Take Five : Des moments de folie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des développements du week-end aux paragraphes 2, ainsi qu'aux thèmes 1, 2 et 4)

Une accalmie estivale? N'y pensez même pas. On assiste actuellement à une vague de ventes massives, se chiffrant à plusieurs milliers de milliards de dollars, sur les actions liées à l'IA, à des incendies dévastateurs qui ravagent l'Europe et à une guerre qui continue de faire rage au Moyen-Orient. En Asie, l'intervention conjointe du Japon et des États-Unis sur le yen a pris les marchés des changes par surprise; l’Inde tient une réunion cruciale de sa banque centrale dans un contexte complexe, tandis que le rapport sur l’emploi non agricole américain de vendredi intervient alors que les traders sont de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait devoir relever à nouveau ses taux d’intérêt.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Sophie Kiderlin, Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

1/LA FOLIE DE L'IA

La hausse alimentée par l’IA, qui semblait imparable, est devenue spectaculairement volatile en l’espace de quelques semaines. Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la rentabilité, de la concurrence et de la question de savoir qui va payer pour tout cela. Il en résulte une volatilité sans précédent chez les fabricants de puces et autres valeurs liées à l’IA. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a bondi de 18 % vendredi après avoir chuté de 40 % au cours des six semaines précédentes, en est le parfait exemple . Des tensions apparaissent également ailleurs. Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de certains géants de l’IA a augmenté à mesure que leur endettement s’alourdit, tandis que les résultats financiers déclenchent des réactions de plus en plus violentes sur les marchés . D'autres turbulences pourraient se profiler à l'horizon. SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , publie ses premiers résultats depuis son introduction en bourse spectaculaire en juin. Depuis lors, sa capitalisation boursière a chuté de la somme vertigineuse de 1 000 milliards de dollars. Les marchés des devises connaissent eux aussi une activité sismique. Le Japon et les États-Unis sont intervenus conjointement pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998, Tokyo insistant sur le fait qu’il est prêt à poursuivre cette intervention si nécessaire.

2/INQUIÉTUDES LIÉES À LA GUERRE

L’attention se porte à nouveau sur le Moyen-Orient et sur les efforts visant à rétablir le cessez-le-feu qui s’est effondré. Le président américain Donald Trump a déclaré que de nouvelles négociations avec l’Iran auraient lieu lundi. Il s’est abstenu cette fois-ci de fixer une date butoir précise pour la conclusion d’un accord, mais a indiqué avoir annulé des attaques américaines imminentes afin de favoriser les chances d’un accord. Les frappes de drones de la semaine dernière contre deux méthaniers américains dans le port méditerranéen égyptien de Damiette ont ouvert un nouveau front potentiel dans ce conflit qui dure depuis cinq mois. Les cours du pétrole ont brièvement dépassé les 100 dollars le baril, en raison des craintes que le trafic via le canal de Suez, l’une des voies commerciales les plus importantes au monde, ne soit menacé. L’annonce lundi de la reprise des négociations a toutefois ramené le cours du pétrole sous la barre des 85 dollars. Autre fait marquant de la semaine dernière: l’Arabie saoudite s’est publiquement jointe aux frappes américaines contre des groupes alignés sur l’Iran dans l’est de l’Irak. De nouveaux efforts diplomatiques ont toutefois été déployés dans cette région également. Riyad a présenté un plan visant à diriger une coalition de 14 pays afin de renforcer la défense maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d’Aden, autant de goulets d’étranglement critiques pour l’approvisionnement énergétique mondial.

3/UN COUP DE POUCE DE L'EMPLOI?

Les marchés auront vendredi un nouvel aperçu de l’économie américaine avec la publication des chiffres de l’emploi non agricole, très attendus. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que le rapport de juillet fasse état d’une hausse de 91 000 emplois et d’un taux de chômage stable à 4,3 %. Des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient renforcer les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait devoir reprendre le cycle de hausse des taux lors de sa prochaine réunion en septembre afin de contenir une inflation qui reste supérieure à l’objectif . La banque centrale a maintenu ses taux inchangés mercredi, mais trois membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur d’une hausse et le président Kevin Warsh a réaffirmé l’engagement de la Fed à ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

4/ LES ENJEUX BRÛLANTS EN EUROPE La vague de chaleur record qui frappe l’Europe semble devoir se poursuivre, les incendies qui ont dévasté certaines régions d’Espagne et de France s’étendant désormais à l’Italie et à la Grèce , tandis que l’assèchement du Danube a contraint la Hongrie à mettre à l’arrêt sa seule centrale nucléaire.

Les marchés devraient y prêter attention. Les coûts économiques s’alourdissent, qu’il s’agisse des dépenses de santé, des demandes d’indemnisation, des frais de reconstruction ou de la hausse des prix alimentaires, à un moment où de nombreux gouvernements fortement endettés sont déjà aux prises avec les répercussions de la guerre en Iran. Pour aggraver encore les inquiétudes, un phénomène « super » El Niño semble de plus en plus probable, augmentant le risque de nouvelles conditions météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale. En Grande-Bretagne, également confrontée à des incendies de forêt et à la sécheresse , les grands groupes de supermarchés préviennent qu’un nouveau choc des prix alimentaires pourrait se profiler . En Allemagne , quant à elle, un remaniement ministériel controversé a ravivé la pression sur le chancelier Friedrich Merz alors que le pays est également aux prises avec des températures record.

5/DRUPEE La Banque centrale indienne annoncera mercredi sa dernière décision de politique monétaire; la plupart des économistes interrogés par Reuters ne s'attendent pas à une modification du taux directeur, qui s'établit à 5,25 %.

Les autorités tenteront toutefois de soutenir la roupie

INR= , l’une des devises asiatiques les moins performantes cette année. En juin, la banque centrale a dévoilé des mesures destinées à stimuler les entrées de capitaux et à renforcer la balance des paiements. Ces mesures ont attiré plus de 20 milliards de dollars dès le premier mois, mais la remontée des cours du pétrole a depuis assombri les perspectives. Pour ceux qui pensent qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait être bénéfique, l’inflation au détail vient de dépasser l’objectif de la banque centrale pour la première fois depuis plus d’un an. Néanmoins, les économistes s’attendent toujours à ce que les risques pesant sur la croissance empêchent les décideurs politiques d’agir, du moins pour l’instant.