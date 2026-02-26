 Aller au contenu principal
L'offre de Paramount est supérieure à celle de Netflix, dit Warner Bros
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:37

Warner Bros Discovery a ‌déclaré jeudi qu'une offre révisée de 31 dollars ​par action transmise par Paramount Skydance était supérieure à celle de Netflix, laissant quatre jours au géant ​du streaming pour formuler une nouvelle offre pour abandonner la guerre ​des enchères.

Cette annonce dessine la ⁠perspective d'une épilogue au feuilleton du rachat ‌du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming, alors que ​Netflix avait accordé ‌plus tôt ce mois-ci un délai d'une ⁠semaine à Warner pour étudier une possible "dernière offre" revue à la hausse de la part de Paramount.

Aux ⁠termes de ‌l'accord entre Netflix et Warner, l'offre de ⁠Paramount donne désormais un délai de quatre ‌jours ouvrables à Netflix pour proposer s'il ⁠le souhaite une offre améliorer, a fait ⁠savoir Warner.

C'est à ‌l'issue de cette période que le conseil d'administration ​de Warner se penchera ‌sur les suites à donner à l'offre de Paramount et à l'accord ​scellé avec Netflix.

Dans un communiqué, Paramount a dit se réjouir que le conseil d'administration ⁠de Warner a "affirmé à l'unanimité la valeur supérieure de notre offre".

Netflix a accepté en décembre dernier de verser 27,75 dollars par action pour le rachat de Warner.

(Aditya Soni et Akash Sriram à Bangalore; version ​française Jean Terzian)

