Les actions de Duolingo chutent après des perspectives de réservations inférieures aux estimations dans le cadre d'un changement de stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Duolingo se concentre sur la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a un impact sur la monétisation et la rentabilité

*

Les fonctions d'appel vidéo IA seront étendues à l'abonnement Super Duolingo

*

Les prévisions de réservations trimestrielles et annuelles sont inférieures aux estimations

(Mise à jour du titre et du leade en fonction de l'évolution des actions) par Akash Sriram et Anhata Rooprai

Duolingo DUOL.O a annoncé jeudi des prévisions de réservations inférieures aux attentes pour le premier trimestre et l'année 2026, alors qu'il modifie sa stratégie en faveur d'une croissance plus rapide du nombre d'utilisateurs, une décision qui, selon lui, pèsera sur la croissance des réservations et la rentabilité cette année, faisant chuter les actions de la société de plus de 23% après les heures d'ouverture.

Dans le cadre de cette initiative, l'application d'apprentissage des langues a déclaré qu'elle élargirait l'accès à sa fonction "Appel vidéo avec Lily", alimentée par l'intelligence artificielle, en l'ajoutant à l'abonnement Super Duolingo, plutôt que de la limiter au niveau premium Max.

L'application d'apprentissage des langues a passé ces dernières années à peaufiner la monétisation par le biais d'un plus grand nombre de publicités et de messages d'incitation à l'abonnement, ce qui a permis d'augmenter le nombre de réservations par utilisateur. Mais cela a coïncidé avec un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a incité l'entreprise à se concentrer à nouveau sur l'engagement.

"Si nous constatons une croissance des utilisateurs plus rapide que prévu, et ce que nous prévoyons est d'environ 20 %, alors cela signifie que la stratégie fonctionne", a déclaré le directeur général Luis von Ahn à Reuters.

La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, prévoit également de déployer davantage d'outils de conversation basés sur l'IA pour les utilisateurs gratuits, en réduisant les frictions qui incitaient auparavant les apprenants à opter pour des plans payants.

L'appel vidéo basé sur l'IA est maintenant plus de dix fois moins cher à gérer qu'au lancement, et comme les coûts continuent de baisser, Duolingo prévoit d'étendre l'accès à tous les utilisateurs pour maximiser l'apprentissage, a ajouté M. Von Ahn.

Duolingo a déclaré que la croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens s'est ralentie au cours de 2025 et qu'elle devrait tomber à environ la moitié du rythme qu'elle a maintenu au cours des années précédentes.

Les investisseurs ont de plus en plus scruté l'expansion modérée de l'entreprise au fur et à mesure de sa montée en puissance, en particulier après plusieurs trimestres de croissance fulgurante.

Les réservations devraient maintenant augmenter d'environ 11 % en 2026, contre une croissance d'environ 20 % que l'entreprise a déclaré qu'elle aurait pu réaliser dans le cadre de son approche précédente.

La marge bénéficiaire de base ajustée devrait baisser à environ 25 % cette année, Duolingo investissant dans un accès plus large aux fonctions d'IA et intensifiant le marketing.

Pour le premier trimestre, Duolingo a prévu des réservations d'environ 301,5 millions de dollars, en dessous des estimations de 329,7 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit des réservations comprises entre 1,27 et 1,30 milliard de dollars, soit moins que les estimations de 1,39 milliard de dollars.

La société s'attend à des recettes comprises entre 1,20 et 1,22 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 1,26 milliard de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a également déclaré que son conseil d'administration avait autorisé un rachat d'actions à hauteur de 400 millions de dollars.