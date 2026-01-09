 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies-Contrat pour le permis d’exploration du bloc 8 au Liban avec Eni et QatarEnergy
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 11:09

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec les autorités libanaises, en partenariat avec Eni ENI.MI et QatarEnergy

QATPE.UL , pour entrer dans le permis d’exploration du bloc 8, au large du Liban.

La participation de TotalEnergies, opérateur du projet, s'élève à 35%, celles d'Eni et QatarEnergy à 35% et 30% respectivement, selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.

"Bien que le forage du puits Qana sur le bloc 9 n’ait pas donné de résultats positifs, nous restons engagés à poursuivre nos activités d’exploration au Liban", précise TotalEnergies, qui ajoute concentrer ses efforts sur le bloc 8 aux côtés de ses partenaires.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ENI
15,902 EUR MIL +1,09%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,24 USD Ice Europ -0,73%
Pétrole WTI
58,00 USD Ice Europ -0,65%
TOTALENERGIES
54,3400 EUR Euronext Paris +1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank