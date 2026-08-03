La Bourse de Paris dans le vert grâce au recul du pétrole

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris débute la semaine en hausse lundi, profitant d'un net recul des prix du pétrole en raison de l'annonce de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,90% à 8.588,20, en hausse de 78,56 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait déjà progressé de 0,28%.

"La prise de risque est de retour sur les marchés", résume Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Les marchés du Vieux continent sont "soutenus par le net recul du pétrole et par le regain d'espoir autour d'une reprise des discussions entre Washington et Téhéran", explique John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Après avoir menacé l'Iran d'une attaque massive, Donald Trump a dit samedi soir renoncer à de nouvelles frappes à condition qu'un accord soit conclu rapidement, en particulier sur le détroit d'Ormuz.

Téhéran a de son côté assuré dimanche être proche d'un accord avec Oman sur ce passage stratégique crucial pour le commerce mondial de pétrole. Le président américain a ensuite annoncé que de nouvelles négociations commenceraient lundi.

Résultat, les prix du brut reculent: vers 09H40, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, cédait 5,16% à 83,39 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate perdait 6,11% à 79,50 dollars.

Ce recul devrait permettre de soulager quelque peu les craintes inflationnistes en Europe, ce qui provoque lundi un recul des taux d'intérêt des dettes souveraines des principaux Etats de la zone.

Ainsi, le rendement à échéance dix ans de la dette française redescendait à 3,93%, contre 4,00% en fin de semaine dernière. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,15%, contre 3,20% vendredi.

TotalEnergies acquiert les activités renouvelables terrestres de Shell en Europe

Le géant pétrogazier français TotalEnergies a annoncé lundi l'acquisition de l'ensemble des activités d'énergies renouvelables terrestres en Europe du groupe britannique Shell et la vente au fonds d'investissement américain KKR d'un portefeuille d'actifs, aussi dans l'énergie renouvelable.

Ces deux transactions en Europe doivent être finalisées d'ici la fin de 2026, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, a précisé TotalEnergies dans un communiqué. Le titre du groupe cédait 1,60% à 75,23 euros, dans un contexte de baisse des valeurs pétrolières, liée à la chute des prix du pétrole.