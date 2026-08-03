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TotalEnergies rachète à Shell ses activités renouvelables, vend 50% d'un portefeuille à KKR
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:06
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TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec Shell SHEL.L en vue d'acquérir l’ensemble des activités renouvelables terrestres de la major pétrolière britannique en Europe, le géant pétrolier et gazier français déclarant par ailleurs céder à KKR KKR.N 50% d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens terrestres valorisé à 1,8 milliard d’euros.

A l'issue de la transaction avec Shell, dont la finalisation, prévue d’ici la fin 2026, TotalEnergies détiendra 100% du portefeuille d'actifs, selon un communiqué.

Dans le cadre de l'accord avec KKR, TotalEnergies cédera 50% d'un portefeuille en Allemagne, Espagne, France et Pologne, représentant de 1,2 gigawatts (GW), tout en conservant une participation de 50% dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de la transaction, prévue en 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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