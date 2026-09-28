Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* REXEL RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros).

* TOTALENERGIES TTEF.PA tient lundi sa journée investisseurs.

* CRÉDIT AGRICOLE - AlphaValue a abaissé sa recommandation à "ajouter" contre "acheter"

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45H0ZJ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)