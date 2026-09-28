TotalEnergies-Décision finale d'investissement pour le gisement d'Absheron en Azerbaidjan

information fournie par Reuters • 28.09.2026 • 08:12 •

* REXEL RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros). * SECTEUR DU LUXE - Le groupe de luxe italien Armani est disposé à envisager ... Lire la suite