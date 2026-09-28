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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 06:18
Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* REXEL RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros).

* TOTALENERGIES TTEF.PA tient lundi sa journée investisseurs.

* CRÉDIT AGRICOLE - AlphaValue a abaissé sa recommandation à "ajouter" contre "acheter"

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45H0ZJ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

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Gaz naturel
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Pétrole Brent
106,99 USD Ice Europ +0,21%
Pétrole WTI
94,12 USD Ice Europ +1,85%
REXEL
36,310 EUR Euronext Paris +0,19%
TOTALENERGIES
79,990 EUR Euronext Paris -1,31%
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TOTALENERGIES
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