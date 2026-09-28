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TotalEnergies-Décision finale d'investissement pour le gisement d'Absheron en Azerbaidjan
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 08:10
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TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ANNONCE LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DU GISEMENT D'ABSHERON

* CE PROJET PERMETTRA D'AUGMENTER LA PRODUCTION DE GAZ D'ABSHERON À 6 BCMA

* LE GAZ SERA DESTINÉ AU MARCHÉ NATIONAL ET EXPORTÉ VERS LA TURQUIE

* LE PROJET DEVRAIT DÉMARRER EN 2029

* CE PROJET PERMETTRA DE PORTER LA PRODUCTION TOTALE DU GISEMENT À 6 BCMA ET À 47.000 BARILS DE CONDENSAT PAR JOUR

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(Rédaction de Gdansk)

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