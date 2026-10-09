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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, C4 Therapeutics, PepsiCo
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 14:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, C4 Therapeutics et Pepsico.

POINTS FORTS

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 à 185 dollars

* AT&T Inc. T.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Aerovironment Inc. AVAV.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Aerovironment Inc. AVAV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 237 dollars

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 210 $ à 175 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 10 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le

marché »

* American Express Company AXP.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 380 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $

* AMN Healthcare Services, Inc. AMN.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Arbor Realty Trust, Inc. ABR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $

* Archer Aviation Inc. ACHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 4,50 $ à 8 $

* Archer Aviation Inc. ACHR.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 13 $

à 19 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 90,00 $

* AT&T Inc. T.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Beta Technologies BETA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

Surpondérer »; objectif de cours: 35 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Boeing BA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « Surpondérer » et un objectif

de cours de 300 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 240,00 $

* Boyd Gaming BYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 10 $

* California Resources Corporation CRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $

* Capital One Financial COF.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 219 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à

500,00 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 110 $ à 106 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 174 $ à 164 $

* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 222 $ à 241 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,15 $ à 1,75 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 18 $ à

17 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 280,00 $ à 315,00 $

* Dauch Corporation DCH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 84 $

* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 132 $ à 124 $

* Dupont DD.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de

172 $ à 145 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 219 $ à 170 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 137 $ à 131 $

* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 169 $ à 184 $

* Enovix Corporation ENVX.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 41 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 36 $

* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38

$

* Firefly Aerospace FLY.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours: 34 $

* First Advantage Corporation FA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Fis FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Fiserv, Inc. FISV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Fnb Corp FNB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20,50 $ à 19 $

* Ford Motor F.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 48 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 330 $ à 1 150 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 10,5 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT.N : KBW relève son objectif de cours de 1,25 $ à 8 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 140 $

* Heico Corporation HEI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 330,00 $

* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $

* Hii HII.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360,00 $ à 340,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan abaisse son cours cible de 255 $ à 240 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 280,00 $

* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 515 $ à 582 $

* IBM IBM.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 240 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 162 $ à 149 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 277 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $

* Joby Aviation, Inc. JOBY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Joby Aviation, Inc. JOBY.N : Barclays abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Karman Holdings Inc. KRMN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Karman Holdings Inc. KRMN.N : Barclays lance sa couverture avec un cours cible de 79 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6,50 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 58 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture avec un objectif de

cours de 90 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370,00 $ à 280,00 $

* Ladder Capital Corp LADR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10,25 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Lockheed Martin LMT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 554 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600,00 $ à 570,00 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 620 $ à 530 $

* Medline Inc. MDLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 4,00 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 37 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 42 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 440,00 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 16 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $

* Nexpoint Real Estate Finance, Inc. NREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Nextpower Inc NXT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 147 $ à 116 $

* Nike, Inc. NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $

* Northrop Grumman NOC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

sous-pondérer »; objectif de cours: 419 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 590,00 $ à 540,00 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Onterris, Inc. ONT.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : la CIBC relève son objectif de cours de 65,00 $ à 75,00 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 74 $

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation à « neutre »

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 36,5 $

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre

»

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 31 $ à 36,5 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours de 265 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 156 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 131 $

* PayPal, Inc. PYPL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 56 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Pfizer PFE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118

$ à 112 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 17 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Primerica, Inc. PRI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 335 $ à 330 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 61 $

à 62 $

* Realty Income Corporation O.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70,75 $ à 63,75 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 196 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 90,00 $

* Rocket Lab Corp. RKLB.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 85 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 312 $ à 320 $

* Rtx Corporation RTX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 223 $

* Rtx Corporation RTX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240,00 $ à 225,00 $

* Sabre Corporation SABR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 2,60 $ à 2,50 $

* Semtech Corporation SMTC.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché

»

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 392 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $

* SpaceX SPCX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et

un objectif de cours de 254 dollars

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 282 $ à 225 $

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 18,50 $ à 16

$

* Strategy Inc. MSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,50 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Sunrun Inc. RUN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Synchrony Financial SYF.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 81 dollars

