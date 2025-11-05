TP abaisse ses objectifs annuels en raison du contexte commercial volatil

Un immeuble occupé par Teleperformance est visible à côté d'autres bâtiments récemment construits dans le quartier financier de Makati, à Manille.

TP (ex-Teleperformance) a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, citant un contexte commercial de plus en plus volatil affectant ses dernières prévisions d'activité.

L'opérateur de centres d'appels français prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires à données comparables comprise entre 1 et 2%. Les précédents objectifs tablaient sur le bas de la fourchette initiale de 2 à 4%.

La marge d'Ebita courant est quant à elle attendue entre 14,7% et 15% à taux de change constants, tandis que les précédentes perspectives tablaient entre 15% et 15,1% à taux de change constant.

Le groupe, sorti du CAC 40 en septembre, anticipe dorénavant une génération de cash-flow net disponible d'environ 900 millions d'euros hors décaissements non-récurrents. Dans ses précents objectifs, l'opérateur misait sur environ 1 milliard d'euros hors éléments non récurrents.

TP a enregistré un chiffre d'affaires de 2,507 milliards d'euros au trimestre clos le 30 septembre, en baisse de 0,5% en données publiées et en hausse de 1,5% à données comparables.

