TotalEnergies augmente ses rachats d'actions du T4 à $2,5 mds

Le PDG de TotalEnergies, M. Pouyanne, au Sénat à Paris
TotalEnergies a annoncé lundi prévoir de racheter 2,5 milliards de dollars (2,20 milliards d'euros) de ses actions au quatrième trimestre 2026 et entre 2,0 et 2,5 milliards au premier trimestre 2027, le groupe présentant sa stratégie et ses perspectives 2026 à l'occasion d'une journée des investisseurs à New York.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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