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105,00 $ à 100,00 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 217 $ à 212 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 450,00 $ à 1

300,00 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 352 $ contre 348 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 430 $ à 402 $

* Unity Software Inc. U.N : BTIG relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 401 $ à 394 $

* Verizon VZ.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 51,5 $ à 50 $

* VF Corp VFC.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

42,00 $ à 36,00 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 256 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 196 $ à 189 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 262 $ à 254 $

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Webull Corp BULL.O : la Scotiabank relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer le secteur »

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 93 $ à 84

$

* Willdan Group, Inc. WLDN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Woodward, Inc. WWD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 128 $

* York Space Systems YSS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours: 11 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

Valeurs associées

3M
163,615 USD NYSE +0,92%
AEROVIRONMENT
137,6000 USD NASDAQ -0,91%
AFLAC
114,950 USD NYSE +1,99%
ALBANY INTL RG-A
59,410 USD NYSE 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY
141,0300 USD NASDAQ +0,83%
ALIGNMENT HLTHC
8,7100 USD NASDAQ +1,87%
AMERICAN EXPRESS
307,980 USD NYSE +1,24%
AMN HEALTHCARE
35,460 USD NYSE -2,85%
ARBOR RLTY REIT
3,080 USD NYSE -5,08%
ARCHER AVIATION
4,730 USD NYSE +1,28%
ARCT THERAP HLDG
12,8700 USD NASDAQ +0,82%
ARES COMM REIT
3,665 USD NYSE +0,41%
ARRAY TECH
3,7500 USD NASDAQ -1,83%
ASTERA LABS
347,0500 USD NASDAQ -9,21%
ASTRONICS CORP
64,4500 USD NASDAQ -0,28%
AT&T
24,880 USD NYSE +1,65%
AVISTA
35,490 USD NYSE +0,74%
BLACKSTON REIT RG-A
11,205 USD NYSE +0,09%
BOEING CO
187,755 USD NYSE -0,30%
BOYD GAMING
70,010 USD NYSE +0,21%
BRIGHTHS FINC
48,9900 USD NASDAQ -1,35%
C4 THERAPEUTICS
2,8500 USD NASDAQ +1,06%
CALIFORNIA RES
53,060 USD NYSE +1,85%
CAPITAL ONE FINL
199,430 USD NYSE +1,80%
CARPENTER TECHN.
386,830 USD NYSE -1,10%
CASELLA WASTE SYS-A
84,0500 USD NASDAQ +0,39%
CBRE GROUP RG-A
131,100 USD NYSE +2,80%
CHEVRON
211,600 USD NYSE +3,14%
CHIME FINL RG-A
28,9600 USD NASDAQ +3,69%
CLAROS MOR REIT
1,245 USD NYSE +0,81%
CROWDSTRIKE
263,0100 USD NASDAQ -0,92%
DATADOG RG-A
273,8000 USD NASDAQ +0,91%
DEFINIUM
34,1800 USD NASDAQ -2,59%
DENTSPLY SIRONA
8,6900 USD NASDAQ +1,76%
DEVON ENERGY
48,880 USD NYSE +2,09%
DUKE ENERGY
116,820 USD NYSE +1,15%
DUPONT DE NEMOURS
132,370 USD NYSE +1,02%
EAGLE MATERIALS
167,280 USD NYSE -0,16%
EAST-WEST BANCOR
126,2500 USD NASDAQ +0,78%
EDISON INTL
54,310 USD NYSE -0,17%
EMERSON ELECTRIC
159,070 USD NYSE -0,09%
ENOVIX
2,5000 USD NASDAQ -1,96%
ENPHASE ENERGY
32,9100 USD NASDAQ -1,76%
ENVISTA HLDG
22,705 USD NYSE -1,41%
EQUITABLE HLDG
53,470 USD NYSE +0,46%
EXELIXIS
59,0200 USD NASDAQ +0,99%
F.N.B.
17,280 USD NYSE +1,17%
FERVO ENERGY RG-A
13,8000 USD NASDAQ -1,22%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
34,355 USD NYSE +1,58%
FIREFLY
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