TotalEnergies-Décision finale d'investissement pour le gisement d'Absheron en Azerbaidjan

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ANNONCE LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DU GISEMENT D'ABSHERON
* CE PROJET PERMETTRA D'AUGMENTER LA PRODUCTION DE GAZ D'ABSHERON À 6 BCMA
* LE GAZ SERA DESTINÉ AU MARCHÉ NATIONAL ET EXPORTÉ VERS LA TURQUIE
* LE PROJET DEVRAIT DÉMARRER EN 2029
* CE PROJET PERMETTRA DE PORTER LA PRODUCTION TOTALE DU GISEMENT À 6 BCMA ET À 47.000 BARILS DE CONDENSAT PAR JOUR
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(Rédaction de Gdansk)
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