectif de cours à 175 dollars, contre 163 dollars

auparavant

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 20 à 21

dollars

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève le prix cible de 28 $ à 30 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit le prix cible à 105 $ contre 112 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : UBS réduit le prix cible à 57 $, contre 63 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 200 dollars contre 230 dollars

* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 130 $, contre 152 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS réduit l'objectif de cours à 141 $ contre 158 $