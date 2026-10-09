TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, C4 Therapeutics, PepsiCo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, C4 Therapeutics et Pepsico.
POINTS FORTS
* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 à 185 dollars
* AT&T Inc. T.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $
* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Aerovironment Inc. AVAV.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre
»
* Aerovironment Inc. AVAV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 237 dollars
* Aflac Incorporated AFL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 210 $ à 175 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 10 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le
marché »
* American Express Company AXP.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 380 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $
* AMN Healthcare Services, Inc. AMN.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Arbor Realty Trust, Inc. ABR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $
* Archer Aviation Inc. ACHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 4,50 $ à 8 $
* Archer Aviation Inc. ACHR.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 13 $
à 19 $
* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 90,00 $
* AT&T Inc. T.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Beta Technologies BETA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
Surpondérer »; objectif de cours: 35 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Boeing BA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « Surpondérer » et un objectif
de cours de 300 $
* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 240,00 $
* Boyd Gaming BYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $
* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 10 $
* California Resources Corporation CRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $
* Capital One Financial COF.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le
marché »; objectif de cours: 219 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à
500,00 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 110 $ à 106 $
* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 174 $ à 164 $
* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 222 $ à 241 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,15 $ à 1,75 $
* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 18 $ à
17 $
* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 280,00 $ à 315,00 $
* Dauch Corporation DCH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 84 $
* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 132 $ à 124 $
* Dupont DD.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de
172 $ à 145 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 219 $ à 170 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 137 $ à 131 $
* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 169 $ à 184 $
* Enovix Corporation ENVX.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 41 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $
* Exelixis Inc EXEL.O : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 36 $
* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38
$
* Firefly Aerospace FLY.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre
»; objectif de cours: 34 $
* First Advantage Corporation FA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Fis FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* Fiserv, Inc. FISV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Fnb Corp FNB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20,50 $ à 19 $
* Ford Motor F.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $
* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 48 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 330 $ à 1 150 $
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $
* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 10,5 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec
le marché »
* Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT.N : KBW relève son objectif de cours de 1,25 $ à 8 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 140 $
* Heico Corporation HEI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 330,00 $
* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $
* Hii HII.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360,00 $ à 340,00 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $
* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan abaisse son cours cible de 255 $ à 240 $
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 280,00 $
* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 515 $ à 582 $
* IBM IBM.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 240 dollars
* Idacorp Inc IDA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 162 $ à 149 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 277 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre
»
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «
surpondérer »
* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $
* Joby Aviation, Inc. JOBY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $
* Joby Aviation, Inc. JOBY.N : Barclays abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Karman Holdings Inc. KRMN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Karman Holdings Inc. KRMN.N : Barclays lance sa couverture avec un cours cible de 79 dollars
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6,50 $
* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 58 $
* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
secteur »
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture avec un objectif de
cours de 90 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370,00 $ à 280,00 $
* Ladder Capital Corp LADR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10,25 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $
* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* Lockheed Martin LMT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 554 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600,00 $ à 570,00 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 620 $ à 530 $
* Medline Inc. MDLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 4,00 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 37 $
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 42 $
* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 440,00 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 16 $
* Newmont NEM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $
* Nexpoint Real Estate Finance, Inc. NREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Nextpower Inc NXT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 147 $ à 116 $
* Nike, Inc. NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $
* Northrop Grumman NOC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
sous-pondérer »; objectif de cours: 419 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 590,00 $ à 540,00 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7 $
* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Oneok, Inc. OKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Onterris, Inc. ONT.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : la CIBC relève son objectif de cours de 65,00 $ à 75,00 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 74 $
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation à « neutre »
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 36,5 $
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre
»
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 31 $ à 36,5 $
* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours de 265 $
* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 156 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 131 $
* PayPal, Inc. PYPL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 56 $
* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Pepsico PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $
* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
* Pfizer PFE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118
$ à 112 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 17 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $
* Primerica, Inc. PRI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 335 $ à 330 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $
* Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 61 $
à 62 $
* Realty Income Corporation O.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70,75 $ à 63,75 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 196 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 90,00 $
* Rocket Lab Corp. RKLB.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 85 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 312 $ à 320 $
* Rtx Corporation RTX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 223 $
* Rtx Corporation RTX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240,00 $ à 225,00 $
* Sabre Corporation SABR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 2,60 $ à 2,50 $
* Semtech Corporation SMTC.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché
»
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 392 $
* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $
* SpaceX SPCX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et
un objectif de cours de 254 dollars
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 282 $ à 225 $
* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 18,50 $ à 16
$
* Strategy Inc. MSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,50 $
* Sunrun Inc RUN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Sunrun Inc. RUN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Synchrony Financial SYF.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le
marché »; objectif de cours: 81 dollars
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105,00 $ à 100,00 $
* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 217 $ à 212 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 450,00 $ à 1
300,00 $
* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 352 $ contre 348 $
* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 430 $ à 402 $
* Unity Software Inc. U.N : BTIG relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 401 $ à 394 $
* Verizon VZ.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 51,5 $ à 50 $
* VF Corp VFC.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Visteon Corp. VC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
42,00 $ à 36,00 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 256 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 196 $ à 189 $
* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 262 $ à 254 $
* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Webull Corp BULL.O : la Scotiabank relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer le secteur »
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 93 $ à 84
$
* Willdan Group, Inc. WLDN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Woodward, Inc. WWD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $
* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 128 $
* York Space Systems YSS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre
»; objectif de cours: 11 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $
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