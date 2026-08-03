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France/PMI: Le secteur manufacturier français retombe en contraction en juillet
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:10
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Usine de production Renault à Douai

Usine de production Renault à Douai

Le secteur manufacturier français s'est contracté ‌en juillet, alors que la baisse de la production et des nouvelles commandes s'est accélérée, selon une ​enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier français de S&P Global a reculé à 49,8 en juillet, selon une enquête réalisée par S&P Global, contre 51,2 en juin et un consensus ​à 50,0, le seuil de 50 marquant la frontière entre croissance et contraction.

"Le secteur manufacturier français est à nouveau en difficulté, les ​pressions inflationnistes et la faiblesse de la confiance ⁠pesant sur les carnets de commandes", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global ‌Market Intelligence.

"Les hausses des prix du pétrole et du gaz observées ces dernières semaines indiqueront aux entreprises que les contextes macroéconomique et géopolitique généraux sont à la ​fois volatils et incertains. Cela risque ‌d’éroder encore davantage la confiance, augmentant ainsi le risque d’une nouvelle ⁠destruction de la demande, en particulier si l’inflation s’accélère", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont reculé pour le troisième mois consécutif, et le ralentissement s’est accéléré. La demande à l’exportation s’est affaiblie plus fortement encore, ⁠les nouvelles commandes à ‌l’exportation enregistrant leur plus forte baisse depuis un an, les entreprises invoquant les ⁠pressions sur les prix, la faible confiance des clients et la guerre au Moyen-Orient.

Les industriels ont ‌de nouveau réduit leur production au début du troisième trimestre, prolongeant ainsi la baisse ⁠actuelle à trois mois. Les entreprises ont également réduit leurs achats au ⁠rythme le plus rapide ‌depuis mars, tandis que les stocks de matières premières et de biens intermédiaires ont de nouveau légèrement ​diminué.

L’emploi a constitué une note positive, les effectifs ‌dans l’industrie ayant augmenté pour le deuxième mois consécutif, et ce au rythme le plus important depuis décembre de l’année ​dernière. Les carnets de commandes ont été résorbés pour la deuxième fois seulement cette année, tandis que les stocks de produits finis ont baissé pour le troisième mois d’affilée.

Les pressions sur ⁠les coûts se sont atténuées, l’inflation des prix des intrants ralentissant pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois, bien que les prix à la production aient de nouveau augmenté à un rythme seulement légèrement plus faible qu’en juin. Les entreprises se sont montrées plus optimistes quant aux perspectives, leurs prévisions de production future s’améliorant pour le deuxième mois consécutif.

(Rédigé par Makini Brice ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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