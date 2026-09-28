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Compagnie des Alpes lorgnerait sur Parques Reunidos
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 09:00
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Selon le quotidien espagnol Expansion, EQT aurait mandaté la banque JPMorgan pour préparer la cession de Parques Reunidos, une société basée à Madrid et spécialisée dans la gestion d'établissements de loisirs et de divertissement (parcs d'attraction, parcs aquatiques, zoos...).

Toujours selon le média ibérique, Compagnie des Alpes et Merlin Entertainments seraient parmi les acquéreurs potentiels de l'entreprise valorisée autour de 1,7 milliard d'euros.

L'Espagnol et le Français se connaissent depuis avril 2025, lorsque le premier a racheté au second la totalité du capital de la société Event Park GmbH qui détenait et exploitait le parc d'attractions Belantis, situé en Allemagne, dans la région de Leipzig. Compagnie des Alpes souhaite transformer le site en un Parc Astérix allemand, le premier parc Astérix hors de France.

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