TotalEnergies-Contrat pour le permis d’exploration du bloc 8 au Liban avec Eni et QatarEnergy

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec les autorités libanaises, en partenariat avec Eni ENI.MI et QatarEnergy

QATPE.UL , pour entrer dans le permis d’exploration du bloc 8, au large du Liban.

La participation de TotalEnergies, opérateur du projet, s'élève à 35%, celles d'Eni et QatarEnergy à 35% et 30% respectivement, selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.

"Bien que le forage du puits Qana sur le bloc 9 n’ait pas donné de résultats positifs, nous restons engagés à poursuivre nos activités d’exploration au Liban", précise TotalEnergies, qui ajoute concentrer ses efforts sur le bloc 8 aux côtés de ses partenaires.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